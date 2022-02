Macri pidió autorización judicial para viajar a Uruguay en marzo

El exmandatario solicitó el permiso ante el juez Julián Ercolini en la causa en la que está procesado por el supuesto espionaje a familiares de los submarinistas del ARA San Juan.



El expresidente Mauricio Macri, procesado en una causa por espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan, solicitó hoy autorización judicial para viajar con destino a Uruguay, donde tiene previsto asistir entre el 8 y el 9 de marzo a una conferencia que se realizará en Montevideo, informaron fuentes judiciales.



La solicitud fue formulada por el abogado del exmandatario, Pablo Lanusse, quien le informó al juez Julián Ercolini -a cargo del expediente- que su representado "recibió invitación para participar en el evento organizado por Becon Investment Management, a realizarse en la localidad de Carrasco, Montevideo, República Oriental del Uruguay".



En su presentación, el letrado pidió autorización "con el libramiento del pertinente oficio a la Dirección Nacional de Migraciones y demás autoridades correspondientes, y la expedición del certificado de estilo", y consigna que Macri se trasladará a Uruguay "en vuelo privado con salida el 8 de marzo y regreso el 9 de marzo de 2022 desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando, Provincia de Buenos Aires".



Asimismo, detalla que en Montevideo, el exjefe de Estado se alojará en el Hotel Sofitel. "Como ya lo hemos señalado en autos, el arraigo del Sr. Macri se encuentra sobradamente acreditado, tanto familiar, como social y laboral, quedando claro también que el viaje que se informa y cuya autorización se solicita, no significa riesgo alguno para el normal desarrollo de esta causa", sostiene Lanusse.



Y anticipa que "ante el hipotético caso de un pronunciamiento adverso al pedido que aquí se formula, por comprometer ello la libertad del Sr. Mauricio Macri, el debido proceso, la defensa en juicio, la dignidad humana y su estado de inocencia, formulo las reservas de recurrir en casación y del caso federal".



Macri visitará Uruguay, el país donde Fabián Rodríguez Simón, asesor judicial durante el gobierno de Cambiemos, se encuentra desde hace 437 días en condición de prófugo de la Justicia argentina, que lo requiere por una causa en la que se investigan presiones recibidas por el grupo Indalo.



Por su parte, la abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria que siguen los familiares de los marinos del ARA San Juan, anticipó que se opondrá a la realización de este viaje, por considerar que existe un "altísimo riesgo de fuga"



"No podemos soslayar que en Uruguay es donde se encuentra prófugo de la justicia el armador judicial Fabián Rodriguez Simón. No podemos admitir un vuelo privado imposible de controlar su ruta de vuelo", dijo.



"No podemos evitar pensar en la última autorización solicitada por el procesado Macri para una conferencia en Chile, la cual constatamos que no se realizó", se indicó en un comunicado de esta querella.



El pasado 1 de diciembre, Macri fue procesado por el juez federal de Dolores Martín Bava por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino desaparecido durante el gobierno de Cambiemos, resolución que fue apelada por la defensa del expresidente.



Pero a principios de febrero, Bava, remitió a los tribunales federales porteños las causas en las que se investigan las supuestas maniobras de espionaje a los familiares de los marinos del ARA San Juan y aquellas desplegadas desde las denominadas bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).



El magistrado remitió los expedientes a los tribunales de Comodoro Py por tratarse de causas conexas al caso D'Alessio, que ya había pasado a suelo porteño a partir de un fallo emitido a fines del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal.



Ambos expedientes pasarán a manos del juez federal Julián Ercolini, que fue quien se quedó con el caso D'Alessio por decisión de la Cámara Federal porteña y luego de que sus colegas María Eugenia Capuchetti y Ariel Lijo se excusaran de intervenir.



El paso de estos expedientes a Comodoro Py había sido reclamado por el fiscal Juan Pablo Curi luego de que la Cámara de Casación ordenara el paso del caso D'Alessio a los tribunales de Retiro.