Kulfas: "Acuerdo con el FMI va a disipar incertidumbre a nivel macroeconómico"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que la Argentina recuperó "el modelo productivo e industrialista que dio por tierra el gobierno de Macri" y destacó que, si bien el actual gobierno nunca hubiera recurrido al FMI, el entendimiento que se alcanzó con el organismo internacional permitirá "disipar incertidumbre a nivel macroeconómico".



En ese sentido, dijo que el objetivo para el Gobierno de cara al 2022 es que el salario real pueda ganarle por más de lo que lo hizo este año a la inflación (1,6% según el Indec) y que así pueda estimular "el círculo virtuoso de la economía" de mayor consumo y actividad en todos los sectores.



"Hemos recuperado el modelo productivo e industrialista que dio por tierra el gobierno de Macri. Dimos vuelta esa página. Hoy tenemos 50.000 empleos industriales más que al inicio de la gestión", dijo Kulfas, que si bien reconoció que hay sectores como turismo, gastronomía y servicios que recién empezaron a reactivarse entre agosto y septiembre del año pasado, "cuando veamos los datos de enero y febrero de 2022 estaremos claramente arriba de los valores de pre pandemia".



"El empleo se ha recuperado excepto en los sectores más afectados por la pandemia. No niego la necesidad de que en alguna rama en particular se discutan convenios laborales, pero una cosa es discutir que en ramas hay que agiornar convenios y otra es buscar reformas laborales mágicas que van a hacer creer que si le quitamos derechos a los trabajadores va a haber más empleo", expresó Kulfas en diálogo con la Televisión Pública.



Después de alcanzar niveles de inflación superiores al 50% sobre el cierre de 2021, el ministro rescató el rol que pueda tener el acuerdo con el FMI para alinear expectativas ya que "en los últimos meses del año pasado se vio un comportamiento especulativo en algunos sectores que pensaban que Argentina no iba a acordar, que ese no acuerdo iba a generar una corrida en el mercado cambiario. Por eso es importante para evitar eso y retrotraer esos aumentos" de precios.



"Nadie en nuestro gobierno está cómodo con un acuerdo con el FMI, no lo fuimos a buscar y nunca hubiéramos ido. Pero tenemos que generar un acuerdo que nos permitiera seguir creciendo. Esto es a lo que se llegó con el entendimiento y que va a disipar incertidumbre", afirmó el ministro.



Sobre el principio de entendimiento, que se espera que ingrese al Congreso para su tratamiento en los próximos días, destacó que a diferencia del resto de los acuerdos a 10 años del FMI "no hay ningún ajuste y un sendero de reducción de déficit fiscal que es perfectamente asequible creciendo, haciendo que los ingresos crezcan más que el gasto año tras año".



"Este acuerdo no implica ajuste, ni las clásicas reformas neoliberales y da un alivio financiero. La alternativa era el default, que es un camino inevitablemente tortuoso. Se agravaría la situación y se detendría esta reactivación en marcha", afirmó.



Consultado sobre la posibilidad de un ingreso universal, Kulfas desestimó esa idea: "Argentina necesita más producción y trabajo, el camino de extender los subsidios es un camino equivocado. Tenemos que poner el eje en fortalecer la actividad productiva".



"La gente pide trabajo y dignidad, no pide planes sociales. tenemos que poner recursos y esfuerzos para que crezca la industria y la tecnología", agregó.



Al respecto, destacó el hecho de que pese a la pandemia el desempleo se logró bajar al 8,2% en el tercer trimestre de 2021 y que, aseguró, "va a seguir bajando".



Sostuvo a su vez que la actividad económica crecerá "entre 3,5 y 4%" en 2022 y que la industria lo hará "entre 5 y 6%", lo cual "deja al país en condiciones de tener un buena recaudación fiscal sin afectar a nadie y con un gasto que puede crecer, pero a un ritmo inferior a los ingresos".