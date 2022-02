Bordet repasó la agenda de obras públicas con el intendente de San Salvador

El gobernador Gustavo Bordet, recibió este miércoles al intendente de San Salvador, Lucas Larrarte, con quien abordó cuestiones referidas a la obra pública en proceso y nuevas.



Tras el encuentro que se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones, del que participó, también, el Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard, el intendente Larrarte, precisó “que se trató de un encuentro programado por temas propios de la gestión” y al que calificó como “positivo por sobre todas las cosas”.



Comentó que el tema principal abordado fue sobre cuestiones relativas a obras públicas y apuntó: “Nosotros venimos trabajando intensamente en forma articulada no solamente con el apoyo y la participación del gobierno provincial, sino también con el apoyo del gobierno nacional y, en esto, el interlocutor fundamental es nuestro gobernador”, remarcó.



Dicho eso, mencionó algunas de las obras que se están ejecutando en la ciudad: “Hemos conseguido financiamiento para distintas obras de viviendas, una optimización y ampliación del sistema cloacal con construcción de nuevas lagunas que ya está en proceso de ejecución, con aportes del gobierno provincial estamos ejecutando pavimento y vamos a continuar con el plan de ampliación de pavimento urbano”.



Precisó que puntualmente, en el encuentro estuvieron trabajando con “lo que va a ser la inversión más importante para nosotros, que es la instalación de una nueva escuela con nivel inicial, primario y secundario en nuestra ciudad”.



En ese orden, señaló que “con el aporte de la provincia pudimos adquirir el terreno, trámite que estamos concretando con la escritura correspondiente para aportar luego ese terreno al Consejo General de Educación para que se pueda avanzar con todo el plan de infraestructura que conlleva instalar una escuela nueva”. Comentó que están en la parte edilicia, “hemos avanzado en estos trámites y vamos a ir delineando y proyectando no solamente el edificio sino también las características que va a tener esta unidad educativa”.



En lo que refiere a los tiempos para la ejecución, dijo que su deseo es que sea lo más pronto posible, porque "nosotros tenemos un crecimiento demográfico y geográfico muy importante con la formación de nuevos barrios que demandan y requieren la instalación de esta escuela”. Dijo que estiman que asistirán entre 400 y 600 alumnos.



Sobre la inversión para la obra, explicó que dependerá de las características del edificio, ya que “al solicitar al gobernador que tenga una orientación determinada, y lo hemos hablado con el titular del CGE, Martín Müller, ya que “queremos que tenga una orientación en robótica, así que va a demandar una inversión muy especial. Porque no es solamente edificar sino también comprar equipamiento y maquinarias para este tipo de educación”, puntualizó.



Participó del encuentro también el senador por San Salvador Marcelo Berthet.