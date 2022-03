Discurso del Presidente: frases principales, anuncios y repaso de las políticas

Principales anuncios del Presidente ante la Asamblea Legislativa:

Políticas Sociales y Educativas:

Políticas implementadas:

El presidente Alberto Fernández dijo que "gobernamos con convicciones firmes y con el pragmatismo necesario para saber qué es lo mejor para los argentinos y argentinas", durante su discurso en la 140° apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.-"Si el mundo no comprende que es este el momento preciso en que debemos darle una oportunidad a la paz y que debemos construir nuevas reglas que saquen de la postergación a los millones de desposeídos que apenas sobreviven, otra vez la humanidad estará siendo condenada a padecer la indecencia de los poderosos".-"La inflación es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento y, sin ninguna duda, es también la principal preocupación y el principal desafío del Gobierno".-"Con un Estado débil ganan siempre los más poderosos y pierden las mayorías populares".-"Es imprescindible la confianza colectiva en la Argentina. Le pido a cada argentino y a cada argentina que confíe en su propio país y en las personas que los rodean: en nuestra sociedad. Que se hagan dueños de la construcción del futuro".-"La obra pública ha sido y será un motor fundamental del desarrollo integral. No detuvimos la obra pública con la pandemia y no la detendremos en el futuro. Tenemos 3.700 obras a lo largo y a lo ancho del país. Obras pensadas con criterio federal y ejecutadas con transparencia y equidad".-"La industria sin dudas fue otro factor relevante que explica el crecimiento. En 2021 no solo recuperó lo perdido en 2020, sino que se ubicó 7 % por encima de 2019. Esta reactivación industrial fue una de las más aceleradas del mundo comparando contra 2019".-"Me dejaron sin la herramienta del presupuesto, pero no me han quitado la decisión política de cumplir lo que le prometimos a millones de argentinos y argentinas en la campaña electoral".-Acuerdo con el FMI: "Sin acuerdo, no podremos ayudar a construir certezas. El acuerdo que anunciamos semanas atrás sobre el marco de políticas económicas es el mejor acuerdo que el gobierno de la Argentina podía conseguir".-"Me hubiera gustado que el gobierno anterior no hubiera recurrido en 2018 al FMI y muchos menos en las condiciones que ya describí".-"Con el entendimiento que logramos, podemos ordenar el presente y construir un futuro"-"Este es el mejor acuerdo que se podía lograr. Y gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Gobernamos con convicciones firmes y con el pragmatismo necesario para saber qué es lo mejor para los argentinos y argentinas".-"Este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo, a diferencia de otros que la Argentina firmó en el pasado".-"No habrá una reforma previsional. La edad jubilatoria no será alterada. Jubilarse es un derecho y se debe respetar a rajatabla".-"No habrá una reforma laboral. Los derechos de los que trabajan no pueden ser alterados en su perjuicio. La justicia social jamás puede ser objeto de una negociación".-"Este acuerdo no doblega nuestra soberanía. Somos nosotros los que decidiremos nuestro futuro".-"En Argentina se acabaron los tarifazos. Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad".-"Es muy ingrato ver que, viniendo de años tan difíciles, los niveles de polarización política están llevando a algunos compatriotas a debates y enfrentamientos estériles".-"No queremos más ajustes. Nunca defendimos los ajustes. Trabajo para una Argentina grande, con crecimiento y empleo, sin exclusiones y con ampliación de derechos".-"Aún hoy seguimos negociando aspectos vinculados a la formalización de ese acuerdo que confío concluir a la brevedad. En el contexto mundial que vivimos y teniendo en cuenta la magnitud de los compromisos que asumió Argentina y que buscamos modificar, *defender los derechos de nuestro pueblo demanda mucho más que cinco minutos".-"Seguimos trabajando junto a las naciones del mundo para lograr una integración que nos fortalezca. Y vamos dando pasos para una integración que potencie nuestras posibilidades productivas y fortalezca la estabilidad de nuestra economía".-"Nacimos para ser una alternativa, para dar una respuesta de esperanza al despropósito. Se trata de proponer. Se trata de construir".-"Es el momento, hoy más que nunca, de hablar del mañana. Debemos dejar de lado el desaliento que atrapa a algunos".