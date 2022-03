Bahl ante el Concejo Deliberante: “gobernar es hacer y estar cerca del vecino”

Ordenamiento

Informe de gestión 2021

Obras viales

Captación de agua

Cultura y turismo

Ciudad Sostenible

Desafíos 2022

El discurso completo



El intendente de Paraná, Adán Bahl, tal como lo dispone el Régimen Municipal para Entre Ríos, inauguró este martes, en el Teatro 3 de Febrero, el período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.Al comenzar su discurso Bahl, habló sobre el contexto de emergencia económica en que se encontraba el Municipio al asumir, el ordenamiento económico y administrativo desarrollado, a pesar de la pandemia.“Nos tocó atravesar tiempos difíciles durante la pandemia, y aunque avanzamos con la campaña de vacunación, aún afrontamos las consecuencias económicas y sociales, sin embargo, nunca dejamos de cuidar la salud de los paranaenses”, indicó el presidente municipal.Y remarcó que al asumir “nos encontramos un municipio vacío que no podía brindar los servicios más básicos, estaba fundido”.El presidente municipal sostuvo que ordenar financiera y administrativamente el Municipio fue una cuestión urgente “para recomponer el vínculo entre el municipio y los vecinos”, dijo.En diciembre de 2019 la deuda ascendía a 1599 millones de pesos, lo que representaba más del 34 por ciento del presupuesto y los salarios representaban más del 80 por ciento de los recursos”, sostuvo Bahl al remarcar que “esas limitaciones hacían inviable cualquier proyecto de ciudad, y trabajando duro fuimos cambiando las cosas”.“Para el ejercicio 2022, casi la mitad del presupuesto está destinado al crecimiento económico de la ciudad”, afirmó el intendente y agregó que “hay mucho por hacer todavía. Sabemos que hay muchos barrios esperando y hay muchos problemas para resolver en Paraná. Pero miren donde empezamos y a dónde llegamos en tan solo dos años y tres meses y en medio de una pandemia histórica que puso al mundo patas para arriba”, resaltó.“Estamos elevando la vara de lo que debemos esperar del gobierno local y eso hacemos. Volvemos a soñar con una Paraná con oportunidades para todos”, remarcó el intendente al inaugurar el período 2022 de sesiones en el Concejo Deliberante de la capital entrerriana.“Nuestra prioridad fue implementar un plan estratégico de obras que atiendan las necesidades de los vecinos e impulsen las transformaciones de Paraná”, dijo Bahl.“Para integrar los arroyos a la trama urbana de Paraná, reactivamos el plan de obras hídricas de la ciudad y en ese marco, concluimos el puente de calle Gálvez, una obra demandada por más de 20 años que lamentablemente, llegó demasiado tarde. Pero fue una solución integral a los problemas de desbordes del arroyo Antoñico en ese lugar que aporta a la seguridad de los vecinos y a la transitabilidad”.“También avanzamos en la sistematización de la cuenca alta de la Santiagueña para mitigar las inundaciones de calles en diferentes zonas que se complican en los días de lluvia”, explicó.“Licitamos la obra integral del arroyo Las Viejas, un proyecto hidráulico, ecológico y turístico que nos va a permitir recuperar el balneario Thompson, el más importante de la ciudad”, mencionó el intendente.“Estamos llevando un plan de movilidad, basado en la recuperación de la trama vial. En el 2021, logramos hacer los primeros pasos con calle Rondeau y calle Racedo, dos obras claves para vincular el este, el oeste y el sur de la ciudad”, dijo y agregó: “vamos por el tercer tramo de avenida Zanni, una obra que revaloriza la zona como ingreso a la ciudad y junto al nuevo acceso y la nueva circunvalación, nos jerarquiza como ciudad capital”, afirmó.“En breve, comenzaremos avenida Ejército, una mega obra que incluye la recuperación de calle Paracao y que busca vincular los nuevos barrios Procrear y 500 viviendas a la zona céntrica y acompañar el crecimiento de la zona sur de Paraná”, señaló.