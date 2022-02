Giano analizó el mensaje de Bordet: “La administración está en equilibrio”

“La primer sesión la tiene el Senado esta semana, en Diputados la tenemos la semana próxima. Por alguna de las cámaras van a empezar a ingresar los proyectos que enviará el Gobernador, uno de estos es el que se pueda contar finalmente con una ley que regule el uso de agroquímicos en Entre Ríos; somos la única provincia, de las que tenemos matriz agropecuaria y productiva que no tenemos una ley, acá hay un decreto del Gobernador avalado por la Justicia solamente, y lo que Bordet pretende es que trabajemos con todos los actores con la prioridad de la salud, en este tema”, comenzó diciendo Giano en Quién Dice Qué.



También, y refiriéndose a lo anunciado por Bordet, “va a enviar un proyecto para crear la Fiscalía Anticorrupción, es un instituto de la reformada Constitución de 2008, de los tantos que todavía estamos en deuda, no hemos avanzado en una ley que lo regule. También vamos a avanzar en un proyecto para reformar el Código Procesal Penal, ya lo ha planteado el Gobernador, más que nada por los plazos razonables para que se lleve adelante una investigación penal preparatoria; no pueden pasar años para el juicio”.



En tanto, habló de “modernizar una ley que regula la economía social, claramente hay que apoyar a los emprendedores de la provincia que no pueden ir a un banco, que necesitan un estado presente. Seguramente habrá más financiamiento y más oportunidades para beneficiar a un sector muy dinámico, de una economía familiar”, recordó Giano respecto de lo que anunció Bordet.



“El Gobernador dijo que no va a aumentar impuestos, sí va a aumentar los salarios por encima de la inflación a todos los trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial. Además, lo que el gobernador plantea tiene que ver con una administración pública con mayor cercanía: eliminando la Ley 4035 no es que el beneficiario no la va a percibir, sino que los recursos ahora van a salir de la provincia. Bordet dijo que la administración está en equilibrio, es decir que no está generando déficit financiero, por lo que puede comprometerse con cualquier municipio de la provincia, como ya lo ha hecho el año pasado, en ejecutar obra pública, en sostener el sistema sanitario, la política social, también hay ayuda del Gobierno nacional”, manifestó Giano.



A su vez consideró que “al enviar el proyecto a la Legislatura, como lo va a hacer con el tema de los agroquímicos, les va a dar un peso político que quizá no se tiene cuando el proyecto nace de un legislador o un grupo de legisladores. Creo que este año se van a poder lograr los consensos necesarios, porque además creo que la gente no quiere ver a legisladores peleándose, generando enfrentamientos con la sociedad, sino todo lo contrario, buscando consensos”.



Y respecto de lo político, apuntó: “El viernes estuvimos reunidos todos los legisladores y legisladoras del oficialismo, con el Gobernador, casi tres horas hablando de gestión y de política. No sabemos qué puede pasar con el acuerdo con el FMI, no se puede prever desde la provincia, la macroeconomía, pero sí Bordet dijo que le tema salarial estará por encima de la inflación. Los aumentos que el Gobernador anuncia, los cumple, porque además tiene el respaldo de una buena administración económica y financiera”.



¿Es posible que sean desdobladas las elecciones? Ante esto Giano aseveró: “Es posible, así fueron en 2019. Si se desdoblan, el año que viene se cierran listas. Si fuera así, en abril (del año próximo), serían las PASO. Con el contexto de hoy, en un año estaríamos cerrando las listas. Hay que dar un gran debate; de haber reforma se hará este año, y si no hay reforma, el Gobernador decidirá adelantar las elecciones o ir con el gobierno nacional”.

Elonce.