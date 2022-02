Las expectativas de los diputados para el 143º Período Legislativo

Las diputadas Carina Ramos, Vanesa Castillo y Gracia Jaroslavsky y los diputados Leonardo Silva, Jorge Cáceres y Esteban Vitor compartieron sus expectativas para este año y su mirada sobre los temas que deben tratarse en Comisiones y en el Recinto.Tras inaugurarse el 143º Período Legislativo y a la espera de la primera Sesión Ordinaria que será el próximo jueves 3 de marzo, diputadas y diputados compartieron lo que se espera para este año en cuanto a la labor legislativa, considerando el trabajo que se viene realizando desde años anteriores, el discurso del gobernador Gustavo Bordet en la Asamblea Legislativa y los temas pendientes en la agenda.La diputada Carina Ramos (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) afirmó que "será un año de mucha gestión, y necesitamos mucha producción legislativa para acompañar un importante proceso de modernización del Estado. En lo personal, tengo muchas expectativas por el retorno a la Cámara de Diputados"."Los anuncios del gobernador Bordet vinculados a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, como la creación de la Fiscalía Anticorrupción y la modificación del Código Procesal Penal, son muy importantes porque modifican procesos que requieren muchos consensos, implicando una gran labor para ambas Cámaras", expresó.Además, la diputada recordó que "tal como lo ha marcado el presidente Giano, en la Cámara hemos trabajado con mucho respeto más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener, porque sabemos que nuestro fin último es lograr las mejores leyes para cambiar la vida de la gente".El diputado Leonardo Silva (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) expresó que "tenemos expectativa de un año intenso de trabajo, seguramente tendremos mucha actividad con temas sensibles como los mencionados por el gobernador en la Asamblea Legislativa".Como presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales, dijo que "espero seguir avanzando como el año pasado en la reforma integral de la Ley de Municipios, con mucha intensidad, participación y unanimidad".Asimismo, el diputado Jorge Cáceres (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) reafirmó su compromiso por "trabajar arduamente en lo que tenemos que hacer, tratar proyectos de importancia que modifiquen la calidad de vida de la gente, mejorando el acceso a la salud y reduciendo todo tipo de brecha de desigualdad"."Tenemos una agenda con muchos proyectos por viabilizar que seguramente en las próximas semanas trabajaremos en la Comisión de Salud Pública", expresó el legislador."Este 2022 estaremos trabajando en la Legislatura a pleno con una agenda de género, ambiental, cultural, de producción y de trabajo, para tener un Estado moderno y eficiente que solucione los problemas de los entrerrianos", afirmó la diputada Vanesa Castillo (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos).Por su parte, el diputado Esteban Vitor (Bloque PRO) manifestó que "este no es un año electoral y habrá muchísimo por hacer. Le he planteado al presidente de la Cámara, Angel Giano, armar una agenda y avanzar con los temas en los que estemos de acuerdo"."Hay cuestiones pendientes que debemos tratar de que este año sean debatidas y aprobadas, como la reforma del Código de Faltas y del Código Procesal del Trabajo", afirmó.Además, la diputada Gracia Jaroslavsky (Bloque Unión Cívica Radical) aseguró que "la pandemia nos puso una necesidad urgente y tuvimos que trabajar en consecuencia, y ahora faltan resolver muchas situaciones no coyunturales, temas pendientes como la educación emocional, los humedales y el uso de reservas naturales".Al respecto del discurso del gobernador en la Asamblea Legislativa, la legisladora destacó que "es muy importante trabajar en temas vinculados a la justicia que mencionó, como los tiempos de los procedimientos penales o la Fiscalía Anticorrupción. Debemos aprovechar este año para proyectar una mejor provincia".