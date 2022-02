“Queremos una Justicia de puertas abiertas”, aseguró la presidenta del STJ

Con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) Susana Medina, este viernes dio inicio formal a la Apertura del Año Judicial en la provincia.“Los jueces tenemos una cuota importante de poder y somos doblemente responsables por nosotros mismos y los demás, los más pobres, los que menos tienen, los que más sufren y los que muchas veces no tienen más que su propia existencia, su vida, a la que ponen en nuestras manos para resolver sobre sus más elementales derechos humanos”, indicó aMedina. En ese marco, la magistrada ponderó la implementación del programa La Justicia va a los barrios, “que comenzó en Paraná y hoy son 22 jurisdicciones las que sacan sus despachos a una plaza, a un club o un campo de la zona para atender a los sectores más vulnerables”. “Se profundizará ese eje temático para llegar a la gente. Queremos una Justicia de puertas abiertas”, remarcó.Consultada a Medina por las declaraciones de Rosatti, quien instó a los jueces a usar un lenguaje claro en las sentencias, ésta expresó: “Favorecer el lenguaje claro y de lectura fácil es una nueva modalidad de trabajo; tenemos que ser sencillos, dejar de hablar para la academia y hacerlo para la gente”.“Los jueces tenemos un lenguaje técnico jurídico que la gente no entiende; necesitamos acostumbrarnos a expresar, no a impresionar con lo que queremos decir, a hablarle a la gente y que nos entienda lo que decidimos sobre sus vidas”, evaluó.En relación a la problemática que ha generado un sinnúmero de críticas al sistema judicial por la falta de respuestas a los casos de violencia de género, la magistrada instó a “prevenir, anticiparse, para lo que es necesario la concientización, la sensibilización, la información”.En ese sentido, se cuestionó: “Cuando ocurre la muerte de una mujer, cuando hay una víctima de violencia de género, los familiares, amigos y compañeros, no la vieron nunca golpeada y con moretones, triste, preocupada, angustiada”. Y en ese sentido, preguntó “Por qué hay que esperar a llegar a ese desenlace”.“Si escuchan y ven que una mujer grita y pide auxilio, esas son las alertas tempranas que necesitamos para tomar las medidas; difícilmente los jueces podamos tomar una medida previa si la población no nos ayuda”, apuntó.En ese marco, Medina dio cuenta de los comienzos en la Asociación de Mujeres Jueces Argentinas que presidió “para trabajar contra la violencia de género”. Hoy, 30 años después, los casos crecen, con lo cual, lo que está faltando es la educación inicial. Hay que educar a niños y adolescentes para evitar noviazgos violentos”, recomendó.La ministra de Gobierno, Rosario Romero, por su parte, se mostró “confiada” en cuanto a “seguir avanzando en hacer que el Poder Judicial esté más cerca de la gente; una impronta que Susana Medina quiere darle”.En relación a la posibilidad de implementar un lenguaje claro en las sentencias, la funcionaria provincial refirió: “En la reforma judicial de 2008, suprimimos que la gente se tenga que dirigir a los jueces como su señoría o vuestra excelencia porque ya se veía que el lenguaje frente al Poder Judicial tiene que ser cada vez más propio y más cercano a la ciudadanía”.“El vocabulario con citas en latín citas a jurisprudencia interminable no es un lenguaje propio para que la gente entienda el mensaje de una sentencia, que va destinada a la población”, completó.Punto aparte, ponderó que “el juicio por jurado fue un hito en el proceso de democratización del Poder Judicial”.