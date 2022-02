Sin burbujas y nuevo criterio de aislamiento: el protocolo de la vuelta al aula

Fin de las burbujas y nuevo criterio de aislamiento

El presidente del CGE, Martín Müller, brindó este miércoles una conferencia de prensa con los nuevos lineamientos para el inicio del ciclo lectivo 2022. Burbujas, a protocolos de aislamiento y vacunación fueron los ejes centrales para la “presencialidad cuidada” .“La semana anterior se aprobó un protocolo para el inicio de clases y creemos que será un año con presencialidad plena y cuidada”, aseguró Müller a Elonce al resaltar que con las nuevas medidas, se busca que “haya continuidad en las clases que no se corte la presencialidad”.En este sentido, aclaró que “”. Además, otro cambio previsto es el protocolo ante un caso covid. “”.Ahora bien, en el caso de que un alumno sea contacto estrecho de un caso covid, Müller aclaró que “si no tiene síntomas, el alumno puede concurrir a la escuela”.El titular de la cartera de educación aclaró que en los espacios abiertos de las escuelas "no va a ser obligatorio el uso de barbijo", así como tampoco en clases de educación física ni en los comedores.Asimismo, confirmó que los docentes con factores de riesgo continuarán eximidos de la presencialidad, teniendo en cuenta la modificación de los criterios de riesgo. "", sumó.En esta ocasión, el presidente del CGE aclaró diversas cuestiones en torno a la vacunación. En primer lugar, detalló que la vacunación no es un requisito para que los alumnos asistan a clases. “Las recomendaciones es que no haya discriminación a los niños que no estén vacunados, si bien instamos a la vacunación no hay ninguna limitante para los estudiantes a la hora de concurrir al aula”, aclaró.En este punto, Müller destacó que la Provincia junto con Nación sigue invirtiendo en las partidas de limpieza covid.”, indicó al ejemplificar que “una escuela con una gran matricula de alumnos recibe unos 50.000 pesos de partida covid de Nación”.Más adelante, Müller mencionó que trabajan para que todas las actividades escolares vuelvan a la normalidad, como los actos masivos. “Se buscará una norma en particular,”.Por otro lado,, “los debemos buscar y re vincularlos con la escuela”, cerró.