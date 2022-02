Kueider: "Las cosas hay que discutirlas adentro, sino debilitamos al Presidente"

La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en Diputados, abrió dudas acerca de cómo votarán los distintos espacios y legisladores que conforman la coalición gobernante.El senador nacional entrerriano, Edgardo Kueider se refirió al entendimiento alcanzado con el FMI, luego de las declaraciones de su par de Formosa, que condicionó el apoyo del Frente de Todos al acuerdo cuando el proyecto llegue al Congreso.Al ruido, se agregaron las declaraciones del Senador por Formosa, José Mayans, que durante una entrevista radial, aseguró que "pidió detalles" del acuerdo con el FMI a Martín Guzmán "para saber en qué compromiso vamos a meter al país".A la vez sostuvo nada menos que “Argentina no puede afrontar el compromiso de los dos pagos de 20 mil millones de dólares” y que lo que está en negociación "es una deuda que es ilegítima e ilegal".El senador entrerriano hizo declaraciones en Radio 10 y al ser consultado por los dichos de Mayans, sostuvo que “es obvio que el acuerdo con el Fondo va a tener costos, no es gratis. De hecho, tenemos que afrontar la deuda fenomenal que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri y tenemos que hacerle frente con responsabilidad”, dijo en diálogo con el programa Mañana Sylvestre y agregó que “el costo que lleve acordar con el Fondo (que siempre va a ser menor al tener que pagarlo porque no tenemos los recursos, nosotros consideramos que entrar en “default” va a tener un costo muchísimo mayor y así se lo expresé a Mayans”, remarcó.“Él (por Mayans) habla de lo que puede costar el acuerdo con el FMI, pero nadie habla del costo que significa entrar en default, el costo que significa que se dispare el dólar, que se devalúe la moneda, la inflación y el caos que eso genera en los hogares argentinos que ya les cuesta llegar a fin de mes, el costo social que va a generar y el impacto que va a tener en las arcas del Estado porque las demandas sociales, las tiene que atender el Estado nacional, provincial, municipal”, dijo Kueider.Además, anticipó que la falta de un acuerdo con el FMI, “va a impactar en la salud pública, en el desempleo y la falta de cobertura de los desempleados que se derivan al sistema público. Es un impacto social que no se puede medir, y que va a impactar millones de argentinos que quedan sufriendo y atrapados en el medio de estas cuestiones que no deberíamos estar discutiendo tanto”, resaltó el senador oficialista entrerriano.Asimismo, tras los dichos del jefe de la bancada del FdT en el Senado, José Mayans, el senador Kueider sostuvo que “hasta el momento, no hubo una convocatoria del bloque para discutir esta cuestión”, afirmó y agregó que “estas cosas hay que discutirlas adentro, porque lo único que hacemos al discutirlas afuera, es debilitar al presidente Alberto Fernández, debilitarnos a nosotros como frente político y también, nos debilitamos a los argentinos, porque todo país necesita que su presidente tenga fortaleza. Y nosotros (por Argentina), debemos ser el único país que todo el día, es ver cómo debilitamos al Presidente”, indicó en Radio 10.Ante esto, “la oposición aprovecha la oportunidad porque se la dejamos picando en el área chica, y la van a meter en el ángulo”, describió e hizo un llamado a “tomar consciencia y trabajar responsablemente”, dijo.Además, aclaró que “yo respeto todas las posiciones, pero lo que cuestiono, es que tenemos que discutir estos temas hacia adentro. Tenemos que juntarnos, discutir, pelear y después, tomar una decisión unificada para afuera y salir todos juntos, a apoyar al Presidente de la Nación, que está haciendo un esfuerzo fenomenal para ver cómo salimos de este escollo en que nos encontramos”, consideró Kueider.“Si bien no hay nada que festejar porque es una situación muy terrible para los argentinos y la tenemos que afrontar, es un buen acuerdo con el FMI. Tanto el presidente como el ministro de Economía, han hecho un gran esfuerzo y hace dos años que venían trabajando”, dijo Kueider y afirmó que “es un acuerdo sin ajuste, que le permite al país invertir en producción, salir adelante con empleo y poder pagar con crecimiento, esto que nos dejó el Gobierno anterior”“Que podamos crecer sin ajuste y hacer frente a las obligaciones, es un buen acuerdo y no creo que amerite que dilatemos la cuestión con discusiones. Hay que tomar una decisión y avanzar. Después veremos quienes lo votarán y quien no porque es un momento histórico y cada uno, tendrá que hacerse responsable de la decisión que tome y del voto que va a emitir en el Congreso”, concluyó.