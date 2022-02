Bordet: “La educación es la mejor obra que podemos dejarle a Entre Ríos”

“Gobernamos con diálogo, sin dogmatismo y escuchando a nuestra comunidad”

El mensaje se brindó, tal como lo establece la Constitución Provincial. Se realiza en el CPC, en Paraná, y cuenta con la presencia del Jefede Gabinete nacional Juan Manzur, los integrantes de la Asamblea Legislativa, la vicegobernadora Laura Stratta, las y los ministros del gabinete provincial, representantes de la justicia, legisladores nacionales, referentes empresariales, sindicales y eclesiásticos.“En los desafíos del presente radican los oportunidades para construir un futuro de desarrollo y de igualdad. Entre Ríos es también un ejemplo para concretar esa esperanza”, aseguró en el comienzo del discurso, el Gobernador Bordet.Refirió que en el programa de gobierno para desarrollar el potencial de gobierno, se definieron cuatro pilares y en este sentido, mencionó: “Infraestructura para la producción y la industria, calidad institucional, estímulo al desarrollo social y educativo de nuestra comunidad, ordenamiento y trasparencia de la administración pública”.“Esta proyección sufrió los embates de una coyuntura nacional e internacional desde 2016, vimos una reducción constante del PBI que perjudicó a la producción de Entre Ríos. Luego vino la pandemia, que todavía tensiona todas las economías del mundo y sumó una nueva crisis con más caída del PBI, perjudicando el empleo y los salarios”, expresó.“Pero nuestro país y Entre Ríos, en especial, saben recomponerse. En 2021, cerró con una recuperación de la economía que superó el 10 %, se incrementaron las exportaciones y entre ellas, las de origen industrial. De a poco el empleo vuelve a recuperarse por encima de niveles anteriores y Entre Ríos es una de las provincias que lideró el aumento del consumo en 2021”, dijo el mandatario.

De la misma manera, marcó: “Estas conquistas son el esfuerzo de los entrerrianos y entrerrianas acompañados por un gobierno nacional que apoya la producción y el trabajo. Gobernamos poniendo los intereses de la provincia por sobre todas las cosas, con diálogo, sin dogmatismo y escuchando a nuestra comunidad”.“El 2021 fue el año de la reconstrucción: lo trabajamos con el fundamental apoyo del gobierno nacional, junto a los intendentes y al sector privado para recuperar el empleo y volver a crecer. Lo hicimos de la mano de una histórica campaña de vacunación porque sin salud no hay economía”, relató.“La obra pública es el puntal del crecimiento, genera empleo dinamiza la economía y mejora la calidad de vida a través de infraestructura vial de vivienda, escolar y sanitaria, de saneamiento y agua potable, de defensa contra inundaciones y de servicios básicos”, agregó.“En 2021 como lo hemos hecho siempre, definimos las necesidades y prioridades en conjunto con los municipios, comunas y juntas de gobierno, legisladores y legisladoras, oficialismo y oposición. Previmos también para este año que la inversión en obra pública sea uno de los puntales de la recuperación económica; esto se expresa en el esfuerzo proyectado a nivel nacional como provincial que suma de alrededor de 230 mil millones de pesos. En ese marco la competitividad de nuestro sector productivo es clave para crecer, por eso nos propusimos darles a quienes deseen producir en Entre Ríos una plataforma sólida en materia de infraestructura, puertos caminos energía conectividad, y financiamiento que son indispensables para generas las condiciones adecuadas y ambientalmente sustentables”, aseveró Bordet.En materia de política energética “impulsamos la expansión de la infraestructura instalada de gas y electricidad y la contención de los sectores vulnerables y productivos. Entre obras iniciadas, en ejecución y próximas a iniciarse destinamos a desarrollo gasífero más de 1000 millones de pesos de fondos provinciales. Se incorporaron al servicio de gas natural, ciudades que antes no poseían el servicio tales como Pueblo General Belgrano, Sauce de Luna y Caseros. Se amplían las redes de gas en Federal, Concepción del Uruguay, Victoria, Paraná, Villaguay Concordia, Gilbert, Urdinarrain, Galarza, Libertador San Martin, Strobel, Viale y Hernández y además tenemos previsto licitar en este año en curso las ampliaciones de las redes domiciliarias de Larroque, General Ramírez, Cerrito, Nogoyá, Maciá, Valle María, Hasenkamp, El Pingo, Crespo, Concordia, La Paz y Gualeguaychú”, indicó.