-"Vamos a impulsar la producción y las exportaciones para generar empleo, mejorar los ingresos, generar divisas y bajar la inflación. No se trata de exportar a costa del mercado interno. Se trata de exportar para mejorar la vida de los argentinos".-"El futuro exige dar un enorme impulso a la ciencia y la tecnología. Son herramientas fundamentales para resolver los problemas que afectan a la humanidad".-"El futuro es con la educación en el centro de nuestras prioridades. Cada peso invertido en educación es un peso invertido en el futuro de la Argentina".-"La obra pública es una de las principales palancas para realizar un país más integrado, más desarrollado y más justo".-"Necesitamos una Reforma integral del sistema de administración de justicia federal".-"La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo".-"La Argentina lleva a cabo una política exterior basada en el multilateralismo cooperativo. Apoya con firmeza la paz, la seguridad internacional, la solución pacífica de controversias, los derechos humanos, la defensa de la democracia y el cuidado del medio ambiente".-Malvinas: "La República Argentina reitera su búsqueda de una solución negociada y pacífica de la disputa de soberanía, para cumplir con el objetivo irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre esa parte de nuestro territorio que se encuentra usurpado".-"Queremos dejar de ser víctimas de todo y pasar a ser propulsores de algo. Pasar del miedo a la ilusión. De la muerte a la creación. Hay que sacar la utopía del pasado y volver a ponerla en el futuro.Vacunación:- Argentina ha llevado a cabo la mayor campaña de vacunación de su historia.- Comenzó el 29 de diciembre de 2020 en las 24 jurisdicciones con la vacuna Sputnik producida por el Instituto Gamaleya, los meses siguientes se incorporaron AstraZeneca, Covishield y Sinopharm. Y luego Moderna, Pfizer y Cansino.-Argentina compró vacunas creadas o producidas en Rusia, China, India, Estados Unidos y países de Europa. Y, comenzamos a producir en el país algunas de esas vacunas.-En los primeros seis meses de la campaña alcanzamos más de 21 millones de dosis aplicadas.-La Argentina ha recibido 112 millones de dosis de 7 laboratorios, logrando una cobertura de la población del 89 % con primera dosis, 79 % de esquema completo y más de 13 millones de dosis de refuerzo.-Hoy, entre los países con más de 30 millones de habitantes, Argentina exhibe los mayores porcentajes de vacunación en un podio que comparte con China y España.Economía:-Argentina asistió a un fin de año de 2021 con una profunda recuperación del 10,3 % del PBI, muy superior a la esperada.Motores importantes de esa recuperación:-Obra pública: Tenemos 3.700 obras a lo largo y a lo ancho del país. Obras pensadas con criterio federal y ejecutadas con transparencia y equidad.-Industria: En 2021 no solo recuperó lo perdido en 2020, sino que se ubicó 7 % por encima de 2019.-Producción automotriz: creció 38 % contra 2019, una de las recuperaciones más veloces del mundo.-Producción de alimentos y bebidas: tuvo en 2021 el *segundo mejor año de la historia, por detrás de 2015.-Producción de maquinaria agrícola: tuvo un repunte extraordinario y fue la más alta en lo que va del siglo XXI.-Recuperación de pymes industriales: con la utilización de la capacidad instalada industrial y la rentabilidad industrial pyme en su mayor nivel en más de 3 años.-El financiamiento en pesos a empresas alcanzó el mayor nivel en tres años. Fue posible porque la participación de las pymes superó el 52 % en 2021 y la más alta en 20 años.-En 2021 la inversión productiva fue 13% mayor que la de 2019. A su vez, entre 2020 y 2021 hubo más de 1.300 anuncios de inversión en distintos sectores de la economía, por una cifra superior a los 57.000 millones de dólares.-Se destaca la de la empresa australiana Fortescue por *8.400 millones de dólares, para producir hidrógeno verde en Río Negro. Es el anuncio de inversión privado más importante en lo que va del siglo XXI, que posicionará a la Argentina a la vanguardia de las energías limpias.-Construcción: En 2021 pusimos en marcha la construcción de 85 mil viviendas en todo el país y en diciembre hemos entregado la vivienda número 30 mil. Además, se otorgaron 88 mil créditos para construcción o refacción de viviendas.-Petróleo y minería: la producción de petróleo tuvo el mejor diciembre desde 2011, y la de gas el mejor diciembre desde 2008. En esa actividad, el empleo se recuperó fuertemente.