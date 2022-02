Bordet: “Las cuentas ordenadas nos permiten realizar obras y generar empleo”

Fue durante la firma de contratos para la ejecución de importantes obras educativas, gasífera, hidráulicas, viales, habitacionales y de salud en distintas localidades de la provincia que demandarán una inversión de 1.600.788.115 pesos. El acto se realizó este lunes en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná con la presencia de la vicegobernadora Laura Stratta, funcionarios, legisladores e intendentes.



En la oportunidad, se firmaron los contratos para ampliación y reestructuración de área Quirúrgica, Maternidad y Pediatría Hospital "Dr. Fermín Salaberry", de Victoria; la construcción cocina comedor Escuela Nº 39 "José Manuel Estrada", de Sauce de Luna; la terminación de construcción edificio U.E.N.I. Nº 11 "Sonrisas del Sol", de Villa Paranacito; la construcción residencia estudiantil E.E.A.T. Nº49 "Crucero A.R.A. General Belgrano", de Don Cristóbal ll; la construcción del laboratorio de Epidemiología, de Paraná; la ampliación de red de distribución de Gas Natural, de Hernández; el desagües Pluviales Barrio 54 viviendas y Las Flores, de Diamante; la ampliación de red de distribución de Gas Natural, de Villa Libertador San Martín; la ampliación de red de distribución de Gas Natural, de Strobel; la construcción Costanera Nebel, de Concordia, y la ampliación de red de distribución de Gas Natural, de Viale.



También se firmó el inicio de obra 18 viviendas Programa Primero "Tu Casa", y otras 22 en el marco del programa Casa Propia-Construir Futuro en Villa Elisa; la construcción de alcantarilla en la ruta provincial sin número, camino 5 de octubre, que une la autovía nacional N° 14 con distintos barrios e instituciones del distrito Yuquerí; y la adquisición de ripio para viarios municipios.



Al hacer uso de la palabra, el gobernador expresó su agradecimiento a las autoridades, intendentes y legisladores presentes, al tiempo que indicó que "hoy estamos dando inicio a 13 obras en todo el territorio de la provincia por un total de 1.600 millones de pesos que se financian con recursos de la provincia para satisfacer las demandas que existen en distintos lugares de nuestro territorio".



Luego sostuvo que se da cumplimiento así al compromiso de llegar con obras de viviendas, de gas natural, de infraestructura escolar y viales, como así también otras vinculadas a Salud y a la prevención de inundaciones. Con respecto a eso último, mencionó la obra en la costanera Nebel de Concordia "que dará sustentabilidad a toda una zona muy importante de la ciudad".



Entre las obras referidas a Salud, destacó la construcción del laboratorio de Epidemiología. Recordó que esa repartición empezó a funcionar hace mucho tiempo y que ahora contará con un edificio propio para permitir "realizar los análisis de genomas que hoy se están haciendo fuera de la provincia. Esto es muy importante no sólo en momentos de pandemia, sino con posterioridad".



En materia de gas natural, dijo que "merced al incremento de regalías que nos afectan fondos podemos llegar a hacer obras en Viale, Libertador San Martín, Hernández y Strobel" y acotó que eso "forma parte de un programa que venimos desarrollando en todo el territorio provincial". Luego hizo referencia la construcción de viviendas en la provincia, algunas con fondos de Nación y otras de la provincia. "Tenemos un cupo para este año de 2.200 viviendas más", resaltó, al tiempo que transmitió a los intendentes que si tienen terrenos disponibles, "automáticamente podemos llevar adelante la construcción de viviendas. Esto está perfectamente posibilitado por los convenios que hemos firmado".



"En materia vial hemos realizado en este caso firma de convenios para el inicio de obras en los departamentos Concordia y Paraná", continuó diciendo el gobernador, al tiempo que acotó que las 13 obras, cuyos contratos se firmaron hoy, "son parte de la dinámica que tenemos en materia de obras públicas, donde estamos trabajando y desarrollando distintas acciones que permanentemente se van sucediendo". En ese marco mencionó la próxima inauguración de 30 viviendas en Racedo, la finalización de la repavimentación de Aldea Brasilera y la licitación de la pista de atletismo de alto rendimiento en el Parque Berduc de Paraná que "contempla una remodelación completa de ese lugar para que nuestros atletas de elite de Entre Ríos y de otras provincias pueden venir a desarrollar ese deporte y que sea un lugar de uso público para cualquier vecino de la ciudad".