“Hemos puesto en servicio la primera etapa de proyecto regional Cierre Eléctrico del Norte entrerriano, Inauguramos las 52 km de líneas de 132 kilovatios y continuamos en la búsqueda del financiamiento internacional para completar todo el arco del Cierre Nrte tal cual lo comprometimos. Vamos al licitar el gasoducto productivo del Norte Entrrerriano que conectará los conquistadores con Chajarí, mejorará el suministro de gas natural a esas ciudades y a otras como Villa del Rosario, Santa Ana y sus alrededores. El Presupuesto supera largamente los 2500 millones de pesos. Será a través de un crédito en condiciones muy beneficiosas, que otorga el gobierno nacional y que cuando estuve en su despacho, Señor Jefe de Gabinete de Ministros, rápidamente atendió esta requisitoria porque no teníamos financiamiento de esta obra de envergadura”, le indicó a Manzur, agradeciéndole.“Durante 2021 invertimos más de cuatro mil millones con fondos propios para construir, reparar, y restaurar más de 27 mil kilómetros de la red vial. Entre Ríos se posicionó como la tercera provincia en materia de inversión en fondos viales. Entre las obras ejecutadas en el último año, y las que están en ejecución actualmente, podemos mencionar, pavimentación de la ruta 51, en el tramo Urdinarrain- Larroque y las calles de la localidad de Irazusta; enripiado de Bovril al Solar, la repavimentación del acceso a San José pro al ruta provincial Nº 26, la repavimentación de la ruta 6, entre la ruta nacional 127 y la ruta nacional 18, la repavimentación de todo el acceso y el interior de Aldea Spazenkutter, la pavimentación del acceso a Ingeniero Sajarov, la pavimentación del acceso sur a la ciudad de La Paz, la repavimentación de la ciudad de Crespo a Racedo, el enripiado de los puentes de San Cristóbal 1º, el enripiado de la ruta 33, desde Maciá, hasta Arroyo Durazno, la segunda etapa del enripiado desde Bovril hasta la Escuela Antequeda, la pavimentación de la ruta provincial 20, desde la ruta nacional Nº 18, hasta Arroyo Lucas, el acceso a Victoria, a través de la Variante doctor Joaquín Vivanco, la rehabilitación del acceso a Concordia, por la ruta provincial 4 que se convierte en doble vía a partir de la ruta 14, la pavimentación del nuevo acceso a Concordia, Por Osvaldo Magnasco y Villa Zorraquín desde ruta 14, la repavimentación desde el acceso a Maciá desde la ruta provincial 6, la rehabilitación del acceso a Aldea Protestante y la segunda etapa de la repavimentación del acceso en Aldea Brasilera”, enumeró además.“Dentro de las obras que licitaremos y que comenzaremos a ejecutar en el primer semestre, podemos destacar la obra básica y pavimento de la ruta provincial Nº 23 entre Pronunciamiento, 1º de Mayo y Villa Elisa, que afrontaremos con recursos propios a través de un préstamo BID, la repavimentación de 40 km de la ruta provincial 32, en el tramo que va desde Crespo hasta Viale, la construcción del puente sobre el rí Gualeguaychú, conocido como Paso Cinto y la pavimentación de la segunda etapa de Aldea San Antonio, la repavimentación total de la ruta 1 y 2 en el norte entrerriano que une los departamentos Federal, Feliciano, La Paz, llegando a Chajarí y Santa Ana, el paso sobre el Arroyo Feliciano que incluye la construcción de puentes de 100 metros y uno de 300 metros sobre Paso Birrinchin, en la ruta provincial Nº 5 que comunica los departamentos de La Paz y Federal, la repavimentación de la ruta provincial A03, en el tramo que va desde la ruta nacional 12 hasta Hernandarias y Piedras Blancas, la construcción de un puente de 80 metros sobre Arroyo La Jacinta, en el tramo de la ruta provincial Nº 15, que une Aldea Asunción con Sauce Sur, en el departamento Gualeguay, la construcción de pavimento desde Aldea Santa Rosa, hasta Aldea San Rafael, en el departamento Paraná, los nuevos accesos para Aldea Asunción, en el departamento Gualeguay y Colonia Avigdor en el departamento La Paz y la repavimentación de la ruta 39, entre Concepción del Uruguay y Basavilbaso”, aseveró al enumerar las obras.En materia de conectividad, reveló que este año se iniciarán las obras del Aeropuerto Binacional de Concordia “que va constituir un hito para el desarrollo de las economías regionales de la provincia y demandará una inversión aproximada a los 30 millones de dólares”.El gobernador consideró además que la reactivación de los puertos entrerrianos “es una verdadera política de Estado” y comentó el crecimiento de la actividad en los mismos desde 2018.El tendido de la fibra óptica, con la cual se espera llegar a los 35 parques industriales conectando 346 industrias radicadas en la provincia, fue otra de las aristas abordadas en el discurso. También se espera conectar y brindar internet de calidad a más de 600 organismos o