-Exportaciones de bienes tuvieron una fuerte recuperación en 2021 y alcanzaron los 77.900 millones de dólares, el mayor valor desde 2012, impulsadas por los precios y por las cantidades.-El agro: Argentina tuvo records en producción de maíz, de trigo y de cebada. Además, de un proceso de industrialización de las materias primas del grano sin precedentes. Un ejemplo: tuvimos el mayor valor en la historia para exportaciones de vino fraccionado.-La industria del software: Hoy tiene más de 135.000 puestos de trabajo registrados, una cifra 17 % mayor a la de 2019 y récord histórico. Las 24 provincias incrementaron su empleo en software.Empleo:-El empleo formal: se viene recuperando mes a mes desde fines de 2020 y está revirtiendo el daño generado por la doble crisis. La tasa de desocupación fue del 8,2 % en el tercer trimestre de 2021, la menor en más de tres años.-En 2021, alrededor de unas 175 mil personas lograron incorporarse al empleo asalariado registrado en empresas privadas.-En ese año se incorporaron 440 mil personas al trabajo registrado en el sistema de seguridad social (incluyendo empleo asalariado público y privado, y trabajo autónomo y monotributista).-Al finalizar el año 2021, el número total de personas con trabajos formales es un 2 % mayor al verificado en febrero de 2020, justo antes de la irrupción de la pandemia.-Los salarios reales del sector privado registrado: entre noviembre de 2019 y noviembre de 2021, el poder adquisitivo en el segmento privado formal creció 3 %.- Vamos a potenciar la capacitación a través del Programa Fomentar, que desplegará capacitación presencial y virtual para la inserción laboral. En 2022 llegaremos a 350 mil personas.-Para facilitar la inserción de los y las jóvenes en el mercado de trabajo enviaré al Congreso de la Nación el Proyecto de Ley de Empleo Joven.-Avanzaremos en convertir los planes sociales en empleo formal recurriendo a la formación en oficios, capacitación y fomento de la terminalidad educativa; mediante la registración de la economía popular; y a través de 340 bancos de maquinarias y herramientas.-Urbanización: avanzamos en la política de urbanización de barrios populares con 364 barrios donde viven 317 mil personas. Continuaremos con el Programa Mi Pieza y lanzaremos el proyecto para el Mejoramiento del Espacio Público en los barrios populares.-Políticas de seguridad alimentaria y de cuidado de la primera infancia: la Tarjeta Alimentar está llegando a 4 millones de destinatarios. Apoyamos mensualmente más de 1.600 comedores comunitarios y 3.400 merenderos.-El Programa Potenciar Inclusión Joven generamos capacitación para casi 50 mil jóvenes junto a una beca de estímulo económico.-En 2021 hemos otorgado más de un millón de becas Progresar.Género:-Creamos el Programa Acompañar y ya hay más de 130 mil mujeres a las que ha llegado esa ayuda y ese cuidado.Turismo:-El Programa Pre-Viaje este año tuvo su segunda edición. La actual temporada de verano fue histórica, con niveles de ocupación plena en todos los destinos turísticos.Jubilados:-No habrá una reforma previsional. La edad jubilatoria no será alterada. Jubilarse es un derecho y se debe respetar a rajatabla. Si por el motivo que fuere una persona deseara continuar trabajando después de cumplir la edad que establece la ley, nadie, en principio, debería obligarla a retirarse.-Este acuerdo no restringe los derechos de nuestros jubilados y jubiladas que recuperamos en el año 2020. Derechos de los jubilados que mejoramos con los medicamentos gratis y que acabamos de volver a mejorar con la libertad para elegir médicos y médicas especialistas de los afiliados y afiliadas a PAMI.Tarifas:-Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. Por eso, en principio, apuntamos a que el 10 % de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios. Para el resto de los usuarios, nuestra política se inspirará en la Ley 27.443.No habrá una reforma laboral-Objetivos que la Argentina se puede proponer para los próximos años:1) Podemos crear anualmente, solo con la ampliación de la matriz productiva, al menos 200.000 puestos de trabajo de calidad en el sector privado.2) Podemos poner en marcha 10.000 nuevas empresas por año.3) Podemos reducir la inflación año tras año, de modo sostenido y paulatino.4) Podemos alcanzar y superar los 100 mil millones de dólares de exportaciones sumando bienes y servicios.-En el mediano plazo podemos duplicar las exportaciones de la Argentina. Producir para exportar, no saldos exportables.-Vamos a impulsar la producción y las exportaciones para generar empleo, mejorar los ingresos, generar divisas y bajar la inflación.