"Aula Cuidada y Segura": el protocolo para garantizar la presencialidad

Las provincias se preparan para implementar el protocolo "Aula Cuidada y Segura" en el inicio de las clases presenciales en todo el país, con un constante monitoreo de la situación epidemiológica por parte de los ministerios de Salud y Educación de cada distrito.Así lo aseguraron a Télam funcionarios provinciales que coincidieron en señalar que, en general, seguirán los lineamientos que los representantes de los 24 distritos acordaron con la Nación en el marco de los consejos federales de Salud y Educación, con mínimas diferencias sobre el uso del barbijo en algunas jurisdicciones.A nivel nacional, los puntos centrales del protocolo consensuado para el manejo y control de COVID-19 en establecimientos educativos en los niveles inicial, primario y secundario son: la eliminación de las burbujas, uso correcto del barbijo, ventilación cruzada y constante en las aulas; e higiene regular de los ambientes y de las manos, además de priorizar la distancia física y recabar información sobre la vacunación de la comunidad educativa.La mayoría de los distritos exigirá barbijo obligatorio en el aula en todos los grados, mientras las jurisdicciones de Jujuy y CABA lo pedirán desde tercero y cuarto grado respectivamente.De acuerdo con el cronograma oficial, el lunes 21 de febrero iniciaron el ciclo lectivo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Mendoza, mientras el miércoles 2 de marzo comenzarán las clases en el resto de las provincias.En Mendoza, el director General de Escuelas (DGE), José Thomas, expresó que la provincia "ha quedado muy conforme con el protocolo nacional establecido" y apuntó que "en cuanto a los contagios, vamos a actuar como se hace en la población en general entre los vacunados y no vacunados", que indica que "ante la presencia de síntomas o malestar general asociado o no a Covid-19, el personal y los alumnos no deben acudir a las escuelas sino hacer aislamiento".En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el ciclo comenzó con la determinación de que el barbijo será de uso obligatorio desde cuarto grado en adelante, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, consideró al barbijo como "una barrera para la alfabetización" dado que, según argumentó, "para aprender a leer, a escribir, los chicos necesitan poder entender los fonemas, las palabras".En Buenos Aires, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, anticipó que a partir del miércoles se mantendrá el distanciamiento social "sin que esto restrinja la presencialidad absoluta del 100%" y se continuará "con la ventilación y el monitoreo del dióxido de carbono en espacios cerrados y con el uso de barbijos", y aseguró que se recorrieron 1.580 escuelas y "se vacunó a 150.000 chicos en las escuelas en estos días".Su par de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, aclaró que no se pedirá el pase sanitario para ir a clase y además "habrá postas de vacunación en escuelas" para completar esquemas entre los niños y apuntó que "aún hay que hacer un esfuerzo" en la campaña de inmunización.En Catamarca, la ministra de Educación, Andrea Centurión, confirmó la adhesión plena al protocolo de "Aula Cuidada" y destacó las reuniones que mantuvieron los consejos federales "para lograr los acuerdos necesarios que permitan el regreso de manera óptima y segura a las escuelas, garantizando de esta manera, el retorno a la enseñanza tradicional pero sobre todo, facilitando el acceso a la educación a chicas y chicos catamarqueños".En Córdoba regirá el uso obligatorio de barbijo en la escuela para los alumnos a partir de los seis años en todos los niveles educativos, públicos y privados, mientras que en escuelas en contexto de vulnerabilidad la provincia proveerá tapabocas tricapa.La comunidad estudiantil sin esquema completo de vacunación o no vacunada no estará obligada a presentar un test negativo de Covid-19 pero ese certificado se les exigirá a los docentes una vez por semana. Tampoco se pedirá pase sanitario ni se tomará temperatura en el ingreso a la escuela.En Corrientes, la ministra de Educación, Práxedes López, aseguró que "el pase sanitario está descartado" para el ciclo lectivo y señaló que se realizará un relevamiento sobre la cantidad de alumnos ya inoculados dado que, según los datos oficiales, "el 92 por ciento de ellos ya se ha vacunado".El Ministerio de Educación de Chaco indicó que el ciclo comenzará "con la presencia de los y las estudiantes de todos los niveles y todas las modalidades" con la aplicación de los protocolos federales y anunció que el calendario educativo contempla 190 días de clases y llevará por lema "Año de la memoria en el homenaje a trabajadoras y trabajadores esenciales y a fallecidos en el contexto de la pandemia COVID-19".La ministra de Educación de Chubut, Florencia Perata, confirmó a Télam que "esta provincia adherirá en todos sus términos al protocolo nacional de "Aula Cuidada" y trabajamos en conjunto con Salud para que se acelere cuanto más se pueda la campaña de vacunación contra la covid para quienes están en el período escolar".En Entre Ríos, el director del Consejo General de Educación, Martín Müller, remarcó que "no habrá ninguna discriminación a quienes no estén vacunados" ya que se "apuesta al