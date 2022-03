Osuna: “El Presidente se comprometió con la construcción de un futuro más justo”

“Así como el Presidente detalló la gestión sanitaria que hizo posible que ningún argentino o argentina haya quedado sin cuidados, se refirió también a la recuperación del rol del Estado en la educación, la economía y en la reconstrucción de la trama social y productiva, y al mismo también desplegó una extensa agenda de futuro para consolidar el crecimiento del país, con inversiones y políticas activas, desde un enfoque programático de justicia social, afirmó la diputada nacional Blanca Osuna”.“La exposición de Alberto Fernández sobre el entendimiento con el FMI fue esperanzador, porque una deuda impagable, tomada por el gobierno de Mauricio Macri, será reencauzada en el marco de una negociación que posibilite que su refinanciación no afecte derechos laborales y sociales. Asimismo cobra especial valor la política impositiva que sostenga la justa distribución de los beneficios que genera una Argentina que crezca”, explicó la Legisladora entrerriana. “Mientras, sigue adelante la denuncia penal realizada por la toma de ese crédito, por el Gobierno de Cambiemos, a la espera que el Poder Judicial actúe como corresponde, para llegar a la verdad y la justicia, y sobre todo para que la estafa cometida por Macri y socios no quede impune. En ese marco no sólo descartó cualquier reforma previsional o laboral sino que se contrapuso una agenda de futuro, donde la obra pública, la inversión social, la educación, la salud, el derecho al trabajo y el acceso a los alimentos, son y serán pilares de las políticas del Gobierno”, añadió.“Es de destacar la visión de futuro del Presidente, quien confirmó el envío de proyectos de ley sobre Empleo Joven y del Plan Argentino de Ciencia y Tecnología. Valoro particularmente el compromiso de nuestro gobierno con la Educación, muestra de ello serán la construcción de cien edificios integrados para la Educación Técnica y Profesional; el programa de Infraestructura Universitaria; el renovado impulso de la Conectividad en las escuelas, con el objetivo de llegar a 10 mil escuelas durante este año, donde el Programa Conectar Igualdad tendrá un financiamiento excepcional que permitirá continuar con la distribución de computadoras a docentes de escuelas primarias de gestión pública; y construir tres mil aulas digitales con la meta de cubrir hacia fin de este año casi el 90% de necesidades en materia de conectividad. Además, se construirán edificios para nivel inicial y se llegará a dos millones de estudiantes con la Beca Progresar”, enumeró Osuna. “Tiene que ver con el contrato electoral asumido y con la vocación que siempre hemos tenido para una Argentina que día a día haga realidad que nadie quede excluido de sus derechos y pueda gozarlos”, finalizó.