-La lógica del futuro es clara: No se trata de estabilizar para después crecer, sino de crecer para estabilizar.-Nuestro plan para este año indica que las exportaciones de bienes crecerán entre un 5% y un 13% respecto a 2021. En materia de servicios en 2021 se estiman unos 9.000 millones de dólares y también se prevé una mejora para 2022.- Sumando bienes y servicios, existe la posibilidad de que este mismo año nos acerquemos a los 100 mil millones de dólares de exportaciones.Elaboramos un plan fundado en "Nueve Misiones Industrializadoras":1) Desarrollar una industrialización verde para una transición ecológica justa. Reemplazaremos tecnologías y fuentes energéticas contaminantes por otras que reduzcan considerablemente o eliminen emisiones tóxicas.2) Desarrollar la explotación de nuestros recursos naturales en consonancia con los objetivos de la transición ecológica justa, con acuerdo social y con estrictos controles ambientales ejecutados por el Estado.3) Fortalecer la economía de la salud para lograr la autosuficiencia de insumos críticos para la producción de aparatos y medicamentos. Vamos a avanzar en la producción de vacunas.4) Impulsar la economía para la defensa potenciando la implementación del Fondo Nacional de la Defensa. Debemos avanzar en la fabricación de radares, buques, drones, indumentaria, industria satelital, entre otros.5) Modernizar a los sectores tradicionales de la industria argentina, adoptando nuevos desafíos tecnológicos, de mejora de productividad y de masiva creación de empleo.6) Digitalizar el sistema productivo nacional fortaleciendo nuestra economía del conocimiento. Pretendemos incrementar las capacidades digitales del aparato productivo y de la sociedad, mejorando la productividad.7) Transformar el sistema de producción de alimentos para lograr que el complejo agro-bioindustrial tenga alta intensidad en conocimiento para impulsar la producción industrial de base biológica en Argentina.8) Desarrollar la electromovilidad para convertir a la Argentina en la plataforma sudamericana de vehículos eléctricos.9) Duplicar las exportaciones de nuestro país, con 25 complejos productivos de bienes y servicios, que en 2021 exportaron 84.000 millones de dólares y que para 2030 aspiramos que exporten 170.000 millones de dólares.-Para que esos nueve objetivos puedan alcanzarse, es fundamental que avancemos en la agenda legislativa que hemos propuesto en 2021:1. El desarrollo del cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial, que ya tiene media sanción, nos permitirá generar 10.000 puestos de trabajo en los próximos años con una perspectiva federal.2. La ley de inversiones automotrices, para estimular nuevos proyectos y crear nuevos puestos de trabajo.3. La Ley de electromovilidad, para estimular la fabricación y difusión local de los vehículos eléctricos y trabajar en la cadena de valor del litio.4. La Ley agro bio industrial, para estimular a la inversión en la cadena agroindustrial y agregar valor en las economías regionales. Con el horizonte 2030 esta ley permitirá crear 700 mil puestos de trabajo e impulsar exportaciones por 100 mil millones de dólares.5. La Ley de Compre Argentino, para fortalecer el poder de compra del Estado como elemento de tracción para el desarrollo industrial, en particular en nuestras PYMES y cooperativas. Más trabajo argentino.6. La Ley de desarrollo hidrocarburífero, que amplíe el potencial de nuestra industria, sea palanca para el desarrollo industrial, la creación de empleos y el desarrollo exportador.-A esta agenda agregaremos 3 nuevos proyectos que serán remitidos durante este año:1. Una Ley de Nano-biotecnología, que extienda y supere a la actual ley de Biotecnología moderna.2. Una Ley de Hidrógeno que estimule y reglamente el desarrollo de esta actividad que es presente y es futuro, y donde Argentina aspira a presentarse en un lugar de liderazgo mundial.3. Una Ley del Sistema Nacional de Calidad para dotar a nuestra producción de mayor autonomía, control y desarrollo que permita evitar los frecuentes casos en que Argentina no puede exportar productos de clase mundial.-Lanzamos y profundizaremos Argentina Programa, las herramientas para que chicas y chicos de todo el país se formen en programación, una llave central para conseguir trabajo. Apuntamos a formar 200.000 jóvenes de todo el país.-Lanzamos el Plan Ganadería Argentina para aumentar la producción de carne con el doble objetivo de cumplir con la demanda interna e incrementar la oferta de exportación. Incluimos una línea de créditos y una bonificación de la tasa de crédito de los bancos adheridos.