derecho de la educación" pero se "insta a las familias que, por responsabilidad social, acompañen la vacunación".Desde el ministerio de Desarrollo Humano y el de Cultura y Educación de Formosa presentaron el nuevo protocolo "Aula Cuidada y Segura" que, según detalló la Subsecretaría de Comunicación provincial en un comunicado, tiene dos aspectos fundamentales de cuidado: el esquema de vacunación completo y las medidas de protección como uso de barbijo, ventilación cruzada y constante, desinfección de ambientes y distanciamiento social.Jujuy, en tanto, dispuso que los alumnos de primero y segundo grado del nivel primario quedarán exceptuados del uso obligatorio del barbijo.La ministra de Educación, María Teresa Bovi, señaló que si bien hay adhesión al protocolo "Aula Cuidada" presentado a nivel nacional, "nos diferenciamos con otras novedades que vamos a ir planificando de forma conjunta Salud y Educación" para lo cual, remarcó,"se han tomado recaudos y disposiciones que se van a cumplir".LaEn La Pampa, el ministro de Educación, Pablo Maccione, ratificó que las clases se realizarán sin burbujas y con presencialidad plena porque, dijo, éste año "la escuela se va a recuperar para ser como antes de la pandemia".En La Rioja, la secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez, destacó que "nuestro objetivo en el marco de la pandemia apunta desde ya hacia la presencialidad plena" y remarcó a Télam que además de aplicar el plan Aula Cuidada, el ciclo de recuperaciones que se brindan en la provincia desde el 9 de febrero "se inició cuidando a nuestros docentes y estudiantes con los protocolos" y "garantizado los kits escolares como hicimos el año pasado".El vicegobernador de Misiones, Carlos Arce, indicó que el Comité Científico estipuló que se solicitará una declaración jurada, a través del Consejo General de Educación, a docentes no vacunados contra la Covid, aunque será optativa dado que "no es obligatorio que los docentes no vacunados firmen el documento".En Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez indicó que "las únicas tres medidas que todavía siguen vigentes" para evitar contagios son "la sanitización, el barbijo en las aulas y la ventilación; todo lo demás volvió a la normalidad".La ministra de Educación de Río Negro, Mercedes Jara Tracchia, aseguró que el ciclo se concretará con "presencialidad plena, cuidada y continua" para 230.000 alumnos en 716 edificios escolares y apuntó recientemente que estaban "terminando de cerrar un protocolo que sustituirá al actual en vigencia, basado en el que hemos firmado a nivel federal las y los ministros de Salud y Educación".Salta, por su parte, adherirá a lo establecido por el protocolo nacional y según la directora general de Coordinación Epidemiológica, Analía Acevedo, "no se pedirá el pase sanitario a docentes ni a estudiantes, porque la vacuna no es obligatoria", aunque remarcó que "desde Salud recomendamos que se vacunen", ya que "es fundamental para evitar cuadros graves y para garantizar la presencialidad plena".En San Juan, la ministra de Educación, Cecilia Trincado, dijo que allí "la recomendación será usar el barbijo todo el tiempo posible" y reconoció que "habrá momentos en los que deberá dejarse de lado el tapabocas, como en una clase de gimnasia o cuando los chicos coman en el establecimiento".En San Luis, la ministra de Educación, María Eugenia Cataloube, señaló que "si bien en la provincia no se pedirá el certificado de vacunación, es muy aconsejable y así lo plantean los expertos, tener el esquema completo o en su defecto haber iniciado (la vacunación anticovid), para que las escuelas sean lugares donde el riesgo de contagios sea muy bajo y poder abordar este año lectivo de manera a diferente a los que vivimos en los periodos anteriores".En tanto, el gobierno de Santa Cruz informó que, según resoluciones del Consejo Provincial de Educación, habrá testeos para docentes no vacunados y aulas virtuales, cuadernillos o clases híbridas para los alumnos que no recibieron ninguna dosis de la vacuna.El gobierno de Santa Fe dispuso acatar integralmente el protocolo nacional y además lanzó un plan destinado a combatir la deserción escolar, especialmente entre quienes inician la secundaria este año.Santiago del Estero adhirió en forma plena al protocolo "Aula Cuidada y Segura" y, según la ministra de Educación, Mariela Nassif, "creemos que será un año de mucho trabajo, esfuerzo y viene un tiempo con muchas expectativas porque se debe trabajar para recuperar".En Tierra del Fuego, la ministra de Educación, Analía Cubino, confirmó que se aplicará el protocolo acordado a nivel nacional y resaltó que "el 2 de marzo comenzarán las clases con mucha felicidad por parte del alumnado y a las familias también les decimos felicitaciones por todo lo que han hecho, siendo que los docentes ya están en las aulas acompañando a los chicos del secundario que tenían que recuperar, y todo el esfuerzo que han hecho".En Tucumán, el ciclo lectivo se iniciará bajo el protocolo aprobado por los Consejos Federales de Salud y Educación por lo que el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, encabezó días atrás una capacitación virtual con supervisores con recomendaciones generales para implementar el programa local "Salud + Escuela = Mejor Futuro".Telam