instituciones públicas de la provincia que proveen servicios esenciales como educación, salud y seguridad.Financiamiento“Sabemos de la dificultad de muchas empresas entrerrianas a la hora de obtener créditos para desarrollar sus actividades. Por eso hemos capitalizado el Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer) con más de 775 millones de pesos. Durante el año 2021 fuimos la provincia con mayor cantidad de créditos de Reactivación Productiva CFI gestionados a nivel país”, dijo el mandatario.En materia de proyectos de innovación empresarial, anunció que este año se ejecutará “una línea de financiamiento por 120.000 millones de pesos, a través de un convenio con la agencia nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Es una experiencia inédita que comienza a desplegarse por primera vez en Entre Ríos”.Consideró además que la emergencia agropecuaria “volvió a exponer la necesidad de buscar soluciones duraderas y sustentables para la producción. Las sequías, inundaciones y demás inclemencias climáticas pueden amortiguarse y ser trabajadas a través del seguro multiriesgo”.En ese punto, Bordet destacó el “diálogo permanente en mesas sectoriales con representantes de cada eslabón productivo”, así como “con los referentes de cada cadena de valor, la Mesa de Enlace y entidades industriales para gestionar y encontrar soluciones en contextos complejos, como el actual estiaje del río Paraná y sequía que nos aqueja”. El trabajo articulado con el gobierno nacional en esta materia también fue resaltado por el gobernador.“Necesitamos crear una ley que cuide la salud de las personas y que le permita al productor llevar adelante tareas de maneras responsables sin que genere prejuicios. La regulación de los agroquímicos, es una tarea que está pendiente en la provincia de Entre Ríos. Necesitamos una legislación que regule esta problemática y que supere el decreto que tuve que firmar en pandemia. Voy a enviar un proyecto de ley al Honorable Consejo de la Legislatura, para que se debata, se enriquezca y finalmente podamos contar una ley que garantice la salud de todos los entrerrianos”.El mandatario provincial, se refirió al cambio climático y las obras de infraestructura que realizaron por este tema “para atender los efectos que produce”, dijo. Seguidamente agregó que “finalizamos al defensa Norte y la reparación de la defensa Este, en concepción del Uruguay. Continuamos con los desagües pluviales de la Cuenca Ezpeleta en Victoria, y este año estaremos finalizando la defensa contra inundaciones en la ciudad de Villa Paranacito”.“El denominado Programa de Saneamiento Integral de las ciudades de la cuenca del Río Uruguay, prevé ampliar la cobertura de desagües de tratamiento de afluentes y aguas residuales, y mejor la capacidad de gestión en los servicios de Concordia, Colón, San José, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Estamos cumpliendo un compromiso que asumimos oportunamente. Se realizará una inversión de 80 millones de pesos y beneficiará a cinco ciudades”, señaló.En sentido, el Gobernador de la provincia de Entre Ríos añadió que “se terminaron tres obras con recursos propios: la unificación de colectores cloacales y el traslado de lagunas en tratamiento en Federal. También la primera etapa de la plata potabilizadora de agua de La Paz y comenzamos la sistematización del arroyo La Santiagueña en Paraná”.Bordet remarcó la importancia del apoyo de ENOHSA: “gracias a Enrique Cresto, hoy Entre Ríos cuenta con más obras de agua potable y saneamiento. En todas las ciudades y juntas de gobierno, había obras con demandas contenidas y hoy se están llevando a cabo. Se realizó una inversión histórica, pero mejora las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de todo el territorio provincial. En marzo comenzará la obra del acueducto de la región metropolitana. El presupuesto ronda los 3.500 millones de pesos”.El Gobernador indicó que se tomaron medidas ante la sequía prolongada, los fuegos y la bajante del río. “Realizamos inversiones realmente importantes, incorporamos y capacitamos más de 80 brigadistas, pusimos a disposiciones helicópteros y equipamiento para sofocar los fuegos que generaban las altas temperaturas. Pedimos aviones hidrantes al gobierno nacional y pudimos controlar las llamas en nuestra provincia. Seguimos trabajando atentamente para que no se produzcan nuevos focos ígneos”.