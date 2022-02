Lucía Varisco: “Sin asumir la realidad Bordet decidió ser recitador de anuncios"

Tras el discurso del gobernador ante la Asamblea Legislativa, Lucía Varisco expresó que "sin asumir la realidad Gustavo Bordet ha decidido ser un recitador de anuncios y enunciaciones mientras la provincia atraviesa la peor crisis de los últimos años”



“Escuelas y los hospitales se caen a pedazos; falta de infraestructura en toda la provincia; pésimos salarios de los estatales, docentes muy mal pagos y en permanente lucha por justas reivindicaciones dan cuenta de la realidad que el gobernador prefiere ignorar como si eso cambiara la realidad”, dijo la diputada radical Lucía Varisco tras el discurso del primer mandatario ante la Asamblea Legislativa



La dirigente sostuvo que, “lamentablemente el gobernador se ha convertido en un recitador de anuncios vacíos que en la mayoría de los casos terminan en la nada , con distintas temáticas, si releemos los cinco discursos anteriores nos daremos cuenta que en igual sintonía todos se han caracterizado por una lluvia de anuncios y promesas que a esta altura obviamente los entrerrianos se han dado cuenta forman parte del libreto político para endulzar oídos de algún desprevenido pero que en la práctica se han convertidos en anuncios y solo eso, anuncios, cuyo porcentaje del 50 por ciento deben pertenecer al mundo de los deseos y el otro 50 por ciento a la conveniencia política del momento”.



"Los que esperábamos un discurso realista, verdadero, coherente con eje en las tantas necesidades de la provincia nos sentimos nuevamente defraudados. En todos estos años Bordet, teniendo mayorías en las cámaras legislativas ni siquiera cumplió con las obligaciones que la reformada Constitución Provincial de 2008 le imponía que debía realizar entre ellas las vinculadas al medio ambiente, a la transparencia, a la corrupción y a la justicia entre otras tantas, decisiones políticas que nunca explicó y que fueron avances trascendentes que introdujeron los constituyentes en la reforma de la Constitución", dijo.



“No solo defrauda con su mensaje cargado de enunciaciones inconsistentes, sino que además desconoce la realdad sobre la verdadera situación de la provincia en materia económica y social. Desconoce que su gobierno no podría gestionar ni tener gobernabilidad sin los innumerables aportes del estado nacional tal como viene sucediendo desde gestión anterior. Desconoce que la fuerte presión tributaria para los ciudadanos es una de la más altas del país, llámese impuesto inmobiliario, automotor, etc, y que los gravámenes para la industria, el campo y los industriales asfixia cualquier posibilidad de crecimiento, entre otras grandes desigualdades que su visión sesgada y su oportunismo político no le dejan ver”, resaltó.