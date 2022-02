Lavagna se reunió con Bordet para avanzar en los lineamientos del censo 2022

El censo en Entre Ríos

El director del Indec, Marcos Lavagna, y el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, se reunieron en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná para avanzar con la puesta en marcha del censo 2022.Cabe recordar que el Censo se realizará en dos instancias. En la primera, se habilitará un cuestionario digital que podrá completarse durante dos meses. Luego, el miércoles 18 de mayo será el Día del Censo declarado feriado nacional.Al respecto, el gobernador de Entre Ríos antedestacó que “con Lavagna estuvimos trabajando arduamente para la realización del censo 2022 que fue postergado en el 2020 por la pandemia”.En este sentido, Bordet ponderó la visita del director del Indec, y aseguró que “creamos una red que le permitirá a la provincia tener la mayor cantidad de datos posibles”. Asimismo, destacó que “el último censo se hizo en el 2010 y poder contar con información actualizada será determinante en la vida de las personas; no es solo saber cuántos son los habitantes de Entre Ríos, sino que es indispensable para crear políticas públicas”.A su turno, el director del Indec, Marcos Lavagna, detalló que “hubo muchas incorporaciones para el desarrollo del censo 2022, habrá una modalidad presencial y también las personas podrán autocensarse a través de la web, entonces cuando el censista pase por el domicilio le tiene que entregar el código de completamiento y responder una pregunta muy sencilla”.Asimismo, destacó que “el censo digital permitirá agilizar el proceso y tener datos más rápidos, es una herramienta muy útil para que la persona pueda ejercer el derecho de ser contabilizada y que nos cuente sobre sus fortalezas, debilidades y necesidades”.“Realizar un censo tiene una complejidad logística muy grande, Entre Ríos tiene muchas particularidades en el territorio y debemos asegurar que los censistas lleguen a todos los lugares. Trabajamos para poner a disposición todas las herramientas para que se llegue a todo el territorio”, sumó Lavagna.Por otro lado, indicó que en esta edición del censo se incluyeron preguntas sobre “pueblos originarios, afrodescendientes y temas de identidad sexual, es algo que se relaciona con la evolución de los censos a lo largo del tiempo”.“En el censo 2010 no estaba la pregunta sobre identidad de género, porque no era una demanda de la sociedad en términos de información, pero la sociedad fue evolucionando y el censo tienen que dar respuestas para medir toda la diversidad que tiene el país”, dijo.“El censo tiene que captar la foto estructural del país, es por ello que en esta oportunidad no se incluyen temas sobre el covid en el censo, es un tema que se trata a través de encuestas”, sostuvo el director del Indec.“Según las estimaciones oficiales se habla de unos 47 millones de personas en el territorio, pero el censo nos dará la foto exacta”, explicó y argumentó que “debemos tener una medición exacta y eso es lo que arroja el censo”.En tanto, el ministro de Economía, Hugo Ballay, sostuvo que “trabajamos en permanente interacción con el Gobierno Nacional”.Asimismo, destacó que “el régimen de coparticipación a los municipios está basado en el último censo y seguimos aplicando las estadísticas del 2010; es decir que este nuevo censo reflejará un cambio en la distribución”.