UPCN exige un recupero del salario acorde a los parámetros anunciados por Bordet

La Secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez, señaló que "el discurso del gobernador en la apertura a un nuevo período de sesiones ordinarias incluyó distintos asuntos que impactan en la vida de los trabajadores". Concretamente, la dirigente analizó las referencias del mandatario al salario y la inflación; al personal de Salud, al IOSPER, a la Caja de Jubilaciones y Pensiones y a la Universidad Autónoma de Entre Ríos. "Son todos temas que nos preocupan y en los que nos ocupamos desde esta organización sindical" manifestó, aunque apuntó que "compartir temas de agenda no necesariamente implica compartir las respuestas que se piensan para las distintas problemáticas". En ese sentido, se pronunció a favor de "generar o profundizar todas las instancias de diálogo y negociación".En materia salarial, Domínguez rescató el objetivo anunciado por el Gobernador Bordet de ganarle a la inflación para que el salario recupere poder adquisitivo. "Tomamos el anuncio y vamos a ir a las negociaciones paritarias dispuestos a discutir un recupero salarial para este año acorde a la política enunciada por el propio gobierno", adelantó.Retomó la ponderación del mandatario al personal de Salud para expresar "la necesidad de que se refleje en acciones concretas". En ese sentido, recordó que "se está reglamentando la Ley de Enfermería cuya puesta en vigencia debería traducirse en beneficios en materia salarial y en las condiciones laborales para reivindicar a uno de los sectores -Enfermería- que junto a los demás, ha puesto mucho esfuerzo y dedicado mucho tiempo en esta pandemia".Por otro lado, con respecto a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, "ojalá que se termine la incertidumbre" manifestó. Opinó que "no se puede seguir ocultando debajo de la alfombra los problemas de la Caja de jubilaciones. Si el tema debe ser tratado, que de una vez por todas se aborde, se presenten los proyectos y se de el debate"."Es una buena noticia" dijo en otro orden, el anuncio referido al recupero de 0,5% de aportes a la obra social provincial "que el gobierno venía anunciando. Siempre es bueno que haya mayores recursos para brindar atención a los afiliados", sostuvo.Sobre la Universidad Autónoma de Entre Ríos, "el gobernador aseguró que es una prioridad y desde UPCN advertimos que debe ser así considerada no solamente con relación a los estudiantes que se forman en esa casa de estudios, sino también respecto de los trabajadores que están esperando respuestas. Es el caso de la estabilidad para aquellos que realizan tareas administrativas y son remunerados con horas cátedras. Este tema tiene que estar necesariamente en la discusión con el gobierno", subrayó."El mensaje puede significar la apertura del tratamiento de temas de relevancia para la administración pública. Esperamos hablar de políticas de Estado con respecto al empleo público y que los discursos se transformen en acciones concretas", concluyó la Secretaria Gremial de UPCN.