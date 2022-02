Organizaciones sociales de Paraná se movilizaron “en contra del pago al FMI”

Nadia Burgos, desde el Movimiento Social de los Trabajadores (MST)

Julián Jarupkin, de Libres del Sur

, frente a Casa de Gobierno, en la tarde de este martes.manifestó aque en Paraná “nCreemos que es necesario salir a manifestarnos en contra del pacto del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien no están anunciado los detalles de este pacto, se sabe que es más ajuste al pueblo trabajador y extractivismo sobre nuestros territorios. No creemos ni que el hambre del pueblo, ni que nuestra naturaleza sea la que tenga que pagar una deuda que no contrajimos y que no se usó para nada en las necesidades del pueblo trabajador y a la vista está: el 40 % de la población argentina está en situación de pobreza”., afirmó aque realizarán “una consulta popular durante todo febrero para decirle no al acuerdo con el FMI. Invitamos a las organizaciones, movimientos y partidos políticos a que se sumen, pero también a la ciudadanía.”. Elonce.