Dijo además que en poco tiempo se está adjudicando y firmando el inicio de obra para el acueducto metropolitano que abarca Paraná, Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda y que "dará previsibilidad de agua potable dulce para los próximos 50 años".



"Es un trabajo continuo, constante y que podemos llevarlo adelante porque hay una decisión muy fuerte del gobierno nacional de invertir en obra pública, -en materia de saneamiento, se lleva un programa con Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) que es histórico en la provincia porque en todas las ciudades, comunas y juntas de gobierno se desarrollan acciones-, y también porque tenemos una provincia ordenada, con equilibrio fiscal y presupuestario que permite invertir muchos fondos para desarrollar obras que por ahí no lo podíamos hacer porque estaba la urgencia de cubrir huecos fiscales", apuntó.



En ese sentido, precisó que en el presupuesto de 2022 "no está previsto contraer deudas para pagar gastos corrientes. Es decir, no se tomará endeudamiento para pagar gastos de la administración pública, solamente aquel endeudamiento que está en la obra pública".



"Esto nos permite liberar fondos, a su vez e independientemente del equilibrio presupuestario, para desarrollar obras que la provincia y las ciudades están necesitando", sostuvo poco antes de mencionar que "tal vez por el hecho de haber sido intendente, me entusiasma tanto el poder llevar adelante acciones en municipios. Por eso firmamos muchos convenios entre provincia y municipio para acciones que luego los intendentes ejecutan en cada localidad", acotó.



"En estas obras se demuestran de alguna manera que están representado todos los municipios. Hay municipios oficialistas, de Juntos por el Cambio y Vecinalistas, y esto habla a las claras que en nuestra gestión no hacemos ningún distingo ni discriminación por el color político o la pertenencia a un determinado espacio político. Entendemos que tenemos que trabajar fuertemente en la gestiones y estar al lado de nuestros vecinos", insistió.



Dijo tener "un profundo respeto por las tareas que se realicen en cada municipio y nunca tendría un sesgo de discriminación para con ningún intendente. Por eso, hemos logrado trabajar y encontrar una dinámica de trabajo que nos permite, en base a la confianza, llevar adelante estas acciones que son tan necesarias y que redundan en la calidad de vida de los vecinos".



"Estos son los cometidos que nos hemos trazado y construido durante este tiempo, e imprimiremos en lo que nos queda de gestión la mayor velocidad posible para poder culminar nuestras gestiones habiendo logrado la mayor cantidad de objetivos que nos hemos propuestos", detalló.



A modo de cierre, Bordet agradeció "especialmente el hecho de estar aquí hoy presente en Paraná, esto más allá de ser un acto protocolar, significa reforzar estos lazos y el poder trabajar para cada una de las ciudades que representan al igual que los legisladores que permanentemente están gestionando".



"Esta es la forma de trabajar, independientemente de los matices que podamos tener. Hay ejes que son convocantes. Quizás el más convocante sea lograr satisfacer todas las necesidades y requerimientos que cada uno de nuestros vecinos tiene para lograr una mejor calidad de vida, además de que - a través de la obra pública-, poder generar fuente de trabajo genuina en cada pueblo y ciudad", señaló. En ese sentido, advirtió que "no hay carterización empresaria porque las empresas las conocen porque son de la zona y se toma personal, hombres y mujeres, de la zona".



Por último, sostuvo que "nos convoca el seguir trabajando juntos en forma armónica para cumplir nuestros objetivos. Muchísimas gracias por estar presente y seguir avanzando en este camino de construcción de nuestra querida provincia de Entre Ríos", concluyó. Presencias

Acompañaron al gobernador Gustavo Bordet, la vicegobernadora Laura Stratta; el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y su par de Planeamiento, Marcelo Richard. También estuvieron presentes los secretarios General de la Gobernación, Franco Ferrari; y de Energía, Silvina Guerra; el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni; la titular de Vialidad Provincial, Alicia Benítez; legisladores; los presidentes comunales de Diamante, Hernández, Viale, Victoria, Villa Elisa, Villa Paranacito, Don Cristóbal II, y los vice intendentes de Concordia y de Villa Libertador San Martín; autoridades del Consejo General de Educación y de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), y representantes de las empresas contratistas. Obras, inversiones y detalles

Salud



-Ampliación y reestructuración de área Quirúrgica, Maternidad y Pediatría Hospital "Dr. Fermín Salaberry", de Victoria. El monto del contrato es de 178.068.498,34 pesos y estará a cargo de la empresa Cemyc. El plazo de ejecución es de 540 días corridos.

