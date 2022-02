Senador respondió a Frigerio: "Sus preocupaciones no condicen con su acciones"

El senador provincial Mauricio Santa Cruz (Colón- Frente Justicialista), respondió a las críticas expresadas por el diputado nacional Rogelio Frigerio (Juntos por Entre Ríos) contra el gobierno entrerriano. “Sus preocupaciones no condicen con sus acciones”, aseveró el legislador justicialista tras considerar que “falta a la verdad”.



“La preocupación que expresa a través de los medios Rogelio Frigerio no es consecuente con el rol que tuvo como uno de los ministros más importantes del gabinete del ex presidente Mauricio Macri”, dijo el senador Mauricio Santa Cruz respondiendo a las críticas vertidas contra el Gobierno provincial. “Nuestra intención no es tener un contrapunto pero sus declaraciones faltan a la verdad”, aclaró el legislador.



En tal sentido, Santa Cruz recordó que el Gobierno que Frigerio formó parte, fue “un Gobierno de especulación financiera, de desindustrialización y de endeudamiento irresponsable”, aseveró al tiempo que opinó que la gestión de Macri “desatendió la producción, su saldo fue negativo y doloroso para nuestro pueblo porque se cerraron más de 24.000 mil empresas y pymes; además, las economías regionales se fundieron y pasamos de exportar a importar”. Y agregó: “Frigerio no podrá alegar que estos datos son falsos porque los registros son públicos y están al alcance de todos”.



En cuanto a los caminos de la producción, tema cuestionado por el actual diputado nacional, Santa Cruz dijo que “sería bueno que Frigerio le diga a cada productor y a cada entrerriano cuánto dinero destinó la Nación para Entre Ríos del impuesto al Gasoil cuando él fue ministro del Interior. Le adelantamos la respuesta: cero pesos”, indicó el senador provincial.



Asimismo, Santa Cruz recordó el tema de las obras de la Autovía 18 durante el ex gobierno macrista. “La respuesta del gobierno que integró Frigerio fue que no era prioridad finalizar la obra de la Autovía 18 en Entre Ríos. Cuando en realidad, es una ruta necesaria no sólo por la seguridad vial, sino también porque es una ruta estratégica para la producción, ya que une ambas costas, integrándose con el corredor bioceánico”,



Y continuó: “Irresponsable también es su labor actual como parlamentario, siendo su primera acción el voto en contra de las y los entrerrianos, rechazando el presupuesto nacional. Su voto negativo a Entre Ríos le implicó dejar de recibir casi 9.000 millones de pesos destinados a la obra pública, entre lo que contaba presupuestado la pavimentación de las rutas, caminos y mejoras en los existentes”, señaló.



Seguidamente, Santa Cruz aclaró: “Los caminos no se encuentran en el mal estado, cómo dice Frigerio, de lo contrario, la producción forestal de eucaliptus no llegaría al puerto, siendo una de las mayores exportaciones de nuestra provincia”, sostuvo.



“Es evidente que sus preocupaciones no se condicen con sus acciones, dado que cada vez que realizó una acción fue en perjuicio de nuestros productores, de nuestros vecinos, de nuestra querida Entre Ríos que él dice representar”, expresó el senador por del departamento Colón. “Si realmente conociera a nuestro entramado productivo, a nuestra provincia, tal vez sus acciones fueran en otro sentido. Las elecciones fueron el año pasado, es momento de abandonar el tono electoralista de campaña y ponerse a trabajar y gestionar para el desarrollo productivo, que genere trabajo y empleo”, concluyó Santa Cruz.