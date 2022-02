Jerarquizados solicitaron la apertura de paritarias al Ejecutivo de Paraná

La secretaria general de la Asociación Personal Superior (APS), Alejandra Levrand, comunicó aque desde el gremio que nuclea a los Jerarquizados exigieron al intendente Adán Bahl la “urgente” convocatoria a paritarias salariales.“Reiteramos al intendente el pedido de apertura de paritarias para que convoque en febrero, pero hasta el momento no hemos recibido convocatoria”, indicó.“El año pasamos finalizamos 14 puntos por debajo de la inflación, con un básico de 38.000 pesos siendo la canasta básica es de 80.000 pesos”, argumentó el secretario gremial Ariel Garay. “Ya tendríamos que estar hablando en paritarias y no hemos tenido respuestas del intendente”, apuntó.Asimismo, cuestionó: “Tenemos una propuesta para presentar, pero después en la paritaria todo se transforma en un monologo o una oferta unilateral como la que recibimos el año pasado”.Esta semana, los Jerarquizados nucleados en APS evaluarán las medidas sindicales a implementar en caso de no tener una respuesta para febrero "porque no se puede dilatar más la discusión salarial".Comenzó la entrega de kits escolares gratuitos para los hijos de empleados municipales afiliados a APS. “Se duplicó la cantidad a 600 la entregas kits escolares y también ofrecemos una venta de mochilas a precios accesibles, las que se pueden adquirir por medio de descuento de haberes”, informó Levrand. “Es una ayuda para aliviar el bolsillo municipal dado que los sueldos están muy bajos”, argumentó.