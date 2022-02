Las consideraciones de ATE y UPCN tras el encuentro paritario con el Gobierno

Durante la primera reunión paritaria entre el gobierno provincial y los gremios estatales se acordó un aumento del 8,9 por ciento retroactivo a enero. Esta oferta, que completa los aumentos del año pasado equiparando los salarios con la inflación del 2021, será retroactiva al mes de enero de este año y se liquidará a través de un ítem especial con los haberes de febrero. También se avanzó en la definición de una metodología de incrementos para 2022., valoró el encuentro paritario y destacó la importancia con respecto a que el gobierno haga una propuesta para que sea evaluada en el plenario de secretarios generales y miembros del Consejo Directivo Provincial, previsto para el jueves a las 9.“La propuesta implicó el reconocimiento del 8.9% que adeudan de 2021 y a su vez, un ofrecimiento para marzo y mayo, y encontrarnos en julio”, informó Muntes, pero apuntó que el ofrecimiento “no tuvo contenido porque no hubo un número para analizar”.En ese sentido, desde ATE propusieron que “para no seguir perdiendo poder adquisitivo, que sea una cláusula automática, y que los salarios se actualicen con la inflación”. De acuerdo a lo que informó Muntes, la propuesta fue tomada en consideración por los representantes del Ejecutivo entrerriano.Asimismo, el sindicalista dio cuenta de otros temas que fueron tratados en la reunión, entre los que mencionó: “Aún no se termina de definir el instructivo de pase a planta y estabilidad laboral de los auxiliares de Educación, la situación de los contratados de obra para que pasen a servicio y las recategorizaciones”.Por su parte, la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, detalló: “El Gobierno rarificó que pagará con haberes de febrero el 8.9% que corresponde a la inflación de los noviembre y diciembre, retroactivo al mes de enero, y los trabajadores lo estarán percibiendo con los haberes que se pagan en los primeros días de marzo”.En relación a la negación salarial por 2022, Domínguez explicó que los funcionarios provinciales “plantearon una metodología por la que se hablará de salarios en marzo y mayo, luego habrá una compensación en julio, para establecer el salario de acuerdo a la inflación y esa diferencia”.Al respecto, la gremialista apuntó que “nada se dijo acerca del semestre o la metodología que podría utilizarse en las próximas reuniones porque por supuesto no podemos dar por terminado el año dado que necesitamos certezas con respecto a estos temas”.Asimismo, Domínguez expuso el “desacuerdo de UPCN porque qué pasa con los meses de enero y febrero en los que la inflación sigue avanzando y nada se dice”. En esa línea, el sindicato planteó que “o tiene que haber una retroactividad o el porcentaje de marzo tiene que ser mayor”.En la ocasión, la secretaria gremial de UPCN informó que tras el encuentro paritario se determinó que se analizará “cuál es el gremio mayoritario que llevará tres miembros paritarios a la comisión negociadora”.Y continuó: “UPCN planteó, además, trabajar sobre la carrera administrativa para corregir las distorsiones que hay en algunos códigos; para lo cual se planteó que se mejore el adicional por título terciario, que es el que está más desconsiderado y son más de 8.000 los compañeros en la Administración Pública que están capacitados en ese nivel educativo. Que se modifique la base de cálculo sobre lo que significa la permanencia en categoría porque implica que el Estado revalorice el tiempo que hace que un trabajador está en una misma categoría o bien que lo obligue a recatogorizar en un tiempo prudencial. Y se propuso el pago de adicionales a las cocineras por zona y por traslado porque son dos conceptos diferentes”.