“Para crear trabajos de calidad, en esta nueva etapa del país y del mundo, además de la obra pública que generaliza economía y genera empleos, vamos a estrechar el vínculo de la producción con la educación y el conocimiento”, expresó.Al respecto, remarcó que “la educación es la mejor obra que podemos darle y dejarle a nuestra provincia”. Durante el 2021 “concentramos todos los recursos para seguir garantizando los cuidados en jardines, escuelas y universidades, bajo el concepto aulas seguras y tendremos presencialidad plena en todos los niveles educativos”.“Esperamos contar con todos los concesos necesario para dar efectivo comienzo al ciclo electivo el 2 de marzo y garantizar 190 días de clases. Queremos que las aulas entrerrianas, llenen los ámbitos para construir conocimientos que nos permitan vivir en una comunidad libre y desarrollada”.En 2021 “cuadriplicamos las becas que se otorgaban en la provincia. Estas oportunidades de formación en recursos humanos, nos permiten generar opciones para los jóvenes entrerrianos, que pueden iniciar una carrera científica y alcanzar la máxima graduación. Además, nos permite ampliar los equipos de investigación de alto nivel, consolidar la producción de conocimientos para el desarrollo productivo y social, y reforzar los posgrados de la educación de Entre Ríos”.Se realizaron 17 obras en infraestructura escolar durante el 2021. En la actualidad se desarrollan 52 obras más en 46 localidades de la provincia. “continuamos con la reparación de edificios y ampliaciones por una inversión de 1.170 millones de pesos”. “Terminamos la ejecución de 17 jardines maternales, adjudicaremos otros siete más y en unos meses comenzará la licitación de otros cinco jardines”“Celebramos la aplicación del programa Conectar Igualdad. Queremos en 2023 todas las instituciones educativas estén conectadas a internet”, afirmó.Además, se llevaron a cabo la titularización de 60.000 horas cátedras de escuelas secundarias.El Instituto Becario otorga más de 40.000 becas en toda la provincia. “En 2021 aumentamos todos los beneficios”. El instituto es “ejemplo en la Argentina, ya que se otorgan becas con el autofinanciamiento que surge del ejercicio de las profesiones liberales”.“Muchas veces me dijeron que la Universidad generaba un problema por el costo fiscal. Para mí, la UADER representa una gran oportunidad. Hay más de 25.000 estudiantes matriculados y no podíamos cortar los sueños y esperanzas de los alumnos. Para nosotros, esta institución siempre será una prioridad.Realizando un agradecimiento a las y los legisladores que apoyaron las leyes para el fomento del teatro y el sector audiovisual, Bordet mencionó como “pasos muy importantes”, la promulgación de esas normas, así como la creación, del Consejo Provincial de Cultura.El mandatario expresó su convicción de que “las políticas sociales se transformen en trabajo” y destacó en ese sentido el programa Potenciar trabajo, el acompañamiento a grupos asociativos, pequeños productores y de emprendedores de la economía social. Enumeró además la planificación y desarrollo de pequeñas comunidades, las políticas alimentarias y las vinculadas a las tareas de cuidado y discapacidad como parte de un programa integral en pos de la igualdad.Una mención especial realizó sobre las políticas de género, afirmando que se continuará acompañando a los municipios “para llevar a cabo una política descentralizada que responda a las particularidades de cada localidad” y se dará continuidad a las capacitaciones enmarcadas en la Ley Micaela.En vísperas de los 10 años de la sanción de la ley de economía social, el mandatario dijo que impulsará “la reforma de la ley. Entendemos que se debe avanzar hacia una visión estratégica de desarrollo basada en la generación de oportunidades y el fomento de relaciones económicas con perspectiva de derechos humanos”.En materia de infraestructura deportiva anunció que, además de construir playones deportivos en ocho localidades, este viernes se abrirán los sobres de la licitación para la obra de la nueva pista de atletismo y refuncionalización del gimnasio del complejo Parque Berduc.Consideró que el programa Casa Propia, financiado por el gobierno provincial, es una herramienta “fundamental para brindar oportunidades a miles de entrerrianos y entrerrianas”. Actualmente, el programa tiene en proceso de licitación 416 casas en 25 comunidades. A su vez, con financiamiento nacional, “en una primera etapa trabajamos en 2.200 unidades habitacionales en diferentes localidades entrerrianas, que proyectamos finalizar entre noviembre y diciembre. Y ya estamos llamando a licitación 1.212 más”, detalló.Como no podía ser de otra manera, la política sanitaria tuvo un capítulo especial, donde Bordet informó la aplicación de casi 2,7 millones de dosis contra el Covid-19. “Son cifras históricas para cualquier campaña de inmunización, y mucho más si se tiene en cuenta la magnitud de ésta en particular”, remarcó. Destacó a su vez, la inversión de 33.800 millones de pesos en el sistema sanitario, incluyendo salarios, guardias médicas, partidas de funcionamiento, compras de equipamiento e insumos.En ese marco, realizó un reconocimiento al personal de salud como “pilar fundamental del sistema sanitario. No podríamos llevar adelante ninguna política sanitaria si no hubiésemos contado con el talento humano de los trabajadores y las trabajadoras de la salud”.