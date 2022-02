Fernández: "El acuerdo con el FMI nos libera de hacer pagos durante 4 años"

El presidente Alberto Fernández dijo que el acuerdo con el FMI nos libera de hacer pago durante cuatro años y que es un paso de muchos pasos que debe la Argentina en el futuro.



"Tenemos un problema muy serio que nos dejaron el gobierno de Macri y de Trump", señaló en Radio 10, y remarcó que "no se buscan artilugios legales para que el acuerdo se apruebe de forma ilegal o de espaldas a la gente". "Prefiero este camino aunque sea más complejo, aunque haya miradas diferentes, y todo es válido", añadió.



El jefe de Estado, además, calificó como "un acto de sensatez" que la oposición acompañe en el Parlamento el proyecto de acuerdo con ese organismo internacional de crédito.



"Por lo que leo, la oposición está dispuesta a acompañar; es un acto de sensatez que nos ayuden a solucionar un problema muy serio que tiene la Argentina", definió.



Al respecto, advirtió que "en el acuerdo con el Fondo vamos a tener que dar muchos pasos, y este es el primero" para destacar que, según lo que estipula, "nos libera de hacer pagos durante 4 años" y "permite seguir con nuestra idea de hacer inversión publica".



"Preferimos que este acuerdo sea objeto de debate en el Parlamento, como manda la Constitución, y no de espaldas a la gente. Cuando no se hace así, nos levantamos una mañana y en un minuto y medio quedamos endeudados de por vida, y nos piden que nos enamoremos de una directiva del fondo", apuntó en referencia a la gestión de Mauricio Macri.



Alberto Fernández sostuvo que "a veces uno tiene que pasar estos tragos" pero recalcó que "el año pasado discutíamos un ajuste, y resulta que terminamos creciendo por mas del 10%".





Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunieron ayer en la Quinta de Olivos para analizar los detalles de las discusiones técnicas con el FMI, con el objetivo de cerrar en las próximas semanas la carta de intención para implementar el nuevo programa por la deuda de u$s 45.000 millones.



Según se difundió desde el Gobierno "se trabaja con el convencimiento de que se conseguirán los votos necesarios del board para aprobar el acuerdo", instancia en la que la directora del FMI, Kristalina Georgieva, elevará para el análisis de los representantes de los 24 países miembros.



De esta manera también se descarta la posibilidad de que la Argentina pudiera entrar en default, por el vencimiento agendado para fines de marzo por unos u$s 3.000 millones, ya que se confía en alcanzar antes la aprobación del entendimiento por parte del Congreso argentino y de los miembros del Fondo.



Guzmán mantuvo también una reunión con el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, con quien "se está buscando agilizar los pasos de cara a la reunión del board y en el marco de un dialogo permanente" con el gobierno del presidente Joe Biden.



Las fuentes afirmaron en torno a la reunión de Guzmán con Argüello que "no hay quejas formales" por parte del Gobierno de Estados Unidos sobre alguna declaración que se pudo haber dado en el marco de la reciente visita presidencial a Rusia y China, por lo que se descarta algún malestar en la relación.



El presidente Fernández destacó en su regreso desde China el acompañamiento internacional al entendimiento, y se mostró confiado en conseguir el apoyo de la mayor parte de la coalición gobernante.



Ayer, el vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, aseguró que se continúa trabajando con el equipo económico para alcanzar un "acuerdo definitivo lo más rápido posible" entre ambas partes, que ya tiene entendimientos previos en materia de subsidios a la energía y financiamiento externo.



"Las negociaciones continúan, estamos trabajando de manera muy cercana con los funcionarios del Gobierno argentino para alcanzar un acuerdo de nivel de staff y movilizar el financiamiento externo para mejorar la resiliencia argentina", señaló Rice en su habitual conferencia de prensa de los jueves.



No hay en agenda una misión presencial en Buenos Aires o en Washington, aunque las partes aspiran a lograr un acuerdo técnico lo más rápido posible.



