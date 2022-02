Emprendimientos recibieron herramientas para potenciar proyectos productivos

En la actividad, que se desarrolló este viernes por la mañana en el Centro Cultural La Vieja Usina, en la capital entrerriana, también participaron el secretario de Economía Social, Luis Precerutti; la articuladora del Ministerio de Desarrollo Social de Nación en Entre Ríos, Jimena Osuna; el director de Fortalecimiento de la Economía Social, Enrique Bafico; la diputada Carina Ramos y la secretaria de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias de Paraná, Eliana Ramos.



En la oportunidad, la inversión realizada a través del trabajo articulado entre Nación, provincia, la Fundación Inka de Gualeguaychú y la Cooperativa de Trabajo Pescadores Unidos Benito Legeren de Concordia, es de 2 millones de pesos.



En la oportunidad, Paira planteó: “El gobernador Gustavo Bordet nos marca que un Estado presente debe tener una escucha atenta a las demandas de la comunidad y a las necesidades de la gente. Para nosotros, estas entregas nos dan la posibilidad de apoyar a cada emprendedor y emprendedora a concretar sus sueños, porque además de otorgarles una herramienta los acompañamos en todo el camino”.



Asimismo, la ministra remarcó: “Vamos a seguir gestionando recursos, trabajando con la Nación, los gobiernos locales, el Poder Legislativo y las organizaciones, porque entendemos que esta es la forma de llevar adelante la gestión pública desde lo social. Este es el compromiso que llevamos adelante”.



Por su parte, Precerutti contextualizó: “Estamos en un año muy especial porque se cumplen 10 años de la Ley de Economía Social, a través de la cual el gobierno entrerriano acompañó a emprendedores a través de más de 15 líneas programáticas a lo largo de estos años y para nosotros es un festejo. Este trabajo sigue mediante otras estrategias para cumplir con el mandato de nuestro gobernador y de la vicegobernadora, de generar empleo genuino en Entre Ríos”.



Osuna, por último, manifestó: “Felicito a todos los emprendedores por creer en los recursos que les brindamos desde el Estado, por apostar al autoempleo, y por la impronta de trabajar solos. Por eso nos gusta acompañarlos, porque salir a pelearla todos los días no es fácil”. Banco de Herramientas El programa Banco de Herramientas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tiene por objetivo mejorar las potencialidades y promover el desarrollo de las unidades económicas enmarcadas dentro de la economía social, mediante la entrega de insumos, herramientas y equipamiento. De esta forma se busca fortalecer las capacidades para la generación de ingresos genuinos para sus integrantes.



En el encuentro, Miriam López, que se dedica a la manicuría, aseguró: “Estas herramientas significan mucho para nosotros porque son un incentivo a creer en nosotros mismos y en que se puede salir adelante con un trabajo independiente. Espero que esto sea un salto para progresar y para demostrar que se puede”.



Martín Ríos, que lleva adelante un proyecto productivo vinculado a la elaboración con harina integral en Colonia Avellaneda, recibió un horno pastelero de 12 moldes. “Con esto voy a duplicar la producción y me va a permitir trabajar simultáneamente y en serie. Me están dando una mano increíble, porque estaba muy complicado en la producción”, explicó.



También Natalí Schesi, que comercializa chipá, contó: “Empecé cocinando para los cumpleaños de mis amigas y surgió la posibilidad de vender los chipá. Es un emprendimiento chico, pero ahora gracias a las herramientas voy a poder tener un stock permanente. Está creciendo y hay mucha demanda, y me sorprendió porque soy diseñadora de indumentaria y esto me enseñó a emprender, que era algo que me asustaba mucho”.



Por último, Analía Maslein, que lleva adelante La Casita Verde, donde elabora productos artesanales, expresó: “Trabajo con productos lácteos y estoy recibiendo un freezer, que es sumamente importante. Estamos haciendo yogurt griego, manteca, dulce de leche, y queso de cabra, así que nos viene muy bien”.