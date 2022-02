El Gobierno monitorea a los argentinos en Ucrania, pero la mitad no quiere irse

Paraná Mujer ucraniana que vive en Paraná y la preocupación por su familia en Kiev

El Gobierno se encuentra siguiendo de cerca la situación de los argentinos que están en Ucrania en medio de la invasión rusa y señaló que contactó a todos pero aclaró que la mitad desea no abandonar ese país."La mitad de los argentinos que residen en Ucrania ya expresaron que no se quieren ir. Están conectados vía el chat de emergencia y por redes sociales oficiales", señalaron fuentes de la Casa Rosada.Por su parte, la Cancillería emitió un comunicado con información para los argentinos que egresan de Ucrania y detalló que el tráfico aéreo de esa nación "se encuentra suspendido, por lo que la única vía de acceso desde Ucrania hacia Polonia o Rumania es por vía terrestre"."De acuerdo a la reciente información divulgada por la Guardia Fronteriza de Polonia, todos los pasos fronterizos entre Polonia y Ucrania se encuentran operativos", se indicó.Y agregó: "La Cancillería argentina, a través de la Dirección General de Asuntos Consulares, informa que todos los ciudadanos argentinos que se dirijan hacia Polonia deberán contar con pasaporte vigente".Asimismo, se comunicó que "si bien las autoridades migratorias polacas han manifestado que se encuentran elaborando nuevas reglas que flexibilizarán los requisitos relacionados al Covid, de poseerlo, se recomienda a quienes crucen la frontera contar con certificado de vacunación y/o test negativo".La Cancillería también difundió las vías de comunicación oficiales disponibles: Teléfono de la Embajada argentina en Varsovia, Polonia, +48 226 176 028; E-Mail [email protected] ; Celular de guardia de la Embajada +48 506 067 852.Por otro lado, de acuerdo a lo comunicado por la Policía de Frontera Rumana los pasos fronterizos abiertos al momento son: "Halmeu", "Sighetu Marma?iei" y "Siret".Asimismo, si bien las autoridades migratorias rumanas han manifestado que se encuentran elaborando nuevas reglas que flexibilizarán los requisitos relacionados al Covid, de poseerlo, se recomienda a quienes crucen la frontera contar con certificado de vacunación y/o test negativo.La Embajada Argentina se encuentra realizando gestiones ante las autoridades rumanas a fin de flexibilizar las exigencias de las medidas sanitarias de ingreso, se indicó.Para ingresar a Rumania los ciudadanos argentinos no necesitan visa y deben probar que tienen recursos económicos.En este caso, las vías de comunicación oficiales disponibles son: Teléfono de la Embajada argentina en Bucarest, Rumania: 0040 21 312 26 26; E-mail [email protected] ; Celular de Guardia 0040 734 444 470."Teniendo en cuenta que la situación es muy dinámica y puede modificarse de manera repentina, se recomienda estar pendientes de las noticias locales en Ucrania y en ambos países, y de las instrucciones y alertas emitidas por las autoridades", finalizó el comunicado de la cartera que conduce Santiago Cafiero.