"La calidad educativa es un compromiso", aseguró Bordet al inaugurar una obra

Agenda común

El puente

Apertura de ofertas

Obra inaugurada

El gobernador Gustavo Bordet inauguró una nueva unidad de nivel inicial, y participó de las aperturas de ofertas para la construcción de un nuevo edificio escolar y la ampliación y reparación de otro en Gualeguay. En ese marco, destacó que este verano se repararon 400 escuelas para el inicio de clases, valoró el diálogo con los gremios docentes para llegar a un acuerdo paritario que compense la inflación en los salarios y ratificó el ciclo lectivo con presencialidad plena los 190 días de clases."La calidad educativa es un compromiso", aseguró el mandatario provincial. Fue durante su visita a esa localidad donde, también se aprobó la licitación para la construcción de un puente en el tramo entre Aldea Asunción y Sauce Sur.La inversión en infraestructura educativa entre la obra inaugurada y las contempladas en la apertura de ofertas asciende a 147.570.746 pesos, y a esto se suma lo que se destinará para la construcción del puente sobre el arroyo La Jacinta por 272.823.857 pesos. En la ocasión, también se entregó un aporte al Club Atlético Gualeguay Central para la refacción de vestuarios.Al respecto, Bordet expresó su "reconocimiento y beneplácito por compartir la inauguración, la cual es una ocasión para celebrar el hecho de ir adquiriendo mejor infraestructura en calidad educativa".Dijo que, "con la intendenta y los legisladores, además de la inauguración, avanzamos en una agenda común de trabajo donde hay obras y otras acciones de gobierno que ayuda a cumplir los objetivos del municipio y de la provincia, y también hay un aporte importante del gobierno nacional para muchas obras".Apuntó luego que también se analizó los avances de diversas obras. "Es una jornada de trabajo en donde vamos viendo y asumiendo nuevos desafíos que se nos presentan en las gestiones, y por sobre todas las cosas en este caso, la parte educativa de caras ya a un comienzo de clases donde queremos garantizar la presencialidad plena, y comenzar las clases el 2 de marzo con 190 días hábiles de clases durante todo el año, con todas las normas de cuidado, distanciamiento e higiene, y con el mayor universo de la comunidad educativa con el esquema completo de vacunación ", remarcó.En relación a la obra inaugurada, dijo que "es una unidad educativa de las más grandes que se realizan en nivel inicial con seis aulas. Esto brindará a nuestros niños una calidad de excelencia", aseguró al reflexionar en torno a que "los edificios son como continentes que albergan el contenido que es la calidad educativa". Dijo que ésta es necesaria, pero también tener en condiciones los edificios para dar clases"."Es un compromiso que venimos llevando adelante porque también estamos trabajando en el departamento Gualeguay con la apertura de las ofertas de la escuela Zamba de Vargas, en el 5to Distrito, que se inauguró en 1896. Es decir, es una escuela que tiene 126 años de antigüedad que tendrá un edificio nuevo que reemplazará al antiguo. Los chicos y chicas que estén en zonas rurales puedan tener calidad educativa. Del mismo modo estamos construyendo una escuela rural ° 39 que está en el 6to Distrito", detalló."Hablábamos de la importancia que tiene la educación, sobre todo en este año que es clave porque se nos presenta el gran desafío de tener presencialidad plena y en donde nos hemos fijados dos objetivos: el inicio de clase el 2 de marzo y un calendario de 190 días hábiles de clases. Esto es claro para recomponer un sistema educativo que necesita de la presencialidad", remarcó.Dijo que "la virtualidad nos ayuda mucho, pero nada puede sustituir la presencialidad. No es lo mismo estar frente a un aula, que estar conectado de manera virtual. Tal vez los contenidos pueden ser los mismos, pero lo que no se puede reemplazar es el cariño, el compromiso, el afecto y la pasión que cada docente pone frente al aula para con sus alumnos. Eso es irremplazable y por eso para nosotros