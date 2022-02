Quedó inagurada la planta de tratamiento de efluentes cloacales en Viale

“Queremos privilegiar la agenda de la gente”

Inauguraron la Planta de Tratamiento de efluentes cloacales en la localidad de Viale. Con una inversión de más 26 millones de pesos, el municipio presentó una estación elevadora de líquidos cloacales que trajo solución a una gran cantidad de vecinos. Actualmente, el 95% de los ciudadanos cuentan con el servicio de cloacas y se trabaja para solucionar el 5 restante.“Es un día especial, nosotros apostamos al saneamiento ambiental y a la salud pública. Había un barrio de la ciudad que no tenía cloacas y por ese motivo hicimos la inversión con recursos propios. Con el asesoramiento de gente especializada, nos condujo a la construcción de la planta de tratamiento de residuos cloacales”, expresóCarlos Weiss, intendente de Viale.Sobre la planta, el jefe comunal comentó que “es algo muy novedoso y la primera en funcionamiento en esta región. Para una pequeña localidad como la nuestra, este trabajo es un orgullo y una gran satisfacción”.“La construcción de la obra duró más de cuatro años y trascendió una gestión, ya que comenzó en el gobierno de Uriel Brupbacher y la continuamos nosotros. La pudimos terminar en la segunda etapa. La obra comenzó en 2018 con el tendido de la red cloacal a 18 manzanas”, explicó.A partir de esta obra, se puso en vigencia un nuevo código urbano, que exige a los loteadores la aplicación de todos los servicios.Rogelio Frigerio, estuvo presente en Viale, para la inauguración de la planta. “Inaugurar obras que le cambian la vida a la gente, siempre es una fiesta, sobre todo obras vinculadas con el medio ambiente, con su cuidado; a veces no se asocia tanto la inversión en planta de tratamiento de efluentes con esto, pero creo que es la mejor inversión, para cuidar esta tierra para nuestros hijos”, afirmó a Elonce.“Yo estaba como ministro de Interior y Obras Públicas y en esta ciudad fue la primera de muchas inauguraciones que hicimos en la provincia, acá inauguramos el NIDO, obras que hicimos en un barrio, aunque ahora algunos se olvidan. Hicimos muchas inauguraciones de obras de hábitat, de viviendas, de plantas de tratamiento”, indicó.Por su parte, el ex intendente de Viale, Uriel Bruppacher, contó que él fue “un iniciador de esta obra. Son importantes esas obras que trascienden a una gestión y que se transforma en política de Estado, y en este caso, se dio eso, trascendió la gestión, se concluyó y hoy se ve el resultado concreto”.“Tenemos mucho para mostrar desde nuestro espacio político y por eso nos sentimos orgullosos. Y tenemos ganas de transformar la provincia en ese sentido. Que más claro que esto que mostrar: obras concretas que le solucionaron la vida a la gente.El diputado nacional Rogeliio Frigerio contó que luego de visitar Viale, volverá Paraná donde mantendrá reuniones y luego hará lo propio en Santa Elena y La Paz.Consultado por su trabajo legislativo, aseveró que se enmarca en “ponerle frenos al kirchnerismo, como lo planteamos en la campaña. Empezamos cuando nos opusimos a un Presupuesto que tenía implícitos, entre otras cosas, aumento de impuestos, que dijimos que nunca más íbamos a acompañar”.Además, manifestó que se busca desde su espacio político “privilegiar la agenda de la gente, el trabajo, la educación, la seguridad, la lucha contra la droga, que son las principales preocupaciones de la gente y es lo que queremos privilegiar”.