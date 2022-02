UPCN ratificó la gestión de sus representantes y definió postura para paritaria

En una reunión realizada el viernes pasado, el Consejo Directivo de UPCN ratificó los lineamientos de la política sindical y avaló las acciones llevadas adelante en el actual mandato. Asimismo, expresó el apoyo a la Lista Azul y Blanca encabezada por José Allende y Carina Dominguez, entre otros; y a todo el equipo de trabajo que representa el compromiso con la defensa de los trabajadores y las trabajadoras y con el crecimiento de nuestro gremio, según indica un comunicado enviado a este medio.En el encuentro realizado en el camping de UPCN en Paraná, el director del IOSPER en representación de los activos del Poder Ejecutivo, Fabián Monzón, brindó un informe sobre la situación de la obra social provincial y se analizó el anunció del gobernador sobre la restitución del 0,5% de aportes al organismo en el presente año. La conducción de UPCN expresó su apoyo al actual directorio del IOSPER y en particular a Fabián Monzón por la tarea llevada a cabo en el Instituto.La discusión paritaria fue otro de los temas abordados por los dirigentes de UPCN. La conducción gremial ratificó que irá a la mesa de negociación a defender un incremento que permita que el salario recupere poder adquisitivo frente a la inflación, objetivo coincidente con lo manifestado por el gobernador recientemente. Asimismo, reiteró la defensa de la carrera administrativa en ese ámbito.“La negociación paritaria debe ser prioritaria para el gobierno que debe prever las convocatorias necesarias para poder alcanzar un acuerdo y no volver a cerrar el debate con un decreto que no contemple las necesidades de los trabajadores que expresa el gremio”, señalaron.También fue ratificada la planificación de una estrategia de capacitación para poner en igualdad de condiciones a los agentes del Estado provincial, en el marco de la carrera administrativa.Las conclusiones del análisis de los temas de fondo y coyunturales debatidos en la reunión por parte de los miembros de la Comisión Directiva quedaron plasmadas en un documento en el que se ratificó la actuado y se trazaron lineamientos a futuro con el aval a la Lista Azul y Blanca para las elecciones que tendrán lugar este año.