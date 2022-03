Armando Sánchez enumeró “las 10 deudas de Bahl del 2021”

Foto: El intendente Bahl abrió el período legislativo 2022 este martes

Entre las mencionadas se encuentra problemas tales como el Estacionamiento Medido, El transporte de Pasajeros, la separación de Residuos y la mejora de espacios públicos.



Las tres primeras deudas que destaca en su publicación, Armando Sánchez, presidente del partido Políticas para la República y quien fuera candidato a la intendencia en 2019, son “el Estacionamiento Medido, respecto del que señalan que Bahl había anunciado su inminente adjudicación y puesta en funcionamiento y que meses después fuera el mismo intendente quien señalara que la licitación, que hizo su administración, no fue conforme a las necesidades que se tenían”.



En el mismo sentido, “respecto a la movilidad, un tema que ha sido muy abordado por los concejales Beccaría y Murador que señalaron la cuestión del transporte de pasajeros, haciendo referencia a que por un lado se realizaron estudios con la Universidad Nacional de Entre Ríos y no se realizaron acciones y por otro que se dilataron demasiado en el tiempo anuncios como la aplicación del Cuando Subo, y en este punto señalan que la intención del ejecutivo ha sido no poner en evidencia la falta de colectivos”, aseveró Sánchez.



Dentro de los puntos señalan una “sub- ejecución presupuestaria respecto de la obra pública. Al respecto Bahl había señalado que se iba a invertir el 30% del presupuesto municipal en obra pública. Se afirma que se presupuestaron $4.157 millones de pesos pero hasta noviembre solo se han ejecutado obras por $2.036 millones de peso que representan el 16% del presupuesto, no el 30% como había garantizado el intendente. También se marca la falta de puesta en funcionamiento de las obras del Presupuesto Participativo”.



Por último, otros de los puntos “se encuentra por un lado la cuestión de los residuos. Al respecto se cita la frase que dijera el intendente en 2021, ‘La basura ya no es un problema en la ciudad’. Como contraposición un video que ilustra los señalamientos muestra imágenes que vecinos comparten a diario en las distintas redes sociales que evidencian problemas respecto a la recolección de residuos. Por otro lado también se mencionan obras sin terminar en espacios verdes como el Parque Lineal Sur y las no ejecutadas obras del Paseo Ituzaingó, Parque Gazzano y Parque Mutio”. La lista, que enumeró el Presidente del Partido Para la República En este sentido habla de “las 10 promesas incumplidas de su discurso 2021” y en este sentido enumera, lo que a su criterio son:



1 – Estacionamiento Medido

2 – El transporte de pasajeros

3 – Separación en origen

4 – Obras de Saneamiento

5 – Parque Lineal Sur

6 – Paseo Ituzaingó

7 – Otros espacios verdes

8 – Presupuesto ejecutado

9- Presupuesto participativo

10 – Distrito del Conocimiento



Movilidad y orden del tránsito



1 – Estacionamiento Medido. “Se dijo que estaba en etapa de adjudicación el nuevo sistema de estacionamiento medido. Hoy a un año y por falta de decisión política siguen sin ordenar el estacionamiento en la ciudad”, destaca Sánchez.



2 – El transporte de pasajeros. “No se ha realizado ninguna acción en pos de su mejoramiento. Se realizó un estudio por parte de la UNER. Se le dieron recomendaciones como cambios en recorridos y mejoras en el sistema y ninguna ha sido puesta en marcha” afirma.



“Se dijo en marzo de 2021 que era inminente la aplicación del Sistema cuando SUBO, para que los ciudadanos puedan saber cuándo pasaba el colectivo. El mismo tardó 10 meses en ser aplicado y recién en diciembre, cuando baja la demanda en el sistema fue puesto en marcha, para no poner en evidencia la falta de colectivos y mala frecuencia”, expresó además.



Servicios Públicos



3 – Separación en origen. En 2021 se dijo que "la basura ya no era un problema en Paraná", pero sabemos quiénes recorremos la ciudad que no es así. Además se prometió extender el sistema de separación en origen, cosa que no ocurrió, el estado actual es el mismo de marzo de 2021 y se desconoce cómo es el funcionamiento en los barrios en que fue implementada.



4 – Obras de Saneamiento. Se prometieron inminentes obras de agua potable para los barrios Capibá, El Radar y Juan Pablo II y cloacas para Barrio el Morro y Macarone. Se abrieron las ofertas entre mayo y junio de 2021, tenían plazo de ejecución de 6 meses. Aún no han sido inauguradas”, destacó el Presidente del Partido para la República.



Espacios Públicos y de Recreación



5 – Parque Lineal Sur. “La obra se adjudicó en enero de 2021, se dijo que iban a ser nueve meses de obra y hoy a 12 meses sigue sin terminarse.

6 – Paseo Ituzaingó. . El Paseo Ituzaingó se licitó recién en Septiembre de 2021, se preveía una obra de 150 días corridos y hoy a 180 días desde ese acto, no se ha visto una sola máquina trabajando.



7 – Otros espacios verdes. Se prometieron obras para el Parque Gazzano, Parque Mutio y el Paseo Costero, ninguna ha sido licitada, publicada ni ejecutada. También es una deuda pendiente la puesta en valor del área del Parque Mutio”, manifiesta respecto a lo que considera “deuda” de la gestión Bahl.



Obra Pública



8 – Presupuesto ejecutado. “Se dijo que el 30% del presupuesto municipal iba a ser destinado a obra pública. Se presupuestaron $4.000 millones de pesos pero hasta noviembre solo se han ejecutado obras por $2.000 millones de pesos, el 16% del presupuesto”, hace hincapié.





9- Presupuesto participativo. “Se prometió realizar las 13 obras restantes y reactivar el funcionamiento del sistema. Nunca fueron iniciadas 6 de las 13 obras. Mientras que solo 4 revisten avances superiores al 80%, una un 50% y de las restantes tuvieron avances durante 2021 de entre un 10% y 20%”, aseveró Sánchez.



Desarrollo Productivo



10 – Distrito del Conocimiento. “Se dijo que se iba a cambiar la matriz productiva de la ciudad. El distrito del Conocimiento que fue aprobado en 2020, todavía carece de un masterplan de urbanización y ni siquiera se han ejecutado obras como el "Coworking" que fue anunciado en junio de 2021”, expresó, además.