Indicaron que "no habrá burbujas" en escuelas: realizan recomendaciones

"La novedad (de Aula Segura) es que tiene las mismas normas que hay en el resto de la sociedad: hay que vacunarse, hay que lavarse permanentemente las manos, ventilar y usar barbijo", indicó Perczyk, quien agregó: "Nosotros recomendamos, no hay obligación".



En ese sentido, sostuvo que "no habrá burbujas porque en la sociedad ya no hay más" y afirmó que Aula Segura contendrá "esas cuatro recomendaciones".



"Lo fundamental es la vacunación. En eso estamos trabajando las 24 jurisdicciones", resaltó.



Con respecto a la inmunización, precisó que "casi el 90% de adolescentes ha iniciado su esquema y más del 75% lo ha terminado. Además, más del 55% lo ha completado de 3 a 11. Y de los docentes el 95% tiene el esquema completo y más del 50% tiene la dosis de refuerzo".



"También es importante recordar que hay que darse las demás vacunas", agregó en relación a los inmunizantes del calendario nacional.



Esta tarde está prevista una reunión entre la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y los equipos técnicos de esa cartera y la de Educación para seguir trabajando en el protocolo Aula Segura.



La titular de la cartera sanitaria recordó que la semana pasada se realizó una reunión con el Consejo Federal de Educación, Unicef, Unesco, la Sociedad Argentina de Pediatría y universidades, en la que "se trabajó en una propuesta de construcción de aulas seguras" y dijo que "el jueves la aprobarían el Consejo Federal de Educación y el Consejo Federal de Salud".



El objetivo de Aula Segura es "proponerle a la sociedad argentina una forma de volver a las escuelas y a las aulas seguras el 21 de febrero en la ciudad y el 2 de marzo en el resto de las jurisdicciones del país", señaló.



Al ser consultado sobre la deserción escolar durante los dos años de pandemia, el ministro informó que para el "15 de noviembre del 2021 había 500 mil chicos que todavía tenían desvinculación o una vinculación intermitente", a partir de un relevamiento que reunió datos de las distintas provincias.



"Hay chicos de secundario, primario e inicial. Sobre el inicial hay una explicación: los papás tenían miedo de llevarlos o muchos eligen el jardín cerca del trabajo y al no tener que ir, no iban los chicos al jardín", detalló.



También dijo que "muchos de los chicos de secundaria se incorporaron al trabajo informal, casi un 13,6%".



"Fue muy difícil para ellos. Hay chicos que han roto con las escuelas, que los estamos buscando uno por uno. Hay una nueva propuesta de becas para que los chicos vuelvan a las escuelas y las terminen", detalló.



En este sentido, destacó que "hoy hay alrededor de 450 mil chicos en escuelas de verano" con "actividades recreativas, deportivas, pero también hay un 30% de la tarea dedicada a lengua y matemática con el objetivo de recuperar temas".



"Estamos en todas las provincias con espacios alternativos a la escuela, dentro de la escuela o sumado al horario escolar para recuperar temas y construir saberes que los pibes no pudieron tener en los últimos dos años", concluyó.



Esta mañana, Perczyk firmó un convenio con el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, y el director general de Escuelas de la provincia, José Thomas, por la cesión de material tecnológico, que en una primera etapa alcanzan a 23.287 netbooks que se repartirán en 210 escuelas.



Se trata de un convenio firmado con Nación "para la entrega de computadoras de Conectar Igualdad para el nivel secundario y también para la entrega de libros que es sumamente importante en pospandemia", explicó Thomas.



Entre febrero y marzo llegarán más de 23.000 notebooks para los chicos que el año pasado estaban en primer año del secundario y para el ciclo básico de la escuela rural".



El ministro de Educación de la Nación, Jame Perczyk, sostuvo que con el regreso de la presencialidad plena y segura del nuevo ciclo lectivo “comenzamos a recorrer otro camino para la Argentina que viene” y planteó que para eso “queremos que el 90% de las chicas y chicos tengan este año internet en las escuelas”.



“Hacemos hincapié en que este sea un año reparador en el que nos podamos encontrar y recorrer otro camino para la Argentina que viene”, afirmó Perczyk tras firmar un convenio con el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, para implementar en esa provincia el programa Conectar Igualdad.



“Con la pandemia hemos visto que nos faltan muchas cosas y una es la conectividad. Lo vamos a resolver con trabajo, con acuerdos institucionales, con decisión política y con inversión”, resaltó.



El titular de la cartera educativa planteó que en términos de conectividad “tenemos el desafío y el compromiso de llegar en este año a que el 90% de las chicas y los chicos tengan internet en la escuela y en todos sus espacios pedagógicos”.



Perczyk destacó el compromiso de los gobernadores para que el Conectar Igualdad llegue todas las provincias de la Argentina y detalló que en Mendoza “entre febrero y marzo llegarán 23 mil notebooks para las chicas y los chicos que el año pasado estaban en primer año de la escuela secundaria pública y para el ciclo básico de la escuela rural”.



Además, agregó que también se enviarán “350 mil libros de textos de lengua y matemática, que fueron seleccionados por la provincia, y comprados y distribuidos por la Nación en un acuerdo de priorizar en la escuela primaria los aprendizajes de estas asignaturas”.



Además, de las netbooks que recibirá Mendoza y que beneficiarán a 210 escuelas de la provincia, el programa Conectar Igualdad prevé el acceso y mejora en la conectividad de los establecimientos educativos.



Tras la firma del convenio, el ministro señaló que el jueves próximo "habrá una ronda de consultas con las 24 jurisdicciones nacionales y ahí se definirá institucionalmente cuál es la posición de la Argentina, pero con certeza el 2 de marzo va a haber clases".



El titular de la cartera nacional aseguró además que "el 94% de los docentes argentinos están con el esquema completo, más del 50% con la dosis de refuerzo; el 85% en chicos de 12 a 17 con el esquema iniciado y más del 70% que lo ha culminado; casi el 55% de 3 a 11 años con esquema completo y casi al 80% con esquema iniciado".



Télam.