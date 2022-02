La provincia entregó moderno equipamiento quirúrgico en tres hospitales

Los hospitales San Benjamín de Colón, San Antonio de Gualeguay y Santa Rosa de Villaguay incorporaron nuevas torres de laparoscopía en sus servicios de quirófano. Los equipos, adquiridos por la provincia, demandaron una inversión conjunta de más de 15 millones de pesos.En el marco de una fuerte inversión tendiente a la adquisición de equipamientos necesarios para fortalecer las redes de atención y servicios de salud, el gobierno de la provincia dotó de respectivas torres de laparoscopía a los hospitales: San Benjamín de Colón, San Antonio de Gualeguay y Santa Rosa de Villaguay. En tal sentido, se destinaron 15.327.000 pesos para la compra de las tres torres completas de laparoscopía (5.109.000 pesos cada equipo).La directora del hospital San Benjamín, Norma Hernández, indicó: “Las torres de videolaparoscopía son un aporte muy importante para el quirófano del hospital, ya que permiten realizar cirugías menos invasivas para el paciente y reducir el tiempo de recuperación”.Cabe mencionar que a través de las mismas se pueden realizar, por ejemplo, cirugías de apéndice o de vesícula, o cirugías ginecológicas ya que se pueden abordar los órganos del abdomen o de la pelvis sin necesidad de abrir el mismo. Para hacerlo, se ingresa mediante unos puntos de acceso, se infla el abdomen con un gas y se introduce una luz fría (que no genera lesión); de este modo el operador puede visualizar la cavidad abdominal y pelviana de manera de poder hacer una determinación (si hay o no una alteración en la misma) y también la resolución en los casos en que es necesario.“Por ejemplo, ante un dolor abdominal puede ingresar y observar el abdomen, y si se observa una alteración del apéndice se puede realizar la extracción a través de una pequeña incisión, a diferencia de la cirugía convencional que lleva una incisión más grande, un tiempo de recuperación mayor así como también una cicatriz que con el tiempo puede provocar complicaciones”, ilustró la profesional.En el mismo sentido se expresó la directora del hospital Santa Rosa de Villaguay, Alejandra Barbarich: “Se incorpora al quirófano un equipamiento que le permite a los especialistas realizar diferentes tipos de cirugía, con beneficios tanto para el paciente como para la institución, ya que se realizan incisiones más pequeñas, con menor dolor y un riesgo menor de complicaciones; todo esto permite disminuir los días de internación y una rápida recuperación del paciente”.Barbarich agregó: “La importante adquisición permitirá mejorar las prestaciones quirúrgicas en diversas especialidades, como ginecología, cirugía general y traumatología; y se suma a las ya recibidas en el servicio en corto plazo, como la mesa de anestesia y el arco en C, todas de alto costo y calidad, gracias al compromiso y las gestiones de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y su equipo”.Por su parte, el director del hospital San Antonio, Gonzalo Jauregui, comentó al respecto: "Esta nueva torre de laparoscopia nos brinda un mejoramiento en los procedimientos y se complementa con los equipos que ya cuenta el hospital. Permite realizar diversas cirugías, con una mejor calidad de imagen; hablamos de tecnología de última generación al servicio de la comunidad de Gualeguay", completó el profesional.