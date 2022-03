Intendente debió dejar su cargo para reincorporarse al Servicio Penitenciario

El caso de Andrés Soperez asoma al menos como curioso, aunque podría tildarse de insólito.



Fue concejal de la ciudad santafesina de San José del Rincón y en las últimas elecciones se consagró como el intendente más joven de esa localidad santafesina. Sin embargo, debió dejar ese cargo para reincorporarse al Servicio Penitenciario de la provincia para desempeñar su función de enfermero. "Elijo creer que es una cuestión burocrática que se va a solucionar y que no se trata de un tema partidario", consideró el radical integrado a Juntos por el Cambio.



Soperez pudo acceder al cargo superior en su localidad gracias a una licencia extraordinaria, que ya había solicitado cuando fue electo como concejal. Ahora ese beneficio expiró y debió incorporarse a la Unidad 16 de la ciudad de Pérez, para desempeñar su cargo de jefe de enfermeros.



Este martes, luego del informe de la periodista Ivana Fux desde Santa Fe, Andrés Soperez explicó su particular caso en Radio 2: "En este momento estoy afectado como jefe de enfermeros en el Servicio Penitenciario. Finalizó mi licencia, no pude acceder a la licencia extraordinaria por cargo superior", dijo.



Luego recordó: "Yo anteriormente fui electo concejal y sí pude acceder a esa licencia extraordinaria. Apelé la medida que me impedía participar en política y pude acceder".



"La licencia finalizó y el reglamento interno del Servicio Penitenciario establece que debo reintegrarme a mi trabajo, impidiéndome seguir llevando a cabo mi cargo de intendente", agregó.



Soperez comentó que "en 2019 hubo un intento de objetar mi situación, pero apelé con la Constitución Nacional. Hubo otro caso de Valeria Etcheverri en Sauce Viejo, que es psicóloga del Servicio Penitenciario, que le realizaron un sumario administrativo por acceder a un cargo político".



El intendente precisó que "el secretario de Gobierno está a cargo de la Municipalidad y yo estoy todo el tiempo al teléfono, pero tengo que exponer esta situación para que los vecinos de San José del Rincón estén al tanto de lo que está sucediendo".



"He tenido respaldo de las organizaciones partidarias. Elijo creer que esto no tiene que ver con cuestiones partidarias, elijo creer que tiene que ver con el cambio de autoridades en el Servicio Penitenciario. Entiendo que es un problema de interpretación", finalizó.



Rosario 3.