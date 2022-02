Cabandié ante el Senado: "El 95% de los incendios son por acción humana"

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, expone esta tarde en el Senado para dar detalles de las acciones realizadas para combatir los devastadores incendios en Corrientes, que ya afectaron al 15% de la provincia. Durante su intervención, negó el "desmantelamiento del Plan del Manejo del Fuego", pidió hacer foco en la prevención y cambiar prácticas ante el cambio climático, ya que "el 95% de los incendios son por acción humana" y criticó el accionar de la Justicia.El ministro comenzó haciendo una descripción de la realidad climática que atraviesa la provincia de Corrientes y explicó que "el 95% de los incendios son por acción humana. El resto son por tormentas eléctricas y otros fenómenos. Pero, en su mayoría, los focos son intencionales y, en menor medida, por imprudencia",". "Esta reunión es importante para poner en contexto lo que sucede. La mayoría son por intencionalidad y en menor medida por imprudencia y eso es lo que sucede", indicó."El fuego está contemplado en las prácticas productivas y eso obviamente está muy arraigado en la cotidianeidad de nuestros pueblos, pero si tenemos una sequía muy prolongada y estrés hídrico y temperaturas promedio muy altas, realizar estas prácticas es un problema. Y esos pocos que lo hacen terminan perjudicando a otros, a viviendas, a vecinos. No es bueno generalizar, pero tampoco negar y esto sucede", agregó.El ministro pidió cambiar la conciencia y las prácticas de cara al futuro: "El cambio climático nos pone en un lugar que nos obliga a revisar prácticas: políticas, domésticas y productivas, porque algún día no vamos a estar y los problemas van a seguir estando. No vinimos a echar culpas, vinimos a dar cuenta de la situación", estableció.En este sentido, apeló también a la responsabilidad de la Justicia. "Los funcionarios tenemos que atender y apagar los incendios, pero la Justicia se tiene que ocupar de las sanciones. No estamos facultados para investigar, aprehender y juzgar a quienes prenden fuego", continuó."Desde Ambiente nos acercamos a la Justicia como querellantes, brindando herramientas para las pesquisas. Por ejemplo, para conocer la titularidad de los dominios donde casualmente se incendiaban los campos. Pero la Justicia nunca encontró a nadie", sentenció.Cabandié también anunció que este jueves se transferirán al Gobierno de la provincia de Corrientes $300 millones mediante el BICE para la creación de cinco bases forestales. "Nosotros lo vamos a ayudar en la conformación y el equipamiento", agregó.Además, desmintió declaraciones de funcionarios de Juntos por el Cambio como Patricia Bullrich y rechazó las versiones de "desmantelamiento del Plan de Manejo del Fuego". "Eso no estaría reflejado en el desglose presupuestario. En 2020, incrementamos el presupuesto en $2500 millones y en $6500 millones para este año. No hay respaldo para hablar de la desarticulación del sistema, que si sufrió una reducción del presupuesto desde 2016”, destacó, al mostrar el crecimiento de las partidas presupuestarias desde la asunción del Frente de Todos.Cabandié también destacó "la actuación de los bomberos voluntarios" y buscó aclarar las dudas sobre el uso de aviones para apagar los incendios forestales. "El uso de aviones hidrantes por sí solo no apaga los incendios, sino que son los brigadistas los que hacen el mayor trabajo", destacó.También anunció que será prioridad del resto de su gestión el tratamiento de la Ley de Humedales, que perdió estado parlamentario en 2021. "Esa ley no tiene un carácter prohibitivo es para tener un inventario de los mismos", señaló sobre el proyecto que ingresó al temario de las sesiones extraordinarias, que aún no comenzaron.Abierta la ronda de preguntas, el senador de Corrientes por Juntos por el Cambio, Eduardo Vischi, lo cuestionó por “haber llegado tarde a la emergencia”. “Usted ha sido exitoso en tener el plan de manejo del fuego y en fondearlo, pero no ha sido exitoso en llegar a tiempo en Corrientes”, le dijo.Ante esto, Cabandié explicó que “los focos ígneos del mes de enero se combatieron y se enviaron medios aéreos, especialmente en el foco de Apóstoles”, dijo y mostró facturas de principios de enero firmadas por funcionarios de Corrientes sobre vuelos. Además, indicó que hasta el 30 de enero el ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, dijo que "no necesitaban ayuda". “El primer pedido de ayuda provincial fue el 5 de febrero”, relató.A su turno, el senador correntino del Frente de Todos, Carlos "Camau" Espínola, agradeció los $300 millones de asistencia y pidió pensar a futuro. "Me interesa saber específicamente cómo es el sistema de alertas en el manejo del fuego y de qué maneras vamos a trabajar todos juntos para recuperar los Esteros del Iberá, su fauna y su flora", consultó.La respuesta quedó en manos de Jorge Heider, director de Planificación y Prevención del Ministerio de Ambiente. “El Estado emite informes, a través del programa nacional de alerta y peligro de incendios, de forma diaria, semanal, mensual y trimestral a todas las jurisdicciones con un protocolo sobre cómo se hacen y cómo se marcan cada área con condiciones criticas”, explicó.Por su parte, la senadora correntina de Juntos por el Cambio, Mercedes Valenzuela, volvió a cuestionar la llegada tarde de Nación a la provincia y defendió a los productores agropecuarios. “Yo veo ahora a tantos productores llorar y usted sigue insistiendo en que ha sido adrede y que los productores lo han hecho. Los productores de mi provincia hacen (quema) para el recambio de pasturas en junio o julio antes de la primavera”, expresó.En tanto, la legisladora oficialista por Tierra del Fuego, María Eugenia Duré, se preguntó “qué hubiese pasado hace dos años, en otro gobierno” y recordó que “el Presupuesto 2022 no aprobado disponía un aumento de partidas para el Sistema Nacional del Manejo del Fuego”.Al comienzo de la reunión, en el Salón Illia, se eligieron las autoridades de la comisión, un paso reglamentario para poder desarrollar el encuentro. La presidencia volvió a recaer en la senadora del PRO Gladys González, quien desarrolló esa tarea hasta el 10 de diciembre pasado, mientras que la vicepresidencia quedó en manos del senador chaqueño del Frente de Todos, Antonio Rodas. La secretaría quedó en manos de la legisladora riojana, Clara Vega.El ministro acudió al Senado luego de que Juntos por el Cambio solicitara su presencia para dar cuenta de la intervención del Ministerio de Ambiente en los incendios forestales que aquejan a la provincia de Corrientes.