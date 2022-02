Cerruti: "Estamos preparados para iniciar las clases con amplia presencialidad"

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, anunció que hoy llegarán las primeras 216 mil dosis pediátricas de Pfizer, de un nuevo contrato de 18,5 millones, en el marco de un "plan de vacunación de la Argentina que es tal vez uno de los más grandes y potentes del mundo" y que permitió "atravesar con bastante tranquilidad la última ola de la pandemia".

"Estamos preparados para iniciar el ciclo lectivo con una amplia presencialidad en las aulas", enfatizó, al tiempo que ponderó que "la educación es sin duda uno de los ejes centrales de este Gobierno".



En el inicio de la conferencia de prensa semanal ante los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, Cerruti resaltó que la Argentina "ya tiene distribuidas 104 millones de dosis, mientras que hay 40 millones de personas que han iniciado su ciclo de vacunación y más de 38 millones ya lo han completado".

"Esto nos permite decir, con algún tipo de tranquilidad, que la última ola de la pandemia se pudo surfear con bastante tranquilidad, a pesar de que por supuesto lamentamos cada una de las muertes que se hayan producido", señaló.



De acuerdo a los contratos suscritos hasta ahora, en 2022 la Argentina recibirá un total de 24,9 millones de dosis de Pfizer para el avance del Plan Estratégico de Vacunación contra el SARS-CoV-2 que impulsa en todo el territorio el Gobierno nacional. Las vacunas pediátricas permitirán seguir escalando durante este año la cobertura de vacunación en la población adolescente de entre 12 y 17 años, así como en niños y niñas de entre 5 y 11 años.



Los sueros que llegan esta mañana son parte del primer 1,5 millón de dosis que serán recibidas entre febrero y marzo.

En ese sentido, la portavoz afirmó que "estamos preparados para iniciar el ciclo lectivo el próximo 2 de marzo con la mayor parte de la comunidad educativa habiendo completado su esquema de vacunación, y esto nos da tranquilidad de que vamos a tener un ciclo lectivo con amplia presencialidad en las aulas en todos los niveles".



"Es una muestra de que las responsabilidades, los derechos y los deberes en la Argentina se hacen carne en la comunidad, y es para nosotros muy importante que este esquema de vacunación, sobre todo en niños y niñas, termine de cumplirse antes de que comiencen las clases para tener aulas seguras, con protección, barbijo, distancia, ventilación y con todas las medidas que cada distrito tomará de manera particular", agregó.



Al ser consultada por la evolución de los precios al consumidor, la funcionaria resaltó que se han cumplido los acuerdos de precios logrados con empresarios y supermercados, pero en el último tiempo se han registrado mayores aumentos en "hortalizas o verduras frescas, que no forman parte de esos acuerdos", por eso "el Gobierno está buscando estrategias como buscar que los pequeños productores puedan llegar a distribuir sus mercaderías o que los precios estacionales se desacoplen de los internacionales".



"Es un problema que tiene que ver con el control de precios, pero también con la producción y la exportación (porque la generación de divisas forma parte de este tema) y con los acuerdos internacionales, como por ejemplo con el FMI para que permita cierta estabilidad financiera; y todos esos temas se están llevando delante de manera conjunta y vistos como una política que tiene que ser global para que podamos tener, más temprano que tarde, éxito en la lucha contra la inflación, que es uno de nuestros objetivos", amplió.



La portavoz subrayó que "el aumento de las telecomunicaciones fue uno de los factores que más incidió en la inflación del último mes y es una preocupación, por eso en su momento el Gobierno declaró que determinados servicios eran bienes públicos". "Acceder a la telefonía o internet hoy es tan fundamental para la mayoría de las familias como acceder al agua o electricidad", añadió.



Sobre la reunión multisectorial para debatir la Ley de Alquileres, la funcionaria sostuvo que esta normativa "no cumplió con la función esperada" por ninguno de los actores involucrados, y por eso señaló la importancia de "encontrar una solución" a este problema "que tiene impacto en la inflación y que afecta a todos los sectores en la Ciudad de Buenos Aires".



"Es un tema en el cual está trabajando esta mesa multisectorial que comenzó a reunirse ayer y esperamos tener medidas pronto", sostuvo, y remarcó que "la inflación, las viviendas ociosas, la falta de viviendas y los cada vez más inquilinos, hacen que el precio del alquiler empiece a ser prohibitivo para muchas familias y, sobre todo, para los jóvenes que necesitan alquilar su primera vivienda".



Con respecto al avance de las negociaciones por la deuda con el FMI, Cerruti aseguró que "en el momento en el que el acuerdo esté, irá completo al Congreso de la Nación para que allí se debata". Y garantizó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, va a concurrir para explicar todos los detalles. "Entendemos que puede ser pronto", expresó.



"Vamos a llegar al mejor acuerdo posible que va a permitir de alguna manera dar un principio de solución a la deuda más grande que contrajo no solo la Argentina, sino también la más grande que dio el FMI, con lo cual no es la mejor solución, es la mejor posible de un problema que heredamos del gobierno de Mauricio Macri y que estamos intentando resolver", puntualizó.