-Avanzaremos en un Plan Nacional de Forestación para la plantación y el cuidado de 100 millones de árboles nuevos hasta fin de 2023.-Vamos a consolidar a la Argentina como un gran productor audiovisual. Un país productor de películas, series y libros con una fuerte industria cultural.-El futuro exige dar un enorme impulso a la ciencia y la tecnología. A partir de la aprobación de las Leyes de Financiamiento de la Ciencia y la de Economía del Conocimiento podremos alcanzar en los próximos años una inversión de más del 1 % del PBI, lo que implica multiplicar por 4 el presupuesto actual. La segunda Ley garantizará que la inversión pública traccione también inversión privada en investigación y desarrollo.-Programa especial para nuevos jardines de infantes: Construiremos 100 edificios integrados para la Educación Técnica Profesional y mejoraremos la infraestructura existente. Continuaremos con el Programa de Infraestructura Universitaria.-Tenemos un Plan para multiplicar la Conectividad en las escuelas y un plan para expandir la tecnología informática. En los próximos 90 días brindaremos conectividad a 2.700 escuelas que no tenían. Para el resto de 2022 tenemos previsto conectar 10.000 escuelas más. Esto significa que 3 millones de chicos y chicas que no tenían conectividad en sus escuelas pasarán a estar conectados. Sumados estos 3 millones a los 5.200.000 estudiantes que ya tienen conectividad en sus escuelas, terminaremos el año cubriendo el 90 % de la matrícula total del Sistema Educativo argentino.-Plan Conectar Igualdad: estamos distribuyendo 600 mil computadoras para cada uno de los chicos y chicas de escuelas secundarias públicas. Hemos licitado la compra de 1 millón más.-Este año vamos a comenzar a distribuir computadoras a nuestros y nuestras docentes de las escuelas primarias de gestión pública-Vamos a construir 3.000 aulas digitales para los chicos de nivel inicial. Esperamos construir 7.000 más en 2023.-Entregaremos más de 8 millones de libros de lengua y matemática a 3 millones 600 mil estudiantes y docentes de nivel primario, de escuelas públicas.-Las Becas Progresar van a llegar a fin de este año a 2 millones, exactamente el doble que a fin del año pasado.-Vamos a seguir apoyando a las cooperadoras. Y vamos a fortalecer la Educación Sexual Integral.Infraestructura:-Tenemos 120 obras que son el eje para transformar la matriz productiva del país con un desarrollo territorial equilibrado.-El desarrollo requiere mejor infraestructura vial: las Autovías 11 y 56 saben el cambio que implica esto para la seguridad vial. Otros dos ejemplos emblemáticos son la Autopista Presidente Perón en el AMBA y el Puente Chaco-Corrientes con una inversión de 600 millones de dólares.Vivienda:Para el 2023 vamos a haber construido 144 mil viviendas, habremos otorgado 120 mil nuevos créditos para la construcción o refacción de viviendas y alcanzado en total 264 mil soluciones habitacionales.Transporte:-Sistema ferroviario: ya en 2021 los trenes de carga que opera el Estado incrementaron un 60% lo transportado en 2019.-Estamos reactivando y renovando líneas ferroviarias de pasajeros en todo el país y realizando obras de infraestructura en 8 aeropuertos. Estamos incorporando nuevas ciudades en el uso de la Tarjeta SUBE y queremos que esa tarjeta llegue a todo el país.-Construiremos un sistema de gasoductos que es uno de los proyectos más importantes para la estabilidad macroeconómica. El gasoducto que llevará el nombre de Néstor Kirchner tendrá 1.000 kilómetros y demandará una inversión de 2.500 millones de dólares.-Hemos recuperado YPF y la volvimos a poner en el camino del crecimiento: cerró uno de los mejores años desde 2012. Invirtió 2.700 millones de dólares en 2021 y este año sus inversiones aumentarán un* 40 %*. Tenemos enormes recursos por desarrollar.-El desarrollo integral requiere más conectividad. Con ARSAT estamos finalizando la actualización de la Red Federal de Fibra Óptica para incrementar 10 veces la capacidad del tráfico de banda ancha. Relanzamos nuestro plan geoestacionario con la construcción de ARSAT SG-1 y hoy anuncio la construcción simultánea de un segundo satélite, ARSAT SG-2, para la exportación de servicios de valor agregado en América del Sur y brindar soluciones de conectividad en banda ancha.-Vamos a continuar profundizando la cultura del diálogo y el encuentro en el marco del Consejo Económico y Social, con participación de trabajadores y trabajadoras, empresarios y empresarias de todos los sectores, científicos, académicos y miembros de la sociedad civil.