“La obra de Crisólogo Larralde lleva más del 20 por ciento de avance, está pensada para unir el Hospital de la Baxada con el aeropuerto de la ciudad y brindar una alternativa de conexión en la zona sureste y norte de Paraná”, aseguró el presidente municipal al detallar que esta obra ayudará a “descomprimir el tránsito en avenidas de Las Américas y Ramírez”.Otra de las obras que detalló Bahl, fue la de avenida Circunvalación: “Se trata de un proyecto de integración vial que posiciona a Paraná asumiendo su centralidad en un área metropolitana y contribuye a desarrollar el potencial económico local”, aseguró.En este sentido, el presidente municipal destacó que la realización de obras “parten de una mirada central y apuntan a mejorar la vida diaria de los vecinos, con instalación de semáforos, luces led, y forestación.”Bahl informó que trabajan en un plan integral de bacheo para “paliar años de desinversión y de ese modo recuperar corredores fundamentales de la ciudad, además atendemos la demanda de los barrios y la zona céntrica”. Además, destacó que la comuna trabaja “para borrar el estigma del pozo en la ciudad”.En este sentido, destacó que, para la gestión, “”.En este punto, el presidente municipal informó que el municipio invirtió en un nuevo plan de semaforización “con tecnología que permitirá incorporar la onda verde en las principales arterias de la ciudad, lo que ordenará y agilizará el transito”.En otro punto del discurso, Bahl informó sobre las obras que se hacen en torno a la captación de agua, potabilización y distribución: “el río llegó a estar a – 40 centímetros y realizamos distintas inversiones para que el agua llegue a las canillas de los vecinos”, dijo y detalló la construcción de un dique y el traslado de una bomba para que “la ciudad se independice de la altura del río”. Asimismo, remarcó que con estas obras “Paraná no tendrá inconvenientes para la captación de agua cruda”.El presidente Municipal, informó que se avanza en la megaobra del Centro Distribuidor Sur, que beneficiará a unos 40.000 vecinos de la zona sureste de la ciudad.“Todas las obras que se llevan a cabo tienen un gran potencial renovador y no se hubieran podido hacer gracias al acompañamiento de Provincia y Nación”, explicó Bahl al destacar que gracias a la ayuda “mejoramos la vida de todos los paranaenses”.Más adelante, Bahl indicó: “Junto a las universidades, se gestiona nueva infraestructura para que también ellas cuenten con espacios de desarrollo dentro del Distrito. Un ejemplo es el Centro de Fortalecimiento Académico de la Universidad Tecnológica Nacional”. Y amplió: “A un año de aprobada la ordenanza de creación del Distrito, hay 4 pedidos de radicación de empresas. Además del interés de ENERSA en desarrollar nuevos proyectos como un cargador para autos eléctricos e insumos que le permitan sustituir importaciones”Además, Bahl explicó que se avanza, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para acceder a una de las “Tecnotecas” que se proyectan en cinco ciudades del país (Paraná ya fue preseleccionada para una de ellas). Asimismo,"se acompaña el desarrollo del Distrito con políticas de promoción de nuevos emprendimientos de base científico-tecnológica. A finales de 2021 se anunciaron los ganadores del Segundo Concurso de Ideas y ya se prepara la tercera edición", sostuvo.En torno a la relación a las actividades culturales Bahl anunció que la Provincia se hará cargo de la puesta en valor del Juan L. Ortiz.En relación al turismo, el presidente municipal destacó la relación de la agenda gratuita; el rol de Empatur, las propuestas gastronómicas y hoteleras. Hizo una distinción especial a las actividades de “ecoturismo, que forman parte de la identidad de la ciudad”.Luego valoró el desarrollo de la Fiesta Nacional del Mate. Otros puntos fueron la Marca Paraná (“una estrategia de promoción y desarrollo a largo plazo que se basa en la revalorización de lo local”) y la modernización del Municipio para prestar mejores servicios a los vecinos, entre otros.“Queremos una ciudad sostenible e inclusiva en la que los vecinos tengan acceso a los servicios, la salud, la educación y un ambiente sano”, definió Bahl en esta parte del discurso.Entre otras obras, enumeró la finalización del Hospital Illia, el Programa Nacional de Mejoramiento Barrial PROMEBA IV en los barrios Humito, Los Arenales y Toma Nueva y las conexiones domiciliarias a la red cloacal para más de 400 familias en los barrios Macarone y El Morro, además de llevar el servicio de agua potable a los barrios Juan Pablo II, El Radar y Capibá.Luego destacó el Programa Recuperemos Valores, que promueve la inclusión de las cooperativas de recuperadores en la gestión municipal de los residuos sólidos urbanos, y la pronta implementación, por etapas, de la separación de residuos en origen.Entre otros puntos, dijo que el objetivo es “seguir trabajando con Nación y Provincia para impulsar la transformación de Paraná en una capital a la altura de otras ciudades del país y del mundo”.Para finalizar, Bahl agradeció “el acompañamiento de todos los paranaenses”, aseguró que “no hay un interés individual que nos divida, sino un enorme desafío colectivo que nos une y nos hace mejores” y finalizó: “Queda mucho por delante, los invito a que sigamos trabajando juntos”.

