Rosatti instó a los jueces a utilizar un “lenguaje claro” en sus sentencias

Con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) Susana Medina, dio inicio formal a la Apertura del Año Judicial en la provincia. Tras los actos protocolares de la ceremonia, Medina hizo una breve reseña de lo actuado en 2021 y adelantó que seguirá trabajando en una Justicia de puertas abiertas. Anunció que habrá cambios en la mecánica de ingreso para facilitar la inclusión de la discapacidad; impulsará el lenguaje claro, llano y transparente, y garantizó que, aún con menos recursos, fortalecerá la prestación del servicio de Justicia y trazó un croquis de obras e inversión en equipamiento para el buen funcionamiento en todas las jurisdicciones. Lo hizo junto al vicepresidente del STJ, vocal Daniel Carubia, y los vocales Germán Carlomagno, Bernardo Salduna, Claudia Mizawak; Martin Carbonell y Gisela Schumacher. También se hizo presente en la ceremonia a través de una salutación el vocal Miguel Ángel Giorgio.El presidente de la CSJN centró su alocución en la necesidad de alcanzar un lenguaje judicial claro ya que “el derecho es un instrumento al servicio de la convivencia. Es lo que nos establece lo que está permitido. Debemos entenderlo todos para saber que podemos y debemos hacer y que no debemos, ni podemos hacer”, propuso.Rosatti precisó que cuando “el juez habla en sus sentencias lo hace apelando a un lenguaje que tiene una distinta valoración para los que están dentro y los que están fuera de la comunidad jurídica. Y, agregó: “Los que estamos dentro, lo entendemos; pero para lo que están fuera, es oscuro denso y reiterativo”, diferenció.Y, agregó: “El lenguaje del juez es un tema que trasciende a la Justicia. Se explaya sobre toda la sociedad y entonces pensar que el lenguaje técnico o el componente técnico debe circular solamente entre entendidos, por afuera de la comprensión, es un grave error”, aseguró.Rosatti, explicó que “el lenguaje judicial es un lenguaje mixto. En parte es natural y en parte es técnico” por lo que llamó a “a hacer un esfuerzo para que todos entiendan”.“Hay que poner el acento en evitar que el bilinguismo se transforme en algo diferente, en una relación desigual entre los que entienden y desentienden. Que los que saben no sean más que los que saben menos. Los que saben más tienen que ocupar un rol y los que no saben de esa especialidad tiene que ocupar otro. Lo importante es que todos terminemos entendiendo. Si todos terminamos no entendiendo pasa que determinadas decisiones resultan ajenas al sentido común. Y quizás son jurídicamente correctas”, ilustró.En la ceremonia se realizó un reconocimiento a la gestión del presidente saliente del STJ, Martín Carbonell y al ex vicepresidente Germán Carlomagno, destacando los avances que se lograron en el Poder Judicial, durante la pandemia COVID-19, y las políticas llevadas adelante que garantizaron la prestación del servicio de Justicia en ese tiempo.