Con la obra se apunta a dar solución a las necesidades que se presentan en el área de quirófanos, maternidad, internación pediátrica, áreas complementarias, y servicios del Salaberry. Con ese objetivo, se contempla la ampliación del área quirúrgica para contar con dos quirófanos, transferencia de pacientes, atención del recién nacido, vestuarios personales, enfermería y dormitorio de médicos de guardia. Asimismo, se prevé la ejecución de nuevos espacios para depósito de residuos comunes y patológicos, y demás espacios de servicios.



- Construcción cocina comedor Escuela Nº 39 "José Manuel Estrada", de Sauce de Luna. El monto del contrato es de 23.473.789,81 y la constructora es la empresa Smith Marcelo. El plazo de ejecución es de 365 días corridos.

La obra comprende la construcción de la cocina, comedor, galería a ambos lados, grupo sanitario para niños, niñas y personas con discapacidad. Asimismo prevé la ejecución de una galería de conexión con el edificio existente. El proyecto representa la ampliación del edificio en 377 m2 nuevos entre cubierto y semicubierto.



- Construcción residencia estudiantil E.E.A.T. Nº49 "Crucero A.R.A. General Belgrano", de Don Cristóbal II. El monto del contrato es de 40.685.923,43 pesos y la empresa constructora es Calacco Construcciones. El plazo de ejecución es de 450 días corridos.

El proyecto prevé la construcción de un nuevo edificio para la residencia destinada a las alumnas mujeres en virtud del deterioro en su edificación, contemplando la ejecución de dormitorios individuales para ocho estudiantes cada uno, una oficina y dormitorio exclusivo para la preceptora, un grupo sanitario que incluye duchas y vestidor, un sanitario para discapacitados, entre otros espacios comunes. La superficie cubierta nueva será de 484,50 m2.



- Terminación de construcción edificio U.E.N.I. Nº 11 "Sonrisas del Sol", de Villa Paranacito. El monto del contrato es de 33.779.135,02 y la empresa constructora es Development and scheduling SA.

El proyecto N°E-47-08 fue elaborado para dar respuestas a las necesidades planteadas por la comunidad educativa de la UENI N°11. Su emplazamiento en el Cerro Poblacional de la localidad se concibió para el desarrollo de las actividades correspondientes a nivel inicial, salas de 3, 4 y 5 años. La obra se vio paralizada y abandonada por la empresa, teniendo un avance de obra de poco más del 48 por ciento.



-Laboratorio de Epidemiología en Paraná. El monto del contrato es de 119.727.311,6 pesos y la empresa constructura es Szczech SA. El plazo de ejecución es de 300 días corridos.

El edificio se ubicará en un predio sobre calle Gral. Espejo, entre Alvarado y Paracao, lote donde se encuentra ubicado el edificio del hospital de la Baxada. El proyecto comprende la construcción de tres grandes áreas disímiles entre sí por sus características funcionales y sanitarias: Área técnica y administrativa, Área de procesamiento bioquímico y Área de servicios. Será un edificio con verde interior, iluminación natural, ventilaciones cruzadas y confort bio-ambiental.



Energía



- Ampliación de red de distribución de Gas Natural de Hernández. El monto del contrato es de 38.375.000 pesos y estará a cargo de la empresa Redengas S.A. El plazo de ejecución es de 120 días corridos.

La obra consiste en el tendido de 6.670 metros de cañerías de polietileno de diferentes diámetros, con accesorios del mismo material unidos por electrofusión, incluido la colocación de las correspondientes válvulas de bloqueo, las pruebas correspondientes y la reparación de veredas y pavimentos.



- Ampliación de red de distribución de Gas Natural de Villa Libertador San Martín. El monto del contrato es de 59.199.260 pesos y estará a cargo de la empresa Del Litoral Obras Servicios y Montaje SA. El plazo de ejecución es de 150 días corridos.

La obra consiste en el tendido de 8.550 metros de cañerías de polietileno de diferentes diámetros, con accesorios del mismo material unidos por electrofusión, incluido la colocación de las correspondientes válvulas de bloqueo, las pruebas correspondientes y la reparación de veredas y pavimentos.



- Ampliación de red de distribución de Gas Natural de Strobel. El monto del contrato es de 59.177.756,78 pesos y estará a cargo de MLD Construcciones. El plazo de ejecución es de 150 días corridos.

