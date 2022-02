"Este año nos dará una oportunidad para trabajar en convivencia democrática"

El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, se refirió a la nueva oportunidad que da este año de generar trabajo en convivencia democrática debido a la recuperación económica. Además, destacó los compromisos asumidos por el gobernador Bordet y dijo que la sanción de las leyes que enviará a la legislatura "será en beneficio del pueblo entrerriano". También mencionó la oferta salarial a estatales y aseguró que "se propuso un incremento de más del 45 por ciento del sueldo que fue aceptado por ATE y UPCN, salarios que aumentarán por encima de la inflación". Otro anuncio trascendente es que "no se crearan ni se aumentarán impuestos".



Entre los proyectos que el gobernador Gustavo Bordet enviará a la Legislatura entrerriana, Giano destacó la regulación del uso de agroquímicos "una deuda que tenemos al ser la única provincia de matriz productiva que no la posee, como sí Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Hoy solo existe en Entre Ríos un decreto dictado por el Poder Ejecutivo avalado por la Justicia, no tenemos previsibilidad". "También la creación de la Fiscalía Anticorrupción, instituto incorporado a nuestra Constitución Provincial en la reforma de 2008, de los que todavía no hemos avanzado en una ley que lo regule", agregó.



Además, Giano se explayó sobre el proyecto para reformar el Código Procesal Penal, anunciado por el gobernador ante la Asamblea Legislativa: "Lo planteó para poder contar con plazos razonables para la investigación penal preparatoria, que se ordene el tiempo que debe llevar para la elevación de la causa a juicio o se deje sin efecto la imputación, lo que reforzará el debido proceso y el derecho a la defensa en juicio al no pasar años sin resolución", dijo el presidente de la Cámara Baja.



Según consideró Giano, "los proyectos de ley que el gobernador envía a la Legislatura entrerriana, además de su importancia para fortalecer la administración pública, tienen un peso político que quizá no se tiene cuando el proyecto nace de un legislador, legisladora o un grupo de legisladores". "Por ello este año debemos lograr los consensos necesarios en el trabajo en la legislatura, porque además estoy convencido de que las vecinas y los vecinos no quieren ver a legisladores peleándose, generando enfrentamientos con la sociedad, sino todo lo contrario, en convivencia democrática, con diálogo, con disensos, trabajando en base a las coincidencias y no generando conflictos por las diferencias, sobre todo políticas, que ya tendremos tiempo el año que viene en el proceso electoral", dijo.



En ese sentido, Giano aseguró que el Frente Justicialista CREER Entre Ríos sigue trabajando en beneficio del pueblo entrerriano, también con unidad de acción y sin descanso. "El viernes estuvimos reunidos los legisladores y legisladoras del oficialismo en Diputados y en Senadores con el gobernador, casi tres horas hablando de gestión y del trabajo legislativo. Entre Ríos ha sido ejemplo a nivel país en cuanto a la unidad política y en la gestión y lo seguirá siendo con la conducción del gobernador Bordet", aseguró Giano.



Al ser consultado por la economía provincial, Giano expresó que "el gobernador además de que no aumentará impuestos, seguirá generando mucho trabajo con la ejecución de obra pública en toda la provincia, en municipios y comunas de todos los espacios políticos, y fortalecerá a los emprendedores y emprendedoras que forman parte de la economía social y familiar y que no pueden ir a un banco. Por eso el estado debe estar presente". En ese sentido, agregó: "El gobernador enviará un proyecto de ley que permita más financiamiento y más oportunidades para beneficiar a ese sector de la economía muy dinámico".



Por último, Giano aseguró que el 2022 será el año de las oportunidades y celebró que "el gobierno provincial seguirá generando políticas públicas con mayor cercanía, estando al lado de quienes más necesitan".