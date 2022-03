Período de Sesiones Ordinarias: Repercusiones tras el discurso de Bahl

El intendente de Paraná, Adán Bahl, tal como lo dispone el Régimen Municipal para Entre Ríos, inauguró este martes, en el Teatro 3 de Febrero, el período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, Tras el discurso, las repercusiones.La viceintendenta y los concejales del Frente Creer Entre Ríos destacaron el discurso del intendente Adán Bahl en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Dijeron que fue un discurso sustancioso, colmado de hechos contundentes y que muestra la dirección política del presidente municipal; al tiempo que resaltaron el mensaje de revalorización de la política como instrumento para la transformación de la realidad y el trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado y la ciudadanía.Andrea Zoff resaltó que “se dio inicio a un nuevo período legislativo junto a una gestión municipal que, sin lugar a dudas, ha recobrado la confianza con la ciudadanía, a través de un Municipio ordenado y eficiente en materia de servicios públicos y obras vitales, y afianzando una base sólida de consensos para la concreción de las ordenanzas necesarias para el crecimiento sostenido de la ciudad”.“A partir del inicio de nuestro gobierno logramos algo que parecía difícil y que es cambiar la dinámica de una gestión municipal, con el fin de sentar bases sólidas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas paranaenses”.Asimismo, remarcó que “con esfuerzo, transparencia y diálogo estamos recuperando la confianza de cada vecino y cada vecina que ve los resultados de trabajar escuchándonos entre todos. Por eso, este año nos proponemos seguir concretando ordenanzas orientadas a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para la construcción de una Paraná entre todos y para todos”.En este sentido, destacó: “Fueron dos años con muchas obras a pesar de la pandemia, imaginamos un futuro mucho más promisorio pudiendo desarrollar la potencialidad de Paraná”, y destacó el trabajo en conjunto entre el municipio y la provincia.Sergio Elizar, concejal del Frente Creer Entre Ríos, explicó que “se realizó un resumen muy minucioso sobre las obras que se realizaron en la gestión; Paraná es otra y cuenta con una calidad en términos de servicios públicos”."Los hechos demuestran que Paraná está dejando atrás los tiempos de frustración e impotencia y el Intendente ha sabido conducir un proceso de transformación de la ciudad a través del diálogo permanente con los vecinos y vecinas, demostrando también que es posible ordenar y planificar en la ciudad si se trabaja con compromiso, responsabilidad y honestidad”, sumó.Asimismo, reivindicó “la capacidad que ha tenido el Intendente Adán Bahl de conducir este proceso de desarrollo y transformación de la ciudad a través de la gestión” y destacó “la decisión política del Intendente orientar los recursos al fortalecimiento de la economía, la producción, la innovación, el empleo y el consumo, lo que se ve reflejado en cada barrio, en cada calle, en cada esquina de la ciudad donde se puede advertir que las cosas están cambiando”. En ese sentido, resaltó la importancia de la inversión en obra pública “porque permite generar oportunidades, mejorar las condiciones de desarrollo y la calidad de vida de los vecinos y vecinas; y es una herramienta para activar la economía y crear empleo en la ciudad”.En tanto, David Cáceres resaltó que “en los dos primeros años de gestión se ha cumplido con la palabra empeñada. El primer discurso del Intendente estaba enmarcado en un contexto de una profunda deuda y una crisis institucional. En este tiempo se llegó a un ordenamiento, se encuadraron las cuestiones administrativas y financieras y se le devolvió la confianza a la ciudadanía con la gestión municipal” y agregó que “hoy estamos asistiendo a una transformación que no habríamos creído posible, sobre todo en un marco de fragilidad macroeconómica y con una pandemia de por medio. Estos dos años de gestión serán muy auspicios para la ciudad”.El concejal Sergio Granetto, por su parte, resaltó que “pese a la situación de pandemia, en estos dos primeros años de gestión se produjo un ordenamiento en el plano económico y administrativo que ha servido como plataforma para recuperar la capacidad operativa del Municipio y que se expresa en las inversiones realizadas, sobre todo para cumplir con los servicios municipales” y agregó que “las proyecciones, con grandes obras para la ciudad, son motivadoras para este 2022”.A su turno, la concejala Susana Farías sostuvo que “el mensaje del Intendente menciona transformaciones reales, de esas que le cambian la vida y la realidad a las personas, como la construcción de cloacas, la realización de conexiones de agua, la mejora de calles, veredas, arbolado y espacios públicos en los barrios populares. Veníamos de una gestión que provocó un colapso en el municipio, con la interrupción de los servicios esenciales y la falta de visión estratégica para la ejecución de obras. Este gobierno ha demostrado que es posible hacer una planificación estratégica y, aún en los tiempos más difíciles de la pandemia, poner en marcha esa clase de obras que dignifican la vida de las personas, porque sabemos mejor que nadie que no hay justicia social si no hay igualdad de oportunidades”.Por su parte, la concejala Ana Ruberto destacó “el énfasis que ha puesto la gestión para ampliar el perfil productivo de Paraná, porque sabemos que esa es la única manera de construir una ciudad con oportunidades para todos”.En ese sentido, mencionó “la ampliación del Parque Industrial, la creación del Distrito del Conocimiento y la apuesta por el desarrollo de una industria cultural que amplíe la capacidad para el desarrollo de los emprendedores locales en su propio ámbito” e hizo hincapié en que “la innovación, la inversión y el desarrollo tecnológico son fundamentales para diversificar el perfil productivo de la ciudad, y una característica de esta gestión ha sido la planificación y el trabajo mancomunado con las universidades y el sector privado”.En tanto, el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de Paraná, Maximiliano Pérez Viecenz, manifestó que “el intendente marcó los lineamientos claros para situar a Paraná como una ciudad capital”.Por otro lado, hizo referencia al transporte urbano y aclaró que “a partir del miércoles 2 de marzo circularán con mayor frecuencia los colectivos, debería haber más de 130 unidades en la calle y tendrían que circular cada 15 minutos”, y resaltó que “en los últimos días se llevó a cabo una medida patronal y se cortó el servicio a partir de las nueve de la noche”