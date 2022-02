Paritaria docente nacional: se reanudaron negociaciones y gremios son optimistas

El Gobierno y los cinco sindicatos docentes nacionales mantuvieron hoy una segunda reunión en el marco de la paritaria del sector, sobre la cual los gremios se mostraron optimistas en cuanto a la posibilidad de llegar a un acuerdo salarial en próximas audiencias.



Desde la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) valoraron como "absolutamente positivo" el encuentro de hoy, ya que firmaron un acuerdo de capacitación y formación docente.



Y la Unión Docentes Argentinos (UDA) se mostró "optimista" en cuanto a un resultado satisfactorio de la paritaria, que continuará la semana próxima.



Además de UDA y Amet participan de las negociaciones Sadop (docentes particulares) y las confederaciones Ctera y CEA.



Por parte del Gobierno nacional estuvo presente el ministro de Educación, Jaime Perczyk, acompañado por los representantes del Consejo Federal de Educación: Alberto Sileoni (Buenos Aires), Aldo Lineras (Chaco), José Thomas (Mendoza) y Juan Pablo Lichtmajer (Tucumán).



La secretaria general de Amet, Sara García, dijo a Télam que el encuentro fue "absolutamente positivo" y que se buscó "darle continuidad a la agenda de trabajo de la primera reunión que fue el 3 febrero".



"Centralmente lo que hicimos fue ultimar detalles, firmar y aprobar el documento que se trabajó unos cuantos meses respecto a la formación y capacitación docente", explicó.



En la misma línea, el secretario general de la UDA, Sergio Romero, explicó a esta agencia que el acta acuerdo firmado fue relativo al "Programa Nacional de Formación Permanente, Nuestra Escuela" y que ese punto ya "quedó confirmado".



Ese acuerdo reconoce las jornadas institucionales para la formación colectiva y las líneas de formación específica sobre temáticas educativas relevantes brindadas por los Ministerios, los sindicatos docentes y las Universidades Públicas.



Sobre las definiciones salariales, García dijo que pasaron "a un cuarto intermedio para la semana que viene" pero "sin fecha confirmada aún".



Y Romero aseguró que "en cuanto a números y negociación salarial hubo un recorrido muy superficial" pero sostuvo que "se va en línea recta final" y afirmó:



"Estamos confiados en que la oferta del Estado empleador será satisfactoria. Nuestro Presidente de la Nación dijo que va a disponer del dinero que haga falta para todo el sistema educativo argentino".



Agregó que "nos sentimos optimistas para superar la inflación y para que la familia de la educación pueda cumplir sus necesidades indispensables".



La titular de Amet explicó que se repasaron algunos puntos del "compromiso que ya manifestó el ministro de Educación (de la Nación, Jaime Perczyk)" relativos a la cláusula de revisión y la reconstrucción salarial, con miras a "recuperar el poder adquisitivo".



"El ministro de Educación se comprometió a hacer los esfuerzos tratar de conseguir la plata", valoró.



Además comentó que en noviembre pasado el Gobierno nacional se había comprometido a reunirse en el mes de febrero "para empezar a participar" de las reuniones conjuntas del Consejo Federal de Salud (Cofesa) y el Consejo Federal de Educación (CFE) del que participó "el jueves pasado" y donde tomó definiciones sobre el protocolo para el comienzo del ciclo lectivo 2022.



"Nosotros desde UDA propusimos no solo ganarle a la inflación sino también tener un programa para sacar a los docentes de la línea de pobreza", dijo a su turno Romero.



También aseguró "no tener dudas de que la oferta que haga el Ejecutivo será de excelencia".



Por su parte, la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, planteó "la necesidad de una recomposición salarial con cláusulas de revisión a los efectos de monitorear la evolución de la inflación y de los futuros aumentos de servicios, para que los salarios docentes no pierdan poder adquisitivo", informó en un comunicado esa central.



Además, Ctera "propuso mejorar el piso salarial que se vio mermado durante el gobierno anterior".