Un policía baleó a la actual pareja de su ex y el hombre está grave

Una fuerte discusión terminó con un policía disparándole tres tiros a un compañero, que resultó herido y fue derivado de urgencia al hospital: está grave. Sucedió en Córdoba capital. El agresor es ex pareja de la actual novia del agredido.



Según informaron fuentes policiales, el hecho tuvo su desarrollo en el barrio de Müller, en la capital de Córdoba, durante la madrugada del sábado. Aproximadamente a las 5 de la mañana. Allí, se encontraba la mujer -dueña de la casa- con su actual pareja, un efectivo de la policía provincial.



Por causas que se investigan, el ex de la mujer irrumpió en el domicilio y comenzó una fuerte discusión con su colega. Según el relato de algunos vecinos, los gritos de discusión duraron poco tiempo: fueron interrumpidos por tres detonaciones de arma de fuego. El ex le disparó al efectivo de la fuerza provincial tres disparos: en la pierna, en el tórax y en el abdomen.



Tras el altercado, el policía agredido fue derivado al Hospital de Urgencias donde ingresó en grave estado. Y, por estas horas, su pronóstico es reservado. En tanto, el agresor quedó detenido: se le secuestró una pistola calibre 9 milímetros (la reglamentaria); y también se secuestraron cargadores.



Según publicó La Voz, fuentes investigativas confirmaron que en el lugar había tres vainas servidas.

La fiscalía de instrucción del distrito 2 turno 1 interviene en la causa y este lunes le tomará declaración al agresor. Hasta entonces, quedará retenido por la Justicia.