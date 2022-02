Reducirán servicios de colectivos durante el fin de semana largo por Carnaval

La Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (FATAP) anunció la, argumentando quecorrespondientes hace 60 días.La medida implicará, además, la, con el consecuente descuento en los salarios.La determinación se publicó en un acta tras una audiencia virtual en la que también participó la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en representación gremial, y el Ministerio de Trabajo de la Nación."Al día de la fecha, el Ministerio de Transporte no ha hecho efectivo el pago de las sumas comprometidas en la última audiencia celebrada en estas actuaciones, circunstancia que implica que hace 60 días las empresas de transporte del Interior no han percibido los subsidios nacionales, lo que, sumado al incumplimiento de algunas jurisdicciones en el desembolso de sus aportes al sector, agrava al extremo el estado de cosas de por sí dramático que vive el transporte del interior del país, lo que, señalaron los empresarios."Desde ya anticipamos que, en este contexto, se generarán, ademásen adelante", advirtieron.En el acta, lamentaron la ausencia en la reunión del Ministerio de Transporte de la Nación y de las jurisdicciones representadas por el Cofetra."Las empresas de transporte del interior del país adoptarán desde el día 26/02/22 un sistema de prestación de servicios en el marco de la emergencia del transporte del interior del país que por este medio declaramos formalmente, consistente en, apuntaron en el escrito.En sintonía, añadieron queFatap también solicitó con "carácter de urgencia e indispensable" que se abonen "dentro de un plazo de no más de tres días hábiles los importes correspondientes a los meses de enero y febrero y que las provincias acompañen dichos desembolsos con un equivalente al 66% de los mismos, tal como lo hicieran durante 2021".Gerardo Ingaramo, de FATAP, dijo a"No cobramos ni una cuota. Estamos en una situación de crisis terminal. Hace 60 días que no percibimos ningún fondo nacional. Suspenderemos servicios y estamos por suspender personal si no se acredita en los próximos días”.“En principio, arranca el viernes a las 22. Reduciremos una parte en Carnaval y lunes y martes no prestaríamos servicio, porque no tenemos fondos", agregó.