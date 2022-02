Continuará detenido el sujeto que atacó al intendente de Maciá en su despacho

Política Un hombre atacó al intendente de Maciá en su despacho

Continuará detenido el sujeto que atacó al intendente de Maciá, Juan Diego Conti, el viernes en su despacho. Se trata de Nazareno Alejandro Presentado, el agresor, quien seguirá con prisión preventiva -por 20 días-.Así fue resuelto por el juez Fernando Martínez Uncal de la Sala de Apelaciones de Concepción del Uruguay tras una audiencia celebrada este martes y de la que participaron la fiscal de Rosario del Tala, Emilse Reynoso, y el defensor Lucio Salisky.El atacante ingresó pasado el mediodía del viernes a la Municipalidad de Maciá por una puerta que da a un patio –no por la puerta principal– y se dirigió directamente al despacho del intendente: ingresó y sorpresivamente le aplicó un golpe de puño en el rostro, tras lo cual se retiró, dejando al mandatario lesionado en el rostro.El incidente generó el repudio de diferentes sectores de Maciá, una localidad pequeña donde todos se conocen, y también llamó la atención porque, según destacaron quienes concurren a la intendencia, el mandatario municipal atiende a quien necesite audiencia.Nazareno Alejandro Presentado quedó detenido y tras la solicitud de la Fiscalía, se ordenó la prisión preventiva por 20 días, lo que fue apelado por su defensor, Lucio Salisky, quien en Cámara brindó su alegato intentando revertir esta medida, considerando que es una medida extrema y se puede aplicar una menos gravosa que garantice el debido proceso.El defensor reclamó que la libertad es un derecho que tiene toda persona para transitar su proceso hasta que sea condenado en juicio y que en este caso no existen elementos que demuestran la necesidad de que su cliente siga detenido. Remarcó, además, que solo se cuenta con la palabra del denunciante y la de su cliente en la declaración de imputado, además de que ambos se conocen mutuamente y hasta hace poco eran amigos.El abogado dijo que, supuestamente, ocurrieron lesiones leves, amenazas y daños a bienes del Estado, considerando que no se puede tomar el hecho de amenazas, ya que todo sucedió en el ámbito de una discusión y durante un hecho irreflexivo; en tanto que el delito de daños, estos no fueron descriptos y detallados, ni su uso público. Salisky resaltó que todos los hechos fueron tratados como en Concurso Real, siendo que se está solo ante un hecho que podría ser el supuesto de Lesiones Leves y que debe ser esclarecido.Salisky explicó que el hecho puede ser pasible de una pena en suspenso o puede tener una salida alternativa, por lo que la detención de su defendido es algo desmesurada la imputación, y remarcó que no hay evidencias de un peligro de fuga, ni de entorpecimiento.El abogado destacó que su defendido está avergonzado y arrepentido de lo sucedido y que quisiera recomponer las cosas con el intendente; explicó que el del viernes fue un mal momento y resaltó, además, que su cliente es estudiante de Abogacía y de Comunicación Social, lo que se demuestra que no es una persona que pertenezca al ambiente dela criminalidad, que tiene una familia constituida. “Se trató de una discusión entre amigos. Se conocen de toda la vida y trabajaron juntos en la campaña política”, argumentó el letrado al cuestionar que, si la víctima no fuera el intendente, esto ya se hubiera llegado a un acuerdo y solucionado.Finalizando su alegato, solicitó se haga lugar la apelación y se disponga la libertad de su cliente y se le apliquen medidas y reglas de conducta que está dispuesto a cumplir, o en su defecto el arresto domiciliario.A su turno, la fiscal Reynoso solicitó no se haga lugar al pedido de la Defensa y que se mantenga la medida impuesta por Garantías, asegurando que el incidente no se dio en el marco de una discusión o pelea entre amigos; apuntó que se pretende minimizar lo ocurrido y que las evidencias colectadas, no se condicen con los dichos por el acusado.Para Reynoso, y de acuerdo a las evidencias, Presentado habría discutido previamente con el intendente y tras retirarse regresó y lo golpeó sin mediar más palabras, observándose sus pasos en cámaras de seguridad, incluso el momento donde rompe un cuadro a golpes al ser detenido por la Policía.La fiscal manifestó que se deben tomar declaraciones a testigos y se debe mantener la medida cautelar para preservar la tranquilidad de los testigos.Escuchadas las partes, el juez Fernando Martínez Uncal realizó un análisis de los alegatos y elementos presentados, resolviendo finalmente no hacer lugar al pedido de la Defensa y ordenó mantener la medida impuesta por el juzgado de Garantías de Rosario del Tala.