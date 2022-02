Colectivos: provincia depositó montos con aumento para solucionar el conflicto

El Secretario de Transporte, Néstor Landra,, a las 18 empresas urbanas de la provincia (entre ellas, Buses Paraná) y las otras 37 empresas que cubren el territorio entrerriano., para todas las empresas de la provincia”, afirmó.Por otra parte, Landra señaló que “se depositó a las 10 de este martes y“Estos aportes que la provincia está abonando desde 2019, luego del cambio de la fórmula de los mismos en 2018, Entre Ríos empezó con un aporte a las empresas que ha ido creciendo a través del tiempo y que incluidos en la suma mencionada. Esto hace que el precio de la tarifa no aumente y ayudar al pasajero con los boletos”, relató.“Hoy, cobraron todas las empresas de la provincia, pero llamativamente, una sola empresa (la de la ciudad de Paraná) fue la que tomó la medida e hizo paro”, deslizó el funcionario en referencia a la responsabilidad de Buses Paraná. Además, subrayó que “la provincia hizo un esfuerzo en un decreto para poder pagar el aporte, ya que el fondo compensador nacional no ha llegado”, dijo.“Cuando se presenta un conflicto, se busca agotar las instancias de diálogo, pero ante el incumplimiento de las empresas, se contempla sanciones”, sostuvo Landra a Elonce y señaló que “estimo que faltó diálogo para no llegar al paro, porque entendemos que los empleados deben cobrar en tiempo y forma. Pero también es cierto, que Entre Ríos, fue una de las cinco provincias que más aporto desde el fondo compensador provincial. Entendemos que debe haber más colaboración para que esto no vuelva a ocurrir”, subrayó.“Lamentamos esta situación que causa inconvenientes a los usuarios y es algo inaceptable. Porque desde el Estado provincial y municipal, estamos trabajando juntos en sintonía para que esto no vuelva a ocurrir”, concluyó Landra.