“Actualmente estamos en proceso licitatorio para la construcción de una planta de producción de acuerdo a las disposiciones de ANMAT en el parque industrial de Concepción del Uruguay. La inversión en la primera etapa es de 98 millones de pesos, y contempla un laboratorio de control de calidad y un laboratorio de microbiología, junto con áreas para acondicionamiento primario y secundario de productos farmacéuticos”, agregó el gobernador.“Logramos fortalecer las finanzas provinciales para honrar nuestras deudas sin afectar el crecimiento. Entre Ríos no creará nuevos impuestos y no aumentará los niveles impositivos vigentes”, enfatizó. Anunció además el fin de los pagos de empleadores y trabajadores por la ley 4.035, haciéndose cargo el Estado de los recursos necesarios para suplir este aporte.En cuanto a la política salarial, expresó una vez más “el compromiso de mi gestión por llegar a acuerdos sustentables que garanticen no sólo una recuperación del poder adquisitivo de los salarios sino también un incremento real. Desde muy temprano este año estamos abriendo las paritarias para llegar a ese objetivo y a otros beneficios para las y los trabajadores de la administración pública”, afirmó.Recordó además, que en asambleas legislativas anteriores se comprometió a restituir progresivamente los aportes patronales al Iosper y “cumplí el compromiso asumido. Este año vamos a restituir un 0,5 por ciento más, lo que representa alrededor de 650 millones de pesos anuales. Antes de terminar mi mandato se restituirán por completo los dos puntos de aportes patronales a la obra social de los empleados entrerrianos”, destacó.Volvió a reiterar la necesidad de una ley para reglamentar el funcionamiento y el saneamiento de la Caja de Jubilaciones “que no vulnere los derechos de jubilados y jubiladas entrerrianas”.El mandatario reiteró su compromiso de seguir cumpliendo “con los institutos de la reforma constitucional de 2008 que faltan reglamentar”. En ese marco, hizo una mención especial al tres veces gobernador, recientemente fallecido, Jorge Busti, quién encabezara aquella reforma y fuera “un amigo y un dirigente de fuste que encarnó la esperanza del pueblo entrerriano en momentos decisivos”.Aseguró así que llamará a concurso público para designar las autoridades de la Contaduría General y Tesorería. Mencionó además que, “por primera vez en la historia de la provincia se designaron las autoridades del Tribunal de Cuentas a través de un concurso público previsto en la constitución”. También anunció que, enviará un proyecto a la legislatura para crear la fiscalía con competencia en hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública, cuyos cargos serán inmediatamente concursados ante el Consejo de la Magistratura.Otro de los puntos destacados en esta materia fue el Juicio por Jurados, “que viene funcionando con excelencia, a pesar de los dos años de pandemia que hemos atravesado. No dejaremos de pensar en iniciativas que mejoren nuestro servicio de justicia, y también los procesos administrativos, razón por la cual están en estudio, próximos a su envío, las reformas de las leyes 7060, 7061, y un nuevo Código de Faltas que reemplazará la Ley 3815”.Asimismo, tal como se previó en los artículos 218 y siguientes de la carta magna, el mandatario manifestó la necesidad de reformar la ley que regula el Jurado de Enjuiciamiento, “para adecuarla a la reforma de la ley fundamental, integrando al texto de la ley vigente aspectos que hacen a su funcionamiento”, agregó.Dijo a su vez, que su gobierno “se ha caracterizado por tener una absoluta independencia de poderes. Jamás tuvimos intromisiones. Fuimos respetuosos de todos los procesos que se desarrollaron y acatado siempre los veredictos que la justicia impartió. Hay que dejar actuar a las instituciones, quien tiene la acusación tiene todo el derecho de defensa, lo que no es correcto es que se politice la justicia, así como nosotros no judicializamos la política. Ese es el punto de equilibrio que hay que tener”. Acto seguido, comunicó que enviará a la legislatura un proyecto para reformular el Código Procesal Penal de la provincia.