es clave la presencialidad. Hacerlo de manera cuidada, pudiendo tener el mayor universo de la comunidad educativa con el esquema de vacunación completa, teniendo las normas de distanciamiento y de salud que son necesarias en el cuidado para poder resguardar la salud de cada uno de los que asisten a nuestros establecimientos educativos ", puntualizó.Párrafo aparte el mandatario dedicó a la escuela técnica Dr. Luis Mac´kay. "Estamos apostando mucho a la educación técnica porque entendemos que es lo que permite una salida laboral y aplicada a los alumnos, y también a las escuelas agrotécnicas porque nos garantiza la ruralidad y en que los chicos que asisten a estas escuelas luego apliquen sus conocimientos en las prácticas agropecuarias en la zona". Detalló que la obra en la escuela Mac´kay demanda más de 300 millones de pesos. "Ya tienen que estar dando inicio porque se firmó el contrato de obra en enero", apuntó poco antes de referirse también a algunas obras viales previstas para la zona.En otro tramo, Bordet entendió que "también es necesario garantizar mejoras edilicias. Para esto se reparó en este tiempo casi 400 escuelas en todo el territorio provincial para llegar al comienzo de clases con nuestras escuelas en condiciones, y por supuesto también hace falta recomponer el salario". Sobre esto último, comentó que en enero se actualizó automáticamente la diferencia entre el salario docente y la inflación, un 8,9 por ciento, al conocer los índices de inflación del último mes. Dijo luego que "automáticamente convocamos a paritaria de manera temprana porque queremos discutir y negociar salarios con tiempo bajo la premisa que ningún docente tiene que ganar menos que la inflación en la provincia de Entre Ríos".En ese sentido, adelantó que "se trabaja con las organizaciones gremiales, como lo hemos hecho siempre, con negociaciones y arribando a muy buenos acuerdo en un marco de respeto que siempre lo hemos tenido", señaló poco antes de insistir que en "lo importante que nuestros chicos estén 190 días este año y tenemos que lograrlo entre todos. Para ello, necesitamos el esfuerzo y el compromiso de todos de quienes tenemos responsabilidades en distintos ámbitos", remarcóEn otro orden, dijo que estar en Gualeguay es "avanzar en una agenda de trabajo común que tenemos con el municipio y para comprometer lo que venimos llevando adelante en común con este y otros en el departamento para imprimir en lo que nos queda de gestión la velocidad necesaria para llegar en el tiempo que necesitamos con las demandas y las soluciones que se requieren".En relación al inicio de obra del puente sobre arroyo La Jacinta, Bordet dijo que "es un paso muy importante. En reiteradas oportunidades conversé con los legisladores departamentales para avanzar en la obra. Hoy estamos firmando con la empresa el inicio de esta obra que mejorará todos los caminos rurales, como lo estamos haciendo también en el camino La Yangonea, un pedido del intendente de General Galarza, y que son 15 kilómetros de ripio".Mencionó luego el pedido que se le hiciera en su última visita a Gualeguay sobre la electrificación rural para el Paraje Tres Bocas. "Lo estamos licitando en una semana y media dado que se están abriendo los sobres para una obra de más de 200 millones de pesos y que garantizará a las familias que viene en la zona rural el suministro eléctrico", anunció."Estamos avanzando con muchas obras en la ciudad de Gualeguay, con el colector Quirós que viene en un casi 30 por ciento de avance y que mejorará toda la zona este de la ciudad, eliminará olores nauseabundos y le dará calidad de vida a los vecinos", remarcó.También hizo referencia al diálogo con la intendenta, los legisladores provinciales y nacionales para "ir construyendo una agenda de trabajo en común con la ciudad y la zona de Gualeguay. Tengo un profundo agradecimiento por los vecinos de la zona de Gualeguay. Lo digo sinceramente. Es un lugar donde uno recibe el afecto de su gente y a mí me entusiasma porque sé la importancia que tiene la obra