Bordet y el ministro Katopodis repasaron la agenda de obras para la provincia

Puertas abiertas

Obras que cambian realidades

El gobernador Gustavo Bordet mantuvo una reunión de trabajo en Buenos Aires con el ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, Gabriel Katopodis, en la que se repasaron las obras en ejecución y por ejecutar en diversas localidades entrerrianas.Tras el encuentro del que participaron, también, el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto y el Senador Nacional Edgardo Kueider, el mandatario entrerriano precisó que fue "para planificar lo que será la ejecución de muchas obras que están convenidas, que están en proceso licitatorio, y otras que están próximas a licitarse", es decir "para poder imprimirle la velocidad necesaria a todo ese desarrollo y tener en el menor tiempo posible la concreción de las mismas", señaló."Es planificar lo que vamos a realizar y ejecutar durante todo este año 2022 con la dificultad de no tener Presupuesto", sostuvo Bordet y opinó: "Una vez más vemos la irresponsabilidad de los legisladores de la oposición, legisladores de Entre Ríos, que en definitiva al no votar el presupuesto terminan perjudicando obras que estaban previstas y ahora tenemos que hacer el doble de gestiones, porque está la decisión del presidente Alberto Fernández de colocar le financiamiento necesario para eso se materialice y se pueda concretar", expresó.Entre las obras, mencionó "la terminación del Hospital de Gualeguaychú, en su última etapa, y se encuentra entre las más importantes". Y otras obras "que tienen que ver con seis escuelas técnicas dentro de un marco de 100 que anunció el presidente Alberto Fernández, dos nuevos CDI que se agregan a los 20 que se están construyendo en los distintos municipios”.En lo que respecta a obras viales, dijo que "estuvimos conversando sobre la ruta 1 y la ruta 2 que se van a licitar en cuatro tramos simultáneos muy pronto, accesos a Concepción del Uruguay y a Gualeguaychú".También comentó que estuvieron viendo en materia de saneamiento con el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), "el cumulo de obras que queremos poder terminar antes de este año y dejar planteado para el año próximo otras tantas obras similares", indicó.Durante el encuentro se analizaron, las obras en ejecución y a ejecutar de las localidades de Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, y Gualeguaychú. Por lo que participaron sus respectivos intendentes de Paraná, Adán Bahl; de Concordia, Alfredo Francolini; de Gualeguaychú, Martin Piaggio; y de Concepción del Uruguay, Martín Oliva. También formaron parte, técnicos de Vialidad nacional y el Secretario de Obras Públicas, Carlos Augusto Rodríguez.El intendente de Paraná, Adán Bahl, informó que "fue una reunión muy positiva” y destacó que tanto el ministro Katopodis como el gobernador Bordet fueron intendentes por lo que “se nota la practicidad”.Bahl precisó que “hicimos referencia al Argentina Hace II, esas tres obras que originalmente nos asignaron ya están terminadas, como calles Racedo, Rondeau y el puente sobre calle Gálvez, tenemos una agenda de obra en ejecución”.“Hoy puntualmente lo que hemos planteado es el financiamiento de un plan de pavimentación que es necesaria, estamos trabajando en distintos barrios de la ciudad de Paraná, pero queremos intensificarlo y contar con el financiamiento del gobierno nacional es muy importante”, apuntó.También mencionó que “el gobernador le planteó una obra que es necesaria, es calle Hernandarias, que va a implicar que todo el Parque Industrial pueda a través de sí, subir a la autovía”. Agregó que “esto significa mayor operatividad, la logística propia del Parque. Salellas va a quedar directamente como una calle interna, no va a ser el ingreso y egreso que actualmente es”. En ese marco, ejemplificó: “En Paraná, una sola empresa como Cartocor tiene 90 camiones que entran y salen con productos, así que hay un movimiento muy importante. Esa obra la hemos planteado, se toma en agenda” .Finalmente dijo que “nos vamos muy contentos sabiendo que siempre tenemos las puertas abiertas, un gobierno que piensa y actúa de manera federal y nos acompaña. Cada una de las obras que nos da, empieza, termina y se hacen bien, eso es muy importante para recuperar la confianza de la gente y es la base para seguir construyendo un mejor país”.Por su parte, el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva agradeció tras el encuentro en nombre de los vecinos, “porque estas reuniones repercuten en cada uno de los vecinos de mi ciudad”. “Son obras fundamentales y ha sido una reunión altamente importante”, acotó.Destacó que en la reunión se hablaron los temas con “mucha generosidad y franqueza analizando lo que pasó con el Presupuesto del año pasado a nivel nacional y entendiendo que lo único que tenemos que hacer los intendentes es ponernos de cara a la gente”.“Y eso es lo que hicimos ahora, no es hablar de números y obras, es básicamente de las necesidades de la gente, eso es lo que entendemos y representamos", afirmó.Puntualmente, Oliva refirió que "entendemos que la pavimentación es fundamental, la gente lo siente en el corto plazo como un cambio de dignificación en su hogar”. Además, “el acceso norte es una vinculación con la ruta 14 que es una ruta del Mercosur así que para nosotros es determinante y obviamente continuar con otras obras que tenemos a través del Enohsa, que tienen que ver con cloacas y agua y que también hacen a la calidad de vida de la gente”.Por su parte, el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, dijo estar "muy contento" por la reunión, "fundamentalmente por el esfuerzo del gobernador de generar un ámbito en el cual se pueda generar una hoja de ruta en función de todas las obras que nuestros diferentes municipios van gestionando con el gobierno Nacional".En lo que refiere al trabajo que se lleva adelante desde el ministerio de Nación, subrayó el trabajo ya "que están haciendo a través de todas las obras en nuestros municipios que podamos trasformar grandes realidades", afirmó.Asimismo, dijo que dentro del conjunto de obras que se están desarrollando en la ciudad de Gualeguaychú, está "muy entusiasmado hoy porque está llegando al punto de estar todo listo para poder avanzar en la etapa final del hospital Bicentenario que es una obra que comenzó hace muchos años y que Gualeguaychú espera para poder culminarla", indicó y apuntó: " Así que se ha comprometido el ministro ajustar todos los detalles para que esa obra final pueda realizarse en este año y podamos estar brindando un mejor servicio de calidad de salud para toda la gente", expresó.Por su parte, el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, mencionó las obras en ejecución como "los dos accesos en lo que ya se comenzó a trabajar: la ruta 4 que está haciendo Vialidad Nacional, Vuelta de Obligado que pasa por Osvaldo Magnasco y llega a Villa Zorraquin y sale a ruta 14 y dijo que con el presupuesto provincial se están realizando muchas obras de cordón cuneta, de pavimentación.También, mencionó en ese marco la obra de "la Planta potabilizadora que está en su etapa final y que va ser un trasformación para los próximo 30 o 40 años para Concordia y que es muy necesaria, también todo lo que son las conexiones para la red de agua de esta planta potabilizadora. A través del Enosha, también, tenemos red de colectoras cloacales importantes en barrios que lo necesitaban. Estas obras de saneamiento para nosotros son muy importantes", aseguró.