-Mantendremos en lo más alto las políticas de memoria, verdad y justicia. Estamos iniciando la construcción del Espacio de Memoria y las actividades en el ex Centro Clandestino de Detención "Campo de Mayo". Además, recuperaremos el Regimiento de infantería 9 de Corrientes y el Vesubio.-Reforzaremos el trabajo para garantizar los derechos constitucionales a los pueblos originarios.-Implementamos el DNI no binario.-Necesitamos avanzar en reducir las desigualdades que genera la discapacidad, para proteger los derechos de más de 4 millones de argentinos y argentinas. Este año enviaremos el Proyecto de Ley para proteger los derechos de las personas con discapacidad, para tener una Argentina justa e inclusiva. Y para que el marco normativo sobre discapacidad sea fruto de nuestra democracia.-Enviaremos un proyecto de Ley que establezca un sistema integral de cuidados con perspectiva de género que permitirá crear más de 200.000 puestos de trabajo para quienes cuidan a más de 1 millón de personas que necesitan de esos cuidadas.-Avanzaremos en la construcción de 326 nuevos espacios de Primera Infancia y finalizaremos otras 200 obras de mejora edilicia para 50 mil niños y niñas de hasta 4 años de edad.-Estamos construyendo una Red de 30 Centros Territoriales de Políticas de Género y Diversidad en todas las provincias, para resolver las situaciones de violencia por motivo de género. Estamos creando 80 equipos interdisciplinarios que asistan en casos de violencias de género y promuevan derechos en todo el territorio nacional.-Hemos modernizado la gestión del Registro Nacional de las Personas: Los nuevos sistemas de identificación permitirán certificar la identidad de las personas de modo más veloz, confiable y llevar la calidad de los documentos de identidad a los más altos estándares.-Este año tendremos Documentos Nacionales de Identidad y Pasaportes electrónicos. Y se avanzará para realizar el trámite de emisión de DNIs y Pasaportes de forma remota.Ambiente:-Durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Glasgow, Argentina presentó un objetivo más ambicioso que el de 2016. Aumentamos 27,7 % nuestros compromisos de limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y nos comprometimos a alcanzar la neutralidad de carbono al 2050, lo que nos convierte en uno de los países que más ha aumentado su meta en la lucha contra el cambio climático.-Estas acciones se consolidarán en instrumentos como el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático y en la Estrategia de Desarrollo Resiliente con Bajas Emisiones a Largo Plazo, que presentaremos a fin de año en la COP 27 en Egipto.-Hemos enviado el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Evaluación Ambiental, con el objetivo establecer criterios aplicables a todo el territorio nacional para proveer un piso de protección ambiental.-Para cuidar nuestros ecosistemas fortaleceremos con mayores recursos el Servicio Nacional de Manejo del fuego. Además de comprar centros de operaciones móviles, transportes y otros insumos, mejoramos las bases de Chubut, Misiones y San Luis, y ampliaremos el sistema de alerta temprana. Además, enviaremos la modificación de la Ley de Bosques Nativos.-Este año el INDEC llevará adelante el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda producirá información indispensable para la toma de decisiones y también para que todos podamos conocer la realidad de nuestro país.-Promovemos el diálogo constructivo con nuestros socios del Mercosur y aceptamos el desafío de presidir la CELAC. Por primera vez este año la Argentina ha sido elegida para presidir el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.-La Cuestión Malvinas debe ser una política de Estado que cumpla con el mandato de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional diseñando estrategias consensuadas que permitan conducir con éxito el reclamo.-A cuarenta años del Conflicto de Atlántico Sur lanzamos la Agenda Malvinas 40 Años y hemos declarado el año 2022 como año de homenaje del pueblo argentino a los caídos así como a sus familiares y a los veteranos de Malvinas.-Hemos expresado al Comité Internacional de la Cruz Roja el interés de la República Argentina en la concreción de una tercera etapa de identificación de caídos en el marco del Plan Proyecto Humanitario, como parte de una iniciativa que fue lanzada en 2012 y ha tenido continuidad en los sucesivos gobiernos.

