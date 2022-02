El Gobierno argentino llamó a Rusia a "cesar las acciones militares en Ucrania"

Solución pacífica

Bregar por la paz

Acuerdo con el fondo

Crecimiento

“Tragedia ecológica”

Incendios

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, leyó esta mañana un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en el cual "la Argentina, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, hace su más firme rechazo al uso de la fuerza armada y lamenta profundamente la escalada de la situación".Y "reitera la necesidad del pleno apego a todos los principios consagrados en la carta de las Naciones Unidas, sin ambigüedades ni dando preeminencia a unos sobre otros, con pleno respeto del derecho internacional, a la soberanía de los Estados y su integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y el pleno y profundo respeto por los derechos humanos".En la nota, la Argentina "reafirma su compromiso y confianza en que puedan activarse para ello todos los mecanismos de la comunidad internacional, con activa participación de las Naciones Unidas"."La intensificación de los vientos de guerra dificulta gravemente el objetivo impostergable de preservar la vida; es imprescindible que todos los involucrados actúen con la mayor prudencia y desescalar ya mismo el conflicto en todas sus aristas para garantizar la paz y la seguridad integral de todas las naciones", reclama el texto.Al ser consultada por los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, la funcionaria explicó que "la Argentina sostiene su posición histórica de bregar por la paz, como toda Latinoamérica, que es tierra de paz y brega por el cese de los conflictos. Este es un tema en el cual estamos siendo muy contundentes"."Esta es una situación que no afecta a la relación de Argentina y Rusia, sino al mundo en su conjunto, y por lo tanto es una situación que nos preocupa y que nos compromete en su resolución", añadió Cerruti.Detalló que en Ucrania viven 83 residentes argentinos y hay 20 más que están en tránsito, y explicó que la Embajada argentina en ese país "se está haciendo cargo de monitorear la situación de todos ellos".Al responder por las implicancias de la guerra para el país, señaló que "todo conflicto trae dificultades económicas", y subrayó que "el precio del gas y del petróleo traerán un nuevo escenario económico del que nos haremos cargo"."No vamos a apoyar ninguna guerra, empezada por ningún país, en ninguna parte del mundo", ratificó.Sobre la negociación por la deuda contraída por la administración de Mauricio Macri con el FMI, precisó que es llevada adelante por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el staff del organismo de crédito. "Somos optimistas en que llegaremos pronto a finalizarlo". respondió."Tenemos algún tipo de diferencia en algunos puntos que tienen que ver con el sendero para alcanzar las metas fiscales, pero esperamos que esto se solucione próximamente", dijo y aseguró que "una vez que esté el acuerdo, que esperamos que sea en los próximos días, va a ser enviado al Congreso de la Nación y debatido allí en toda su extensión".Y destacó que "hemos alcanzado un entendimiento por el cual la Argentina no se compromete en nada que baje su gasto social, ni su gasto de capital, ni reformas jubilatorias o laborales, ni nada que implique algún tipo de ajuste o ir en contra del crecimiento que está teniendo Argentina".Resaltó, en ese sentido, que "el inicio del crecimiento en este año nos hace pensar que vamos a estar por arriba de las previsiones propias y de analistas internacionales"."Vamos a llevar adelante ese crecimiento con el mejor acuerdo que podamos alcanzar con el FMI sin comprometer el crecimiento ni la posibilidad de que cada vez estén mejor los argentinos y argentinas", concluyó.Respecto a los incendios que afectan a la provincia de Corrientes desde hace varias semanas, señaló que "se dio una tormenta perfecta, porque la sequía, la crisis climática, la falta de estructura propia de la provincia y la cantidad simultánea de focos, la mayoría de ellos intencionales, hicieron que la Nación, varias provincias y países limítrofes tuvieran que llegar para intentar hacer frente a esto que es sin dudas una tragedia ecológica como tal vez no vimos en la Argentina en el último tiempo y que va a llevar muchísimo de reconstrucción, tanto en cuanto a la flora, la fauna y las reservas naturales de Corrientes, como en el caso productivo".En ese sentido, precisó que mañana el presidente Alberto Fernández visitará la provincia mesopotámica donde junto a su gobernador supervisará las zonas afectadas por el fuego, para ver de manera coordinada cómo "reconstruir ese entramado productivo que ha quedado muy golpeado"."Ya es hora de que dejemos de hablar de la crisis climática como algo que va a pasar en el futuro. Es algo que ya está sucediendo", advirtió, y al mismo tiempo aclaró que el área de manejo del fuego "no había comprado insumos durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri y tenía su presupuesto completamente subejecutado"."Votamos en el Congreso la Ley de Fuego, que busca penalizar a quienes inicien incendios, y desde que el Plan de Manejo del Fuego pasó al Ministerio de Ambiente, desde que se le otorgó presupuesto y se lo convirtió en una política de Estado prioridad del gobierno nacional, tenemos recursos para atender a varias provincias al mismo tiempo", enfatizó.