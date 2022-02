Fernández: “vamos a ordenar la economía sin que nadie quede postergado”

El presidente Alberto Fernández dijo este mediodía que "la inversión en obra pública va a crecer y no va a haber acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional) que detenga el crecimiento que vamos a imponer". Fue al encabezar el acto de inauguración del Nuevo Polideportivo de Santa Clara del Mar, en el partido bonaerense de Mar Chiquita, obra que fue reactivada en abril de 2021 luego de estar paralizada entre 2015 y 2019."Vamos a ordenar la economía sin que nadie quede postergado en la Argentina, y que los que más necesitan sigan teniendo" la ayuda del Estado, afirmó el mandatario acompañado por el intendente local, Jorge Paredi; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y la secretaria de Deportes, Inés Arrondo.El Jefe de Estado detalló que "la Argentina de hoy tiene 3.700 obras públicas y 100 mil viviendas en construcción en marcha en todo el país. Y tengan confianza porque no se va a detener ninguna obra de las que estamos haciendo, y vamos a hacer más. Estamos invirtiendo en el futuro".Sobre la conversión a autopista de la ruta 11, el Presidente anticipó que esa obra "va a llegar acá". "Esa ruta no solo tiene un sentido turístico, sino también un sentido productivo", dijo y señaló que, "aunque muchos quieren confundir las cosas, para nosotros el campo es un elemento central para que la Argentina crezca"."La Argentina es una. No hay una en el centro y una periférica. Y con esa decisión queremos encarar el futuro", aseveró el presidente Fernández. Se manifestó en esos términos al inaugurar, en el marco del 73° aniversario de Santa Clara, el polideportivo que demandó una inversión de 150 millones de pesos, cuya obra generó 120 empleos directos y beneficiará a las más de 18 mil personas que viven en 11 localidades de la región.El intendente Paredi señaló que la culminación del centro deportivo "es una muestra de que cuando hay un seguimiento del Estado en la eficiencia de los recursos de los fondos, las obras se terminan rápido. Esta obra se empezó hace un año y se terminó porque hay gente que sigue el expediente y las cosas se terminan".El predio, que cuenta una cancha de básquet de 420 metros cuadrados, será utilizado por el Centro de Educación Física del partido que, hasta el momento, no tenía una sede en el área costera.En una nueva etapa, la obra se complementará con la construcción de un natatorio climatizado que consta de dos piletas, una de ellas semi-olímpica.Del evento participaron también las diputadas nacionales, Marcela Passo y Victoria Tolosa Paz; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Leonardo Nardini, y los intendentes de Villa Gesell, Gustavo Barrera, y de Las Flores, Alberto Gelené.

Al llegar al acto de inauguración del polideportivo que forma parte de la celebración del 73° aniversario de Santa Clara, el Jefe de Estado saludó a alumnos de 20 colegios del partido de Mar Chiquita.También tuvo lugar un número musical del violinista Julián Mellado, y se realizó la entrega de pinturas de Hernán Salazar, ambos artistas locales.Posteriormente, el Jefe de Estado mantuvo sendos encuentros con jóvenes de la Escuela de Básquet Municipal y con jubilados y jubiladas del Programa "Adultos en Acción".