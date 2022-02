Fernández: "Si defendemos el turismo argentino, defendemos el país"

Temporada récord

El Presidente, junto al gobernador bonaerene Axel Kicillof, visitó un parador público de actividades gratuitas y conversó con representantes del sector, en uno de los puntos más elegidos del país como destino de vacaciones. El mandatario se mostró satisfecho por la temporada récord y elogió el "fruto del trabajo en conjunto".El presidente Alberto Fernández valoró a la actividad turística como un factor dinamizador de la economía y generador de empleo y aseguró que "si se defiende el turismo argentino se defiende el país", en un encuentro con empresarios del sector e intendentes bonaerenses en la localidad de Mar de Ajó, durante una visita que realizó al Partido de La Costa.Fernández destacó las medidas tomadas durante la pandemia para asistir a los sectores más golpeados por la Covid-19, que posibilitaron una recuperación que dio pie para que la actual temporada de verano sea "récord", dijo, con una movilización de 20 millones de personas y un impacto económico directo que se estima en más de 375.000 millones de pesos, se informó oficialmente a través de un comunicado."Si defendemos el turismo argentino y si podemos tener esta temporada es por todo lo que hicimos trabajando juntos", sostuvo el Presidente, quien enumeró una por una las medidas impulsadas por el gobierno para permitir la reactivación del sector, como el Plan PreViaje y, en un marco más amplio, el Plan Nacional de Vacunación y las obras viales de conexión entre localidades.Además, y en redes sociales, resaltó que la actual es "una temporada récord, con un 15% más de turistas que en la prepandemia y un 25% más de trabajadores contratados".Acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello; el intendente local, Cristian Cardozo, y la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, Fernández recorrió una playa deportiva y luego se reunió con representantes de empresarios del sector turístico e intendentes en Mar de Ajó, unos 365 kilómetros al sudeste de la Capital Federal.El primer mandatario visitó uno de los paradores públicos que fueron desplegados también en Miramar y Villa Gesell, donde se desarrollan actividades recreativas gratuitas para toda la familia, entre las que se destacan clases y espacios para practicar vóley, handball, tenis, fútbol y fútbol tenis, además de talleres, clínicas deportivas y espectáculos.Tras la recorrida, Fernández se reunió con una veintena de representantes de empresas turísticas, quienes destacaron las cifras récords que registra la temporada de verano y el impulso por parte del Gobierno nacional del programa PreViaje, que ya alcanzó a 4,5 millones de personas y movilizó 99 mil millones de pesos, entre otros programas y obras que fueron implementadas para dinamizar al sector."Durante la pandemia habían padecido mucho los sectores hotelero y gastronómico, con el PreViaje tratamos de darle el impulso que necesitaban y el resultado fue muy bueno", destacó el presidente ante los empresarios e intendentes.Dijo que "lo que hicimos fue tratar de devolverle al turismo la oportunidad de recuperar todo lo que perdió y no pudo ganar en la pandemia, y ahora lo que tenemos que hacer es pensar en un plan que promueva el turismo en la temporada baja para que se siga manteniendo".Señaló que desde el Gobierno nacional "siempre fuimos promotores del turismo interno, porque el país tiene todo" pero afirmó que "hay que trabajar para generar esa conciencia y mirar para adentro".En el encuentro se coincidió en valorar como un "factor clave" que permitió incrementar el flujo turístico actual al Plan Nacional de Vacunación, y en ese sentido Fernández señaló que "entre las naciones de más de 30 millones de habitantes, somos el país que tiene el índice de vacunación más alta del mundo".Otro punto de coincidencia fue la obra de conversión en autovía de la ruta 11, lo cual facilitó la conexión entre localidades. "Yo me acuerdo lo que era la ruta 11, yo la padecí, y quienes creían que el mercado iba a resolver todo solamente hicieron 17 kilómetros, y nosotros hicimos 158 en dos años", subrayó el presidente.Kicillof, en tanto, precisó que "el turismo es la quinta actividad productiva de la provincia, que genera mucho empleo y empleo joven, por eso hay que fomentarlo y sostenerlo", y agradeció a empresarios, trabajadores y a los gobiernos nacional y municipal por el éxito en el flujo de turistas en esta "temporada récord".El intendente Cardozo valoró el trabajo realizado "desde que comenzó este difícil momento de pandemia, de manera articulada y codo a codo con todos los sectores y municipios, tanto en materia de turismo, sanitaria y de seguridad", y recordó que "desde hace 17 años que no venía un presidente de la Nación al Partido de la Costa"."Estamos en la segunda quincena de febrero y tenemos los balnearios con todas las carpas alquiladas, y esto es gracias a los beneficios de PreViaje, no es por casualidad", graficó Natalia Gallo, representante de balnearios, y al mismo tiempo expresó la importancia de extender las promociones e iniciativas fuera de la temporada.