La obra consiste en el tendido de 9.415 metros de cañerías de polietileno de diferentes diámetros, con accesorios del mismo material unidos por electrofusión, incluido la colocación de las correspondientes válvulas de bloqueo, las pruebas correspondientes y la reparación de veredas y pavimentos.



-Ampliación de red de distribución de Gas Natural de Viale. El monto del contrato es de 51.890.930,79 pesos y estará a cargo de la empresa INSU SERV SRL. El plazo de ejecución es de 150 días corridos.

La obra consiste en el tendido de 9.380 metros de cañerías de polietileno de diferentes diámetros, con accesorios del mismo material unidos por electrofusión, incluido la colocación de las correspondientes válvulas de bloqueo, las pruebas correspondientes y la reparación de veredas y pavimentos.



Hidráulica



- Desagües Pluviales Barrio 54 viviendas y Las Flores de Diamante. El monto del contrato es de 219.506.171,39 pesos y estará a cargo de Dos Arroyos Constructora SA. El plazo de ejecución es de 420 días corridos.

Detalle de la obra: La obra en el barrio 54 viviendas contempla 800 m lineales de cordón cuneta y 420 m de conducto de diámetro de 800 mm con sus respectivas cámaras de registro y cámaras de captación. Para el Barrio Las Flores se construirán aproximadamente 2400 mlineales de cordón cuneta y 1000 m de conducto de 800 y 1200 mm. Con sus respectivas cámaras de registro, cámaras de captación y badenes y/u obras complementarias.



- Construcción Costanera Nebel de Concordia. El monto del contrato es de 684.474.805,56 pesos y estará a cargo de la empresa José Eleuterio Pitón SA. El plazo de ejecución es de 18 meses.

Detalle de la obra: Protección del borde costero con la finalidad de proteger la ribera del río Uruguay en la zona donde se emplaza el proyecto. Pavimentación, desagües pluviales en toda la traza de pavimentación a ejecutar. Ejecución de bocas de captación de hormigón armado. Ejecución de cordones cunetas y bocas de captación, instalación de luminarias equipadas con luces LED. Reemplazo de cañerías, conexiones cloacales domiciliarias y remoción de mini-basurales. Colocación de mobiliario urbano: veredas, bicisendas, mobiliario, iluminación, parquización y forestación y Módulo sanitario. Plazo de ejecución de 18 meses.



Viviendas



Además, se rubricó el acto de inicio de la construcción de 18 viviendas en Villa Elisa, departamento Colón, a ejecutarse con fondos propios en el marco del Programa Primero tu Casa. La empresa Verco S.A, llevará adelante la ejecución, con un presupuesto de 74.771.659,98 pesos, y un plazo de obra de nueve meses corridos.



Se construirán nueve viviendas de un dormitorio; y nueve viviendas de dos dormitorios, una de ellas equipada para situaciones especiales de discapacidad. Todos los prototipos tienen instalación eléctrica completa, previendo TV, teléfono y/o Internet como así también instalación de gas combinado de acuerdo a la disponibilidad de servicio de cada localidad. Además, se colocará un termotanque solar que permitirá el ahorro energético.



En tanto, a través de los programas Casa Propia-Construir Futuro, se firmó recientemente el convenio con el municipio de Villa Elisa para la ejecución de 22 unidades habitacionales, que serán financiadas por el gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y el IAPV. En este caso, cada unidad habitacional tiene una superficie de 63 m2, está compuesta de 2 dormitorios y la posibilidad de ampliación de otra habitación; comedor- cocina, y baño. Además tiene un espacio para cochera y huerta, y contará con un termotanque solar de 180 litros con resistencia eléctrica.



Obra vial y ripio



Se firmó también el contrato para la construcción de alcantarilla en la ruta provincial sin número, camino 5 de octubre, sobre el afluente del Arroyo Yuquerí Chico, que une la autovía nacional N° 14 con distintos barrios e instituciones de Estancia Grande, Colonia Yeruá, distrito Yuquerí. Este camino es utilizado para llegar a distintos establecimientos escolares, tránsito pesado forestal y diversas estancias productivas.



El plazo de obra es de siete meses, y el monto del contrato asciende a 17.657.873,12 pesos. La empresa adjudicataria es Coinar SRL.

En otro orden, y por un monto de adjudicación de 19.215.600 pesos, la empresa Cantera Vika (Koludrovich) proveerá un total de 16.013 m3 de ripio a los municipios de Carbó, Colonia Avellaneda, San Benito y Villa Clara.