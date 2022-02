Paritaria docente: la opinión de los gremios tras el ofrecimiento del Gobierno

Política El ciclo lectivo empezará el 2 de marzo sin medidas de fuerza en Entre Ríos

Agmer: “Expresamos nuestros planteos y el CGE ha accedido”

Mirta Raya: “Se aplaudió que se dará el inicio de clases”

“Cuando vamos a medidas de fuerza es porque gobierno no nos da respuesta”

En la reunión paritaria de este sábado, los representantes del gobierno ofrecieron llevar uno de los tramos de recomposición salarial de junio a mayo, quedando la propuesta conformada de la siguiente manera:1. Base de cálculo de los porcentajes propuestos: Enero de 2022.2. Otorgar un 45.45% de aumento, distribuido en los siguientes tramos; 21.21% en el mes de marzo; adelantamiento del 8.08% propuesto para el mes de junio al mes de mayo; 8.08% en de agosto y 8.08% en septiembre.4. El gobierno se compromete a que los aumentos propuestos estén por encima de la inflación.La propuesta presentada será analizada en asambleas escolares y en el Congreso Extraordinario de AGMER para determinar su aceptación o rechazo.En este sentido, el secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Marcelo Pagani, afirmó a: “Ayer resolvimos en Congreso, por amplísima mayoría, traer a esta mesa salarial, puntos que fueron considerados, que tiene que ver primero, con adelantar tramos, el del mes de junio se adelanta a mayo, el de agosto y el de septiembre quedan de 8.08%; y el de marzo queda con un 21,21 por ciento. Se adelanta la paritaria de septiembre a agosto. La otra cuestión que para nosotros es muy importante es que hay un compromiso asumido en la paritaria que los aumentos salariales de este año van a estar por encima de la inflación. Estos planteos fueron los del Congreso, los expresamos aquí y luego de un debate, el CGE ha accedido a estos planteos”.Confirmó en el mismo sentido que el miércoles comenzarán las clases.Pagani opinó que esto “es lo que vinimos a buscar, así lo mandató el Congreso por amplia mayoría. Se incorporan estos cuatro puntos, pero como siempre sucede, son los compañeros de las escuelas los que harán la evaluación. Lo que hacemos como conducción provincial, es cumplir lo que nos mandata el Congreso: nos mandató traer se planteó, se accedió a lo que planteamos, ahora lo que queda es la discusión en las escuelas”.Así lo indicó con agrado la secretaria General de UDA, Mirta Raya. No obstante enseguida acotó: “Pero siempre con esa cláusula de revisión que, en caso de ser necesario la vamos a solicitar y se tomarán medidas en caso de que no sean escuchados nuestros reclamos. Estas son las novedades que llevamos hoy de acá, para la tranquilidad de todo el colectivo docente”.“Asistimos a esta convocatoria, luego de rechazar la propuesta por considerar principalmente que eran muy largos los plazos y recién para el mes de septiembre se nos había dicho de juntarnos. Tras esta reunión, nos llevamos que en marzo arrancamos con el mismo porcentaje, pero en vez de percibir el próximo en junio, lo haremos en mayo. Y en agosto nos juntaríamos nuevamente a analizar el avance de la inflación y los porcentajes que va abonando el gobierno. En el transcurso de ese tiempo, se harán asambleas para evaluar cómo se van dando. Pero por lo pronto tenemos el inicio de clases”, indicó a Elonce, desde la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet),Carlos Varela.Y resaltó que “cuando hacemos una medida de fuerza es porque no nos da el gobierno una respuesta. En tanto y en cuanto las propuestas del gobierno sean satisfactorias a las bases, anhelamos que se cumplan con lo pactado y que se tenga mejor calidad, mejores competencias y capacidades, nuestros alumnos técnicos”.