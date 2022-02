Giano continuará como presidente de la Cámara de Diputados

Durante la Sesión Preparatoria del 143º Período Legislativo, la Cámara de Diputados reeligió a Angel Giano como presidente, como así también a Silvia Moreno y Ayelén Acosta como vicepresidenta primera y vicepresidenta segunda. Juan Navarro, Gustavo Cusinato, Esteban Vitor y Juan Domingo Zacarías también renovaron su cargo como jefes de bloques.En cumplimiento con el artículo 99º de la Constitución Provincial y el artículo 1º del Reglamento de la Cámara de Diputados, este martes se realizó en el Recinto la Sesión Preparatoria que dio apertura al 143º Período Legislativo.Durante la jornada, diputadas y diputados reeligieron a Angel Giano como presidente de la Cámara de Diputados. Asimismo, la diputada Silvia Moreno (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) fue elegida nuevamente como vicepresidenta 1º y la diputada Ayelén Acosta (Bloque PRO) asumió como vicepresidenta 2º.Además, los diputados Juan Navarro (Frente Justicialista CREER Entre Ríos), Gustavo Cusinato (Unión Cívica Radical), Esteban Vitor (PRO) y Juan Domingo Zacarías (Movimiento Social Entrerriano) también fueron ratificados como jefes de sus respectivos bloques. Cusinato también será el jefe del Interbloque Cambiemos.Por otro lado, se aprobó la moción para que las sesiones continúen siendo convocadas los martes a las 18:00 horas y miércoles y jueves a las 11:00 horas cada 15 días.“Es muy importante la confianza que me brindaron los diputados de todos los bloques para seguir presidiendo la Cámara. Es un nuevo desafío, un año para aprovechar la oportunidad que nos dará la pos pandemia, los adelantos tecnológicos, la necesidad de fijar las prioridades para que el pueblo entrerriano que demanda a sus dirigentes políticos estar a la altura de las circunstancias y sus necesidades, para sancionar leyes que mejoren su bienestar general, acompañar al Poder Ejecutivo, no pelear, sino buscar el disenso y el consenso en el marco de la difícil situación que atravesamos en estos dos años”, manifestó Giano aMoreno, por su parte, agradeció a sus pares “por haberla honrado nuevamente con el cargo”. “Es un gran desafío seguir trabajando en una agenda feminista, normativas legales a favor de mejorar la calidad de vida de los entrerrianos y acompañar las políticas públicas del gobernador Gustavo Bordet, y su vice Laura Stratta”, indicó.Respecto a la modalidad de trabajo, comentó: “Pese al contexto de pandemia, esta Cámara trabajó muchísimo y aprobó muchas leyes, pero queremos darle otra impronta a nuestra labor legislativa, más en territorio y en cercanía con los ciudadanos”.Acosta, en representación de la oposición en la Cámara, apuntó: “Este es un año electoral, con lo cual estamos expectantes de los proyectos que vamos a trabajar. Tengo alrededor de 200 proyectos presentados, los que es espero sean tenidos en cuenta, porque son temas que el entrerriano necesita y vive día a día”.“Y como interbloque de Cambiemos vamos a trabajar en proyectos vinculados a la baja de impuestos, algo que la sociedad viene reclamando porque lo sueldos no alcanzan; tenemos que potenciar a los emprendedores, las pymes, a aquel que tiene que ganas de invertir”, sostuvo la legisladora por el PRO.