para la gente. Por eso estamos acá, para comprometernos, trabajar y avanzar en nuestros objetivos", concluyó.Por su parte, la intendenta Verónica Berisso señalo: "El gobernador está atento de todo lo que hemos podido gestionar en conjunto y creo que es muy importante. Todos queremos beneficios para nuestras ciudades y nuestra provincia, y en eso tenemos un fin común"."La inauguración de un edificio educativo siempre es un muy buena noticia", sostuvo y agradeció "a todos quienes han estado tras estas obras que benefician a toda la sociedad, más allá de quienes sean los que usan los edificios. Así que siempre bienvenidos", concluyó.Acompañaron al gobernador y a la intendenta Verónica Berisso, el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller; la directora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez; el secretario de Deportes, José Gómez, y los legisladores Marcela Antola y Paola Rubatino. También estuvo presente el intendente de Galarza, Fabián Menescardi.A través de la Resolución 3570, se aprueba la Licitación Pública 25/21 para construir el puente sobre el arroyo La Jacinta y accesos – ruta provincial N° 15, en el tramo Aldea Asunción- Sauce Sur, y calzada de ripio, se adjudica la obra a la empresa Norvial Servicios SA. El plazo de obra se fijó en ocho meses y la inversión es de 272.823.857 pesos. El puente proyectado tendrá una luz de 80 metros parcializada en cuatro tramos de 20 metros.Durante su visita, el mandatario presidió la apertura de las ofertas de dos obras de infraestructura educativa.El presupuesto para la construcción de nuevo edificio para la Escuela Nº 23 "Zamba de Vargas", en Distrito Sauce, departamento Gualeguay, es de 70.565.992,26 pesos. El plazo de ejecución es de 420 corridos y el financiado a través del programa nacional 37.El nuevo edificio contará para el Nivel Primario con un Sector Pedagógico compuesto por dos aulas multigrado, SUM, comedor y patio de formación; con un Sector de Gestión y uno de servicios con sanitarios, cocina, despensa, depósito y sala de máquinas.El Nivel Inicial la construcción de un Sector Pedagógico también con una multisala con sanitarios, patio de formación, patio de juegos y un sector de servicios con un grupo de sanitario para Nivel Inicial.La construcción de este nuevo edificio responde a la necesidad de sustituir el ya existente, el cual se encuentra dentro del mismo predio y el que será demolido una vez culminada la obra.En tanto, la ampliación y refacción general de la escuela Ambrocetti, en la ciudad de Gualeguay, tiene un presupuesto oficial de 35.636.714,74 pesos. El plazo de ejecución es de 270 días corridos y tiene financiamiento nacional a través del programa 46.Esta obra comprende la construcción de un aula de nivel inicial con grupo sanitario, biblioteca, sectores administrativos, cocina y grupo sanitario con posibilidad de uso para discapacitados en zona SUM.Además, se refuncionalizarán algunos sectores y se repapará el edificio existente. Entre los trabajos previstos está la reparación total de la cubierta de chapa, se hará una nueva instalación eléctrica, se cambiarán las carpinterías, se instalará una nueva cámara séptica y pozo absorbente, se harán reparaciones menores que sean necesarias y se pintará todo el edificio.La obra que inauguró Bordet es la de la Unidad Educativa de Nivel Inicial, prototipo de 6 aulas, que se creó la localidad de Gualeguay. La inversión alcanzó los 41.368.040,35 pesos, fue financiada a través del programa nacional 3000 Jardines y forma parte del paquete de 14 Unidades Educativas que quedaron paralizadas con importantes niveles de avance durante el gobierno nacional anterior.La Unidad Educativa comprende seis salas con sus correspondientes sanitarios, un salón de usos múltiples, áreas de gobierno, cocina, depósito y los patios institucional y de juegos.El financiamiento es nacional; y la provincia, a través de la Unidad Ejecutora Provincial, lleva adelante el proceso administrativo, la licitación de las obras y la inspección de las mismas.