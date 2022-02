Bordet: “Hay que tender puentes y priorizar objetivos más allá de lo político”

El gobernador Bordet, brindó su mensaje ante la Asamblea Legislativa, en la apertura de las sesiones ordinarias. Tras su discurso dialogó conSobre la apertura de las sesiones, comentó que “el informe tiene parte de lo que hicimos en el 2021, pero sobre todo lo que empezamos a desarrollar en el año 2022 fundamentalmente con obra pública, en material vial, buscando generar desarrollo social”, dijo. Seguidamente agregó que “entendemos que nuestro sistema sanitario debe seguir fortaleciéndose”.“Debemos seguir trabajando en materia energética, tanto en gas como en electricidad. Debemos vincular la cultura con el deporte y acompañar a nuestros productores en materia de financiamiento para poder reconstruir capital de trabajo y también pensando en formar cadenas de valor y abriendo nuevos mercados en el mundo”, señaló.El gobernador mencionó la importancia de “garantizar los 190 días de clases y avanzar en la consolidación de los estados públicos para lograr el equilibrio fiscal, que nos permita seguir trabajando de esta manera. Es el primer presupuesto que no contempla endeudamiento para gastos corrientes”.“Tenemos una provincia ordenad y previsible, que nos permite llevar adelante muchas de estas acciones porque hay un gobierno nacional presente. Además, un presidente que federaliza los recursos y que los aplica en la provincia de Entre Ríos”, expresó.“Estamos mejorando la calidad institucional que necesitamos los entrerrianos para desarrollarnos en una comunidad más democrática. Llamamos a tender puentes, a construir lazos de unidad, a priorizar objetivos que superan las cuestiones sociales y políticas. Necesitamos construir políticas públicas y esto tiene que ver con el mensaje de hoy, de apostar al futuro, de pensar sin egoísmo. Después de tanto dolor, estamos recuperándonos a niveles previo a la pandemia. Creemos que tenemos una gran oportunidad poder hacerlo entre todos: oficialismo, oposición, sector público, privado”.“Entre todos debemos lograr una provincia que sea más justa, que tenga más libertad y que otorgue el bienestar para todos los ciudadanos”.Al finalizar, hizo referencia a la deuda con el FMI: “era fundamental alcanzar un acuerdo de un problema que no fue de este gobierno. La deuda brutal que construyó el ex presidente Macri, hoy nos deja que hay que pagar 19.000 millones este año y 18 en el 2023. Pero si no encontrábamos un punto medio, era imposible crecer y nos quedamos fuera del mundo”.