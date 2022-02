FRI participará con un precandidato a la intendencia de Paraná

Roberto Sabbioni, dirigente del Frente Radical Independiente (FRI), estuvo en el programa, de, y habló del trabajo que realizan desde el partido de cara a las próximas elecciones para la intendencia en Paraná.“Estamos trabajando hace tiempo con la idea de llegar a la Municipalidad de Paraná. Tenemos un grupo de gente importante, de distintos partidos, radicalismo por supuesto, con la firme idea de dar batalla para la intendencia. Seguramente será dentro de lo que es Cambiemos”, comentó.Aseguró que “estamos apoyando a Frigerio y lo que serán sus futuras candidaturas. Creemos que es un hombre que está preparado como para conducir los destinos de la provincia. Nosotros lo apoyamos en la elección”.“Estamos caminado los barrios, elaborando propuestas interesantes y abriendo promotoras. Son casas partidarias donde generamos reuniones con los vecinos de distintos barrios para generar una relación más directa. Estamos escuchando a los vecinos para intentar ayudarlos. Queremos trabajar con ideas claras”, comentó.Entre las propuestas, señaló que “pensamos en termas. Una ciudad capital como Paraná no tiene termas. No aprovechamos tampoco la isla con un puente. Después esperamos solucionar los servicios básicos. Conocemos bien la ciudad y los problemas, en su momento no tuvimos los elementos necesarios para hacerlo, pero desde un buen equipo podemos hacer una muy buena intendencia”.“Si hay internas competiremos. Es lo más democrático que hay. Pensamos en un radicalismo post Varisco, con gente interesada en que esto cambie, que el cambio no sea solo un slogan, sino una realidad”, indicó.Dijo que “la gente está interesada en escuchar, tenemos muchas afiliaciones. Hay mucha gente que se va sumando de distintos partidos. El 3 de diciembre hicimos una juntada en el partido y estuvo lleno. El 6 de mayo haremos un acto en la peatonal, en la puerta del partido”. Elonce.com