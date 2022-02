La Vicegobernación inauguró mejoras en el Club Atlético Diamantino

Acompañamiento

El deporte y la contención a las juventudes

Trabajo articulado

Inversiones que fortalecen a las instituciones

Presencias

La vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, visitó este jueves el Club Atlético Diamantino (CAD). Allí recorrió las instalaciones (el gimnasio cubierto, la cancha de fútbol y de newcom, también la zona de piletas). Además, dialogó con las y los deportistas presentes.En esta oportunidad entregó un aporte de $350.000 pesos para la adquisición de materiales de pinturas y construcción destinados a la refacción de la cancha pelota-paleta, una disciplina en franco crecimiento en la región y que además es practicada de manera igualitaria por varones y mujeres de todas las edades.Seguidamente, se concretó la firma de un convenio con Enersa para sumarle luminarias led al frontón de la entidad deportiva. Se trata de la provisión de 10 proyectores OVNI LED de 200 watts, con driver de 24.000 lm, y 50 cables TPR de 3 x 2,5 mm.Esta inversión lumínica se suma a otras realizadas por el Gobierno de Entre Ríos a través de Enersa, como una obra de iluminación completa con la provisión de nueva tecnología en el gimnasio de usos múltiples, y en el marco del 65° Campeonato Nacional de Pelota a Paleta, el reemplazo de iluminación convencional por nueva tecnología para la cancha.En el acto, al hacer uso de la palabra, Stratta expresó “la alegría de haber recorrido las instalaciones de este club que es símbolo de la ciudad y de ver cómo se ha ido desarrollando, ha ido sentando bases fuertes” y destacó el rol de las y los dirigentes en este logro “porque tienen puesta la camiseta, porque ponen el corazón y porque tienen un proyecto que lo concretan”.Luego, expresó que “con el gobernador Gustavo Bordet siempre decimos que nosotros no tenemos que ir a las instituciones a decirles qué es lo que tienen que hacer, sino que debemos escuchar sus demandas, desafíos y sueños y comprometernos con cada uno de ellos para poder concretarlos”. A su vez, destacó la importancia de la articulación del gobierno provincial con las localidades ya que ésta “nos permite generar respuestas integrales a las grandes demandas que plantean las instituciones, las ciudades, la industria y nuestras comunidades”.Por último, Stratta resaltó que “los clubes contribuyen y construyen mucho del entramado social de nuestras comunidades” y que “por eso además de ser un espacio donde se practican deportes y se obtienen logros, son espacios de encuentro y contención, cumpliendo una función social que necesitamos potenciar y acompañar”.En tanto, el intendente de Diamante Juan Carlos Darrichón, agradeció la presencia de la vicegobernadora Laura Stratta y valoró al gobernador Gustavo Bordet “que siempre está colaborando con las instalaciones deportivas en toda la provincia”, y expresó que “estos aportes tienen que ver con un gobierno que entiende que el deporte no solamente se trata de resultados, sino también de la contención de jóvenes que crecen con una formación con valores, y como Estado tenemos que entender el rol para acercarnos, escucharlos y acompañarlos”.Destacó además la importancia de “seguir trabajando mancomunadamente entre el gobierno y las instituciones deportivas para el beneficio de los clubes, que puedan crecer y para que a su vez estos favorezcan a sus socias y socios y a cada persona que practique deporte en ellos”.A su turno, el presidente del Club Atlético Diamantino, Catriel Tonutti, dijo que “a pesar de lo difícil que fue atravesar la pandemia, en la institución deportiva se concretaron diferentes obras que hoy nos permiten que el club siga creciendo para contener a más niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que son nuestro principal objetivo”, resaltó tras valorar el “trabajo articulado” que se viene fortaleciendo junto al municipio y las gestiones de los legisladores.Además, agradeció al Gobierno de Entre Ríos, especialmente a la Vicegobernación, por el apoyo recibido para “iniciar una serie de obras” necesarias para el mejoramiento de las instalaciones y servicios del club.Por otro lado, el secretario de Deportes, José Gómez, expresó que “si no fuera por las instituciones deportivas y por el trabajo que hacen nuestras y nuestros dirigentes a lo largo y ancho de la provincia, nosotros no podríamos lograr la contención de miles de chicas y chicos” y que “por eso siempre trabajamos articuladamente bajando la inversión deportiva a nuestras instituciones para que se fortalezcan, para poder recibir a nuestras y nuestros chicos en condiciones cada vez más dignas para practicar deportes”.Además, destacó que desde el gobierno provincial “el año pasado llegamos a 200 clubes en toda la provincia con 125 millones de pesos y la mayoría de los clubes de Diamante recibieron el apoyo del programa Clubes en Obra, que llegó en un momento clave donde las instituciones deportivas estaban destrozadas y rápidamente pudimos levantarles los brazos a toda la dirigencia”. En ese sentido, dijo que “hemos tenido un Estado presente, con todas las letras, y vamos a trabajar para seguir con esa intensidad, con mayor fortaleza de cara al futuro”.Acompañaron a la Vicegobernadora, el intendente Juan Carlos Darrichón; la senadora Claudia Gieco; el diputado Reinaldo Cáceres; el secretario de Deportes de la Provincia, José Gómez; el presidente de Enersa, Ramiro Caminos y el gerente de Área Relaciones Institucionales de Enersa, Pablo Bertochi. También estuvieron presentes Catriel Tonutti y Roberto Altuna, presidente y secretario del Club Atlético Diamantino (CAD) respectivamente; integrantes de la Comisión Directiva del Club; socias, socios, profesores